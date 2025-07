93 Views

par Brian Berletic

Dans un contexte mondial marqué par une surenchère militaire et une pénurie d’armes, les États-Unis ont recours à des stratégies telles que la «division du travail» et le «séquençage stratégique» pour prolonger leur domination mondiale, au détriment de la stabilité des États clients et de la paix mondiale.

Les États-Unis ont récemment suspendu la livraison de certaines armes et munitions à l’Ukraine «en raison de craintes que les stocks d’armes américaines ne soient trop faibles», a rapporté Politico.

Ce n’est que le dernier développement en date d’une crise industrielle et militaire croissante qui touche l’ensemble de l’Occident, alors que Washington et son réseau d’États clients mènent des guerres et des guerres par procuration de plus en plus intenses et prolongées, notamment en Ukraine contre la Russie, au Moyen-Orient contre l’Iran et ses alliés, et que les États-Unis se préparent à des conflits similaires dans la région Asie-Pacifique contre la Chine.

Si le multipolarisme semble inévitable pour beaucoup, il serait imprudent de se laisser aller à la complaisance.

Politico note que les systèmes de défense aérienne, d’autres armes à guidage de précision et même des obus d’artillerie figuraient parmi les livraisons suspendues en raison des inquiétudes liées à l’épuisement des stocks américains.

Depuis le début de l’opération militaire spéciale (SMO) de la Russie en février 2022, les premières vagues d’armes et de munitions américaines et européennes ont progressivement diminué, malgré les promesses d’augmenter la production industrielle militaire dans l’ensemble de l’Occident. Dans certains cas, les armes américaines connaissaient déjà des pénuries critiques avant même que le conflit en Ukraine ne s’étende en 2022.

En janvier 2022, l’Arabie saoudite a annoncé des pénuries critiques d’intercepteurs de défense aérienne Patriot, qui ont été épuisés lors de la guerre soutenue par les États-Unis contre le Yémen voisin. Même à ce moment-là, les États-Unis n’étaient pas en mesure de remplacer les stocks épuisés de l’Arabie saoudite, obligeant Riyad à emprunter des missiles à d’autres États du golfe Persique qui exploitent ces systèmes.

Lockheed Martin, qui produit les missiles Patriot, fabrique environ 500 à 600 intercepteurs par an, et prévoit de n’augmenter sa production qu’à 650 d’ici 2027. Les besoins de l’Ukraine dépassent à eux seuls cette quantité, la Russie produisant entre 720 et 840 missiles balistiques Iskander, selon les services de renseignement militaire ukrainiens, que seul le système de missiles Patriot est capable d’intercepter.

Chaque missile balistique entrant nécessite au minimum deux missiles Patriot pour augmenter les chances d’interception. Cela signifie que même d’ici 2027, Lockheed ne produira qu’environ la moitié des missiles dont l’Ukraine aurait besoin chaque année pour intercepter les missiles Iskander russes, et ce à condition que tous les missiles fabriqués par Lockheed soient envoyés à l’Ukraine, ce qui ne sera pas le cas.

Les systèmes de défense aérienne portables américains Stinger (MANPADS), les missiles antichars Javelin, les systèmes radar de contre-batterie et même les obus d’artillerie de 155 mm sont confrontés à des pénuries similaires et à l’incapacité d’augmenter suffisamment la production.

En ce qui concerne les obus d’artillerie, malgré le fait qu’ils aient bénéficié d’une rare exception où des installations appartenant au gouvernement américain ont été utilisées pour augmenter la production d’obus malgré l’insuffisance des «signaux de demande» et la médiocrité des «analyses de rentabilité» et d’une avance de plusieurs années avant le début de l’opération militaire spéciale de 2022, la production n’a été augmentée qu’à environ 75 000 obus par mois, l’objectif de 100 000 obus devant être atteint d’ici la fin de 2025. Si l’on ajoute la production européenne, les médias occidentaux rapportent toujours que la Russie bénéficie d’un avantage de 3 contre 1 dans la production d’obus d’artillerie.

La production d’autres systèmes militaires plus sophistiqués est encore plus en retard par rapport à la production industrielle militaire russe. Et comme dans le cas des missiles Patriot, même si les États-Unis et l’Europe pouvaient produire des quantités comparables de ces armes et munitions, il serait impossible de les envoyer toutes en Ukraine.

Des armes limitées pour des guerres infinies

Conformément aux objectifs de politique étrangère déclarés des États-Unis, ceux-ci ont besoin de grandes quantités d’équipements militaires, notamment des missiles Patriot, pour poursuivre leurs guerres et leurs guerres par procuration bien au-delà de l’Ukraine, notamment au Moyen-Orient contre l’Iran (où d’énormes quantités de missiles de défense aérienne ont également été épuisées en seulement 12 jours de combats récents) et dans le cadre de leur renforcement militaire dans la région Asie-Pacifique vis-à-vis de la Chine.

Les États-Unis s’appuient sur plusieurs stratégies pour concilier la réalité des moyens limités de production industrielle militaire avec le désir de Washington de mener une guerre illimitée dans le monde entier, notamment ce que le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a qualifié de «division du travail», par laquelle les États-Unis obligent leurs États clients à détourner les fonds publics destinés à l’intérêt général vers l’achat et la production d’armes au service des guerres et des guerres par procuration menées par Washington dans le monde entier.

