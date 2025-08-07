[tridni-valka-francais] [Konvulsismo] De Vinnytsia à Berlin

/ Русский / Čeština / Français / English /

Source en russe : https://www.aitrus.info/node/6324

Dans la soirée du 1er août, une émeute de masse contre les mobilisateurs a éclaté dans la ville de Vinnytsia. Selon les médias sociaux locaux, dans la matinée de ce jour, des officiers militaires ont amené au stade « Lokomotiv » une centaine d’hommes détenus dans le cadre de la mobilisation. Des femmes (apparemment des proches des détenus) et des hommes ont commencé à se rassembler au stade, exigeant la libération des hommes mobilisés.

Les gens ont scandé « Honte à vous ! » Au moins 11 voitures de police se sont rendues sur place. Les policiers ont menacé les personnes rassemblées d’arrestation pour violation du couvre-feu. Des dizaines de manifestants ont pris d’assaut le stade, brisant les grilles (https://t.me/stranaua/205361). La police a repoussé l’assaut à l’aide de grenades lacrymogènes et de matraques. Les manifestants ont été renversés, jetés à terre et emmenés. Une femme enceinte figure parmi les blessés.

Pendant ce temps, des militaires et des policiers ont emmené les personnes mobilisées hors du stade par une autre sortie (https://t.me/stranaua/205376).

Les médias locaux indiquent qu’à 1 heure du matin, certaines personnes s’étaient dispersées, mais la manifestation s’est poursuivie jusqu’à 4 heures du matin au moins, plusieurs dizaines de personnes étant restées sur le site. Du thé et du café leur ont été apportés des maisons voisines (https://t.me/stranaua/205388).

Des procédures pénales ont été ouvertes à l’encontre des manifestants détenus pour « s’être emparés d’institutions de l’État ». Parmi les personnes arrêtées par les forces de répression du régime figurent cinq hommes âgés de 21 à 33 ans.

Bien que l’émeute de Vinnytsia puisse servir de précédent à l’essor de la protestation collective, aujourd’hui, les manifestations restent essentiellement individuelles, bien que de nature parfois assez radicale, une « révolte de solitaires ».

Ainsi, selon le site web « Assembly » des anarchistes-antimilitaristes de Kharkov, le 11 juin, le TCC (bureau d’enrôlement militaire) du district de Novobavarsky à Kharkov a été incendié. La surface incendiée était de 800 mètres carrés ; les flammes ont envahi plusieurs étages ; les personnes qui se trouvaient à l’intérieur ont pu être évacuées. Selon la police, l’incendiaire s’est avéré être un habitant de la ville âgé de 29 ans qui avait été convoqué au centre d’enrôlement militaire pour vérifier ses documents. Il s’est enfermé dans une pièce, a mis le feu, puis s’est échappé par une fenêtre (https://assembly.org.ua/leto-besporyadkov-dlya-ukrainy-kak-daleko-zajdet-borba-protiv-mobilizaczii/).

Le 3 juillet, un tribunal de district de Soumy a condamné un soldat d’une unité d’assaut aéroportée qui avait volé un véhicule blindé de transport de troupes le 31 janvier et l’avait conduit chez lui, dans le village de Solonytsia, dans la région de Poltava. Après avoir parcouru plusieurs centaines de kilomètres, il s’est endormi dans une forêt et a été capturé.

Au total, 230.804 cas de désertion ont été enregistrés en Ukraine depuis le début des hostilités en février 2022 jusqu’au 1er juillet 2025. Au cours du seul premier semestre de cette année, 107.672 nouveaux cas d’ouverture de procédures pénales pour abandon non autorisé d’une unité, d’un lieu d’affectation ou pour désertion ont été enregistrés (https://assembly.org.ua/rozysk-szch- ne-pomogaet-razlozhenie-vojsk-i-novaya-eskalacziya-vojny-grozyat-obrusheniem-fronta-ukrainy/).

Au 25 juin, plus de 28.000 procédures pour violation des règles d’enregistrement militaire ont été ouvertes depuis le début de l’année (dont 3.835 à Kiev, 2.984 à Dnipropetrovsk, 2.464 à Soumy, 2.438 à Odessa et 2.151 dans les régions de Kharkov).

« La guerre du peuple et de l’État dans les rues ne s’arrête pas… », commentent les camarades d’« Assembly ». Le matériel qu’ils ont publié cite des faits de résistance aux mobilisateurs de Kharkov.

Le 24 juin, un évadé de Kharkov âgé de 32 ans s’est battu avec des policiers qui vérifiaient ses documents à l’un des points de contrôle. Le 27 juin, la police a arrêté un contrevenant à l’enregistrement militaire à Balaklia. Il a refusé de se rendre au centre d’enregistrement militaire et a frappé l’un des contrôleurs. Il a été appréhendé, emmené au bureau d’enrôlement militaire et un dossier a été ouvert contre lui.

Le 11 juillet, à l’entrée de la gare du Sud, une foule de passants mécontents a « mis en danger la vie et la santé » des officiers militaires ; l’un d’entre eux a été renversé. Les officiers militaires emmenaient un mobilisé vers une unité militaire, mais celui-ci a commencé à résister à la descente du bus, et des passants ont pris sa défense. L’homme, âgé de 44 ans, a été arrêté.

Le 17 juillet, un rassemblement de protestation a eu lieu à Pervomaïskyï (Zlatopol) contre l’installation du TCC dans un dortoir situé dans un quartier résidentiel : les habitants ne veulent pas que leurs maisons deviennent des cibles pour les bombardements russes. « Ramenez-les chez eux ! » – crient-ils. Après avoir reçu la promesse que les officiers militaires ne seraient pas logés là, les manifestants se sont dispersés.

Le 20 juillet, à Kegitchevka, dans la région de Kharkov, des policiers ont vérifié les documents d’un homme recherché pour s’être soustrait à la mobilisation et l’ont remis au TCC. Un jeune homme de 20 ans a fait irruption dans les locaux et a frappé l’un des policiers. Ils se sont mis à six pour arrêter le jeune homme quelque peu téméraire et un dossier pénal a été ouvert contre lui (https://assembly.org.ua/totalitarizm-zhara-iyul-harkovskie-protesty-protiv-tczk-i-pochemu-zagovorili-ob-ohote-na-lyudej-vlasti-vengrii/).

P.S. de dernière minute.

Le 3 août, dans le village de Buzke, dans la région de Mykolaïv, au cours des activités de notification des citoyens menées par les militaires du TCC avec un représentant de la police nationale ukrainienne, des inconnus ont attaqué les militaires.

Depuis 14h00, on sait que des civils armés de battes et de tuyaux métalliques ont endommagé un véhicule de service et causé des blessures corporelles à l’un des soldats du groupe de notification (https://t.me/ASupersharij/43681).

Traduction française : Les Amis de la Guerre de Classe / Друзья классовой войны