En 2025, la Chine représente environ 45% de la production industrielle mondiale et les États-Unis représente 11% de la production industrielle mondiale. Qui croit encore à la stratégie de « ré-industrialisation » des États-Unis et des puissances occidentales? À propos des « terres rares », la Chine produit 75% des terres rares en vrac dans le monde, et 80% des terres rares filtrées et traitées utilisées dans l’industrie mondiale. L’analyste Einar Tangen donne une multitude de statistiques qui exposent la défaite de l’Occident et la montée en puissance du futur hégémon économique mondial.