dimanche, août 10, 2025
Récents :

Robert Bibeau

Auteur et éditeur

Vous pourrez aussi aimer

Krach boursier au premier trimestre 2023 pire qu’en 1929 !

Robert Bibeau 2

La guerre financière bat son plein entre les empires chinois et américain

Robert Bibeau 1

Les vaccins font s’envoler les Bourses ! Et pourtant…

Robert Bibeau 1

2 réflexions sur “La chute du dollar et l’agonie de l’Europe et des USA (Richard Wolff)

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

En savoir plus sur les 7 du quebec

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture