La Chine est la clé maîtresse pour comprendre le développement du nouvel Empire hégémonique

Par Arnaud Bertrand – Le 27 juillet 2025 – Son blog

Adam Tooze, un célèbre professeur de l’Université Columbia, a récemment fait deux présentations fascinantes (l’une au Centre pour la Chine et la mondialisation à Pékin et l’autre avec le podcast Sinica), affirmant que nous vivons le changement aussi important de la civilisation humaine que celui de la Révolution industrielle.

Il soutient que la Chine n’a pas fait que “progresser” ; elle a fondamentalement réécrit les règles de développement et de transformation des sociétés modernes. Selon ses mots « La Chine n’est pas seulement une sorte de problème analytique. C’est LE problème analytique de la modernité. C’est la clé maîtresse pour comprendre la modernité.”

Comment ça ? Dans cet article, j’examine l’argument fascinant de Tooze depuis son fondement statistique – un seul graphique montrant la consommation explosive d’énergie de la Chine qui éclipse toute l’histoire humaine antérieure – jusqu’à ses implications immensément conséquentes pour tout, de la politique climatique au développement mondial.

À la fin, vous comprendrez pourquoi Tooze pense que ne pas placer la Chine au centre de notre compréhension du monde d’aujourd’hui ne nous laisse aucun “espoir de saisir ce qui se passe.”

La rupture historique de la Chine avec le passé

Pour comprendre l’ampleur du changement que représente la Chine contemporaine, Tooze examine toute l’histoire énergétique de la civilisation humaine.

Il soutient qu’en examinant l’évolution de la production de charbon – le fondement de tout développement industriel moderne – nous pouvons voir que “l’histoire de notre espèce sur la planète » se divise en trois phases distinctes : l’ère de l’énergie biologique d’avant 1750, la période d’industrialisation occidentale de 1750-2000 et l’explosion menée par la Chine après 2000.

Voici le graphique de production de charbon qui, selon Tooze, montre que “l’histoire de notre espèce sur la planète se divise en trois phases” :

Regardez ce graphique de « Notre monde en données » montrant la production mondiale de charbon de 1700 à 2017. Pendant les 250 premières années – toute la durée de ce que nous appelons la Révolution industrielle – vous observez une histoire familière : les débuts de la Grande-Bretagne, l’ascension de l’Amérique, les autres nations qui suivent. La production de charbon augmente, mais progressivement, de manière prévisible. Puis, vers l’an 2000, quelque chose d’inédit se produit. La ligne de la Chine ne se contente pas de monter—elle s’envole verticalement vers le haut, atteignant plus de 20 000 térawattheures en 2017.

Pour mettre cela en perspective : la consommation de charbon de la Chine en moins de deux décennies éclipse la consommation combinée de charbon de toutes les autres nations au cours des deux siècles et demi précédents. Comme le dit Tooze, cela représente « une rupture soudaine et tout à fait radicale avec toute l’histoire humaine antérieure. »

Bien que Tooze se concentre sur la production de charbon dans son analyse, l’examen de la production d’électricité montre une tendance très similaire. Le scénario est identique : une croissance progressive et prévisible dans tous les pays jusqu’à la fin du 20e siècle, suivie d’une poussée explosive de la Chine à partir de 2000 environ. Alors que des pays comme l’Inde affichent une croissance régulière et que les nations européennes restent relativement stables, la trajectoire de la Chine est dans une catégorie à part. Cela renforce le point central de Tooze selon lequel nous assistons à quelque chose d’historiquement sans précédent, visible à travers de multiples mesures de l’activité économique.

Fait intéressant, Tooze explique que cette augmentation de la consommation d’énergie n’a pas été tirée par les exportations vers l’Occident – elles ne représente que “10 à 15% de la croissance chinoise.” Au lieu de cela, elle a été formée par le projet d’urbanisation le plus massif de l’histoire de l’humanité : « la construction massive de nouvelles villes en Chine, une urbanisation pour accueillir 500 millions de nouveaux migrants et la modernisation de l’ensemble du parc immobilier chinois en une période de 30 ans. »

Aujourd’hui, alors que l’urbanisation offre des rendements décroissants, la Chine est en train de passer à de “nouvelles forces productives de qualité” – une domination technologique dans des secteurs tels que les énergies renouvelables, les véhicules électriques et l’IA. En parallèle, les mêmes capacités de fabrication qui ont construit la Chine moderne permettent désormais à des pays comme le Pakistan “d’importer une capacité nationale d’énergie solaire et de batteries de Chine en quelques mois”, faisant des exportations technologiques de la Chine un nouveau moteur à la fois de sa propre croissance et transformation énergétique mondiale.

En tout cas, comme cela est évident, la trajectoire énergétique de la Chine représente quelque chose d’inédit dans l’expérience humaine. L’ampleur et la rapidité de cette transformation ont nécessité des modèles de consommation d’énergie qui éclipsent tout dans l’histoire précédente. De manière cruciale, il ne s’agissait pas seulement de brûler plus de charbon – il s’agissait de renforcer la capacité industrielle qui ferait de la Chine aujourd’hui la force dominante dans les énergies renouvelables.

Tooze utilise la métaphore suivante : alors que l’Occident pense à la transition énergétique comme « on dirige un pétrolier » – énorme, lent, nécessitant des ajustements progressifs – « Le problème de la transition énergétique de la Chine est comme une voiture de course – une énorme voiture de course, la plus grosse voiture de course que l’on ait jamais vue, et nous allons y aller comme ça, puis nous allons la faire tourner et la faire descendre comme personne ne l’a jamais vue. »

Cette double réalité – à la fois le plus grand investisseur mondial en combustibles fossiles et en énergies renouvelables – représente une rupture totale avec les hypothèses occidentales sur la transition énergétique. Là où l’Occident imaginait une substitution progressive, la Chine affiche une double croissance explosive conduisant à la domination énergétique.

La Chine détient désormais l’avenir énergétique de la planète

Lorsqu’un seul pays est simultanément le plus gros consommateur de combustibles fossiles tout en contrôlant “75% de tous les projets d’énergie renouvelable dans le monde”, et que tout cela se produit à une vitesse qui éclipse tout ce qui s’est passé auparavant, cela change les règles du jeu. Jamais auparavant aucun pays n’a été “le centre unique de tout le jeu énergétique mondial” comme la Chine l’est aujourd’hui. La Chine s’est essentiellement imposée comme le teneur de marché qui détermine le prix et la disponibilité des technologies énergétiques pour tous les autres.

Effectivement, la Chine est un peu comme une start-up évoluant à une telle vitesse et atteignant une telle ampleur qu’elle a fondamentalement changé le fonctionnement de l’industrie. Sauf que dans ce cas, “l’industrie” est l’ensemble du système énergétique mondial – de la façon dont l’électricité est produite et distribuée à la façon dont les pays alimentent leur développement économique.

Selon Tooze, la transformation de la Chine permet trois changements de paradigme fondamentaux qui remodèlent la façon dont l’humanité produit et consomme de l’énergie.

Premièrement, nous passons “d’un mode d’approvisionnement énergétique de style chasseur-cueilleur, qui est ce qu’est l’extraction de combustibles fossiles, à un modèle agricole de production de combustibles. Nous allons produire de l’énergie de la même manière que nous produisons de la nourriture.” Tout comme nous ne pouvons pas nourrir 8 milliards de personnes par la chasse et la cueillette, nous ne pouvons pas alimenter la civilisation moderne en ne faisant qu’extraire des combustibles fossiles limités ; nous devons “cultiver” l’énergie grâce à des énergies renouvelables comme le solaire et l’éolien.

C’est en fait une façon fascinante de voir les choses. En effet, devenir le plus grand chasseur-cueilleur a permis à la Chine de contrôler la transition vers l’agriculture énergétique à ses propres conditions. La consommation sans précédent de combustibles fossiles de la Chine a jeté les bases économiques et l’expertise technologique qui lui permettent désormais de diriger le virage mondial vers les énergies renouvelables – ce qui signifie que la Chine façonne à la fois le rythme et les conditions du passage de l’humanité de la cueillette de l’énergie à l’agriculture énergétique.

Deuxièmement, nous passons “de l’autonomie des combustibles fossiles au réseau” – d’un monde où les individus brûlent leur propre carburant de manière indépendante à un monde où tout dépend beaucoup plus des réseaux électriques.

Troisièmement, les capacités de fabrication de la Chine ont rendu « la transformation mondiale à un niveau technologique vraiment concevable » pour la première fois de l’histoire. Ce qui était autrefois théorique – électrifier rapidement des pays entiers en développement – est devenu pratiquement réalisable grâce à l’échelle de fabrication chinoise et aux réductions de coûts. Les pays peuvent désormais passer directement aux systèmes énergétiques modernes plutôt que de suivre la voie progressive du développement occidental.

J’ai moi-même écrit un article à ce sujet. L’observation de Tooze selon laquelle la Chine permet la transition “de la cueillette de l’énergie à l’agriculture énergétique” est illustrée par le fait que 87% de tous les investissements des pays du Sud dans la nouvelle production d’électricité sont désormais orientés vers les énergies renouvelables plutôt que vers les combustibles fossiles. Les pays du monde entier votent essentiellement avec leur capital sur le paradigme énergétique qui l’emportera, et ils choisissent massivement l’approche renouvelable de la Chine.

Ceci est principalement motivé par la logique économique. Tout comme l’agriculture est rapidement devenue moins chère que la chasse et la cueillette, les énergies renouvelables coûtent désormais 2 à 3 fois moins cher que les combustibles fossiles sur la plupart des marchés, ce qui signifie que les pays qui déploient des énergies renouvelables à grande échelle aujourd’hui se préparent des décennies d’électricité bon marché tandis que leurs concurrents restent piégés dans des cycles coûteux d’importation de combustibles fossiles. Cela crée des avantages concurrentiels accrus dans toute industrie à forte intensité énergétique – de la fabrication à l’IA – qui ne feront que s’élargir avec le temps.

Tooze fait un point similaire au mien autour de ce qu’il identifie comme une stratégie américaine potentielle “d’isolationnisme fossile” – disant essentiellement « laissez la Chine faire la transition vers l’énergie verte, nous vivrons dans notre monde fossile. » Bien que cela évite la confrontation directe, l’Amérique deviendra essentiellement une île aux combustibles fossiles tandis que la Chine façonnerait les systèmes énergétiques de tous les autres.

Dans mon propre article intitulé « La stratégie énergétique américaine est-elle la plus grande erreur stratégique du 21e siècle ? », je soutiens que cela s’avérera être l’une des erreurs de jugement stratégiques déterminantes de l’histoire américaine.

En s’accrochant aux technologies énergétiques coûteuses d’hier, tout comme les coûts de l’énergie sont le facteur déterminant de la compétitivité mondiale, l’Amérique handicape volontairement l’ensemble de son économie tout en positionnant la Chine comme le partenaire mondial essentiel pour relever le plus grand défi collectif de l’humanité.

L’obsolescence de la pensée centrée sur l’Occident

Nous sommes dans une situation relativement étrange où l’Occident et son environnement médiatique ressemblent de plus en plus à la légendaire mouche de Jean De La Fontaine dans son carrosse, bourdonnant bruyamment tout en étant convaincus qu’elle est le moteur de toute la transformation énergétique mondiale.

Comme la mouche qui croit que son activité frénétique est ce qui tire le lourd carrosse vers le haut de la colline, les décideurs et les commentateurs occidentaux continuent d’agir comme s’ils étaient les principales forces qui façonnent l’avenir énergétique du monde – même si la Chine est devenue le cheval de traie qui tirent le monde vers les énergies renouvelables grâce à sa fabrication à grande échelle et son déploiement technologique.

Comme le dit Tooze, nous assistons au « détrônement matériel de l’Occident en tant que moteur central de l’histoire du monde » – ce qu’il appelle « la provincialisation de l’Occident. » Il ne s’agit pas seulement d’un déclin relatif, mais du fait que l’Occident n’est plus la principale force qui façonne le développement mondial.

Tooze soutient que les cadres analytiques occidentaux sont fondamentalement inadéquats pour comprendre le monde moderne, en raison d’une résistance psychologique profonde : “Il y a une réticence à y faire face” parce que “il est impuissant.”

Le discours occidental s’accroche à des catégories dépassées – traitant la Chine comme une « histoire de développement autoritaire à revenu intermédiaire » – parce qu’accepter la centralité de la Chine dans la modernité signifie abandonner des siècles de suprématie intellectuelle occidentale. Cependant, comme le dit Tooze, si vous ne placez pas la Chine au centre de l’analyse, “vous n’aurez tout simplement pas l’espoir de saisir ce qui se passe.”

Cela signifie que le défi n’est pas seulement matériel, mais aussi le récit que nous nous racontons, l’un nourrissant l’autre. Si vous pensez que vous êtes toujours à la place du conducteur tout en étant le passager, ce décalage entre le récit et la réalité garantit pratiquement un échec stratégique car vous ne vous préparerez pas à la destination vers laquelle le conducteur souhaite se rendre.

Comme le soutient Tooze, « il s’avère que l’histoire industrielle de l’Occident était une préface à l’histoire industrielle de la Chine. » Plus tôt les sociétés occidentales accepteront cette nouvelle réalité – que la Chine est désormais la clé maîtresse pour comprendre la modernité – plus elles pourront naviguer efficacement dans ce qui est sans aucun doute le changement de puissance mondial le plus important depuis la montée en puissance de l’Occident lui-même, plutôt que de rester piégées dans les cadres de plus en plus obsolètes d’une époque qui est déjà terminée.

Vous pouvez lire une transcription complète et regarder la vidéo du discours de Tooze au Center for China and Globalization ici, et écouter son interview sur le podcast Sinica ici.

Arnaud Bertrand

Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone. La Chine est désormais la clé maîtresse pour comprendre la civilisation moderne | Le Saker Francophone