L’annonce récente par l’OTAN d’une augmentation des dépenses de l’ensemble du bloc pouvant atteindre 5% du PIB de chaque État membre était une réponse directe à la directive du secrétaire Hegseth délivrée en février de cette année.

Une autre stratégie, souvent appelée «séquençage stratégique», consiste pour les États-Unis à concentrer les ressources disponibles sur un adversaire désigné à la fois plutôt que de tenter de combattre plusieurs pays à la fois.

Un document de l’Initiative Marathon 2024 intitulé «Strategic Sequencing, Revisited» (Le séquençage stratégique revisité), rédigé par Wess Mitchell, note :

«L’idée du séquençage consiste simplement à concentrer les ressources sur un adversaire afin d’affaiblir son énergie disruptive avant de se tourner vers un autre, soit pour le dissuader, soit pour le vaincre. Le séquençage est nécessaire parce que le pouvoir n’est pas infini. Même les États les plus puissants sont limités par toutes sortes de facteurs : la distance, l’argent, la capacité d’attention. En s’attaquant de manière décisive à un adversaire avant que d’autres menaces ne se manifestent pleinement, une grande puissance cherche à éviter une situation dans laquelle soit ses ressources militaires sont trop dispersées et elle subit une défaite catastrophique, soit elle doit supporter le fardeau financier d’une guerre prolongée contre tous ses ennemis simultanément, avec les tensions que cela implique pour son économie et sa société. L’objectif est de prendre l’avantage dans la compétition en manipulant le facteur temps».

Ainsi, la victoire en Ukraine par la défaite des forces russes n’est pas nécessairement l’objectif de Washington, mais plutôt l’épuisement militaire, économique et politique de la Russie en l’empêtrant dans un conflit coûteux et prolongé, alimenté de plus en plus par le soutien militaire européen, afin de libérer les ressources américaines pour les concentrer sur l’Iran et, à terme, la Chine.

Comme la Russie est engagée dans ses opérations militaires en Ukraine, elle n’est pas en mesure de consacrer des ressources importantes pour contrer les guerres et les guerres par procuration menées par les États-Unis ailleurs, notamment en Syrie, où les États-Unis ont réussi à renverser le gouvernement à la fin de l’année dernière, ou en Iran, où les États-Unis et leurs mandataires au Moyen-Orient – en particulier Israël – cherchent à «affaiblir ses énergies perturbatrices avant de se tourner vers un autre» – «un autre» étant la Chine dans la région Asie-Pacifique.

Les États-Unis utilisent une «division du travail» tant au Moyen-Orient que dans la région Asie-Pacifique, forçant leurs mandataires, notamment Israël, l’Arabie saoudite, le Qatar, le Japon, la Corée du Sud, la province insulaire de Taïwan et les Philippines, à détourner d’importantes ressources publiques pour acquérir et produire des armes afin d’augmenter la puissance militaire et la production industrielle des États-Unis.

Ce système d’États clients, associé à l’infrastructure militaire mondiale des États-Unis, à leur marine mondiale et à leur vaste réseau d’ingérence politique qui renforce les États clients existants et en crée de nouveaux, permet aux États-Unis de prendre le dessus géopolitiquement sur l’ordre mondial multipolaire émergent, malgré les avantages dont disposent des pays comme la Russie et la Chine en termes de puissance économique et de production industrielle militaire.

Un équilibre instable mais toujours dangereux

Les stratégies de «division du travail» et de «séquençage stratégique» employées par les États-Unis, bien qu’apparemment pragmatiques, sont en fin de compte des tentatives de gérer une équation instable.

En externalisant le fardeau militaire vers des États clients et en hiérarchisant ses adversaires, Washington cherche à étendre son influence sans surexploiter ses ressources immédiates.

Cependant, ces tactiques ont un coût important, obligeant les États clients des États-Unis à détourner des fonds publics essentiels vers les dépenses militaires, souvent au détriment des besoins nationaux et du bien-être social. Cette approche coercitive et, en fin de compte, non viable, illustrée par les directives de l’OTAN visant à augmenter les dépenses, épuise la richesse collective des pays, un processus qui sape déjà la cohésion sociale et la stabilité économique dans l’ensemble de l’Occident.

De plus, l’imprévisibilité inhérente aux relations internationales signifie qu’une «séquence» soigneusement planifiée peut être facilement perturbée par des événements imprévus, laissant potentiellement les États-Unis et leurs États clients vulnérables sur plusieurs fronts. Les marges d’erreur continuent de se réduire, laissant de moins en moins de place aux imprévus créés à la fois par le hasard et par les contre-stratégies employées par des pays comme la Russie, la Chine et l’Iran, individuellement ou en coopération.

Si les pays qui mènent la création d’un monde multipolaire ne peuvent et ne doivent pas créer un réseau équivalent mais opposé d’États clients pour perturber la «division du travail» et le «séquençage stratégique» de Washington, ils pourraient encourager une meilleure coopération à travers le monde multipolaire afin de se défendre contre l’ingérence politique, la coercition économique et l’agression militaire des États-Unis.

Non seulement une coopération accrue pourrait annuler les avantages dont bénéficient les États-Unis pour compenser les limites de leur propre production industrielle militaire, mais elle pourrait également perturber l’équilibre délicat que les États-Unis s’efforcent de maintenir pour conserver leur ordre mondial unipolaire.

L’effondrement de la Syrie fin 2024, la guerre d’agression menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran en juin 2025 et l’obéissance dont font toujours preuve les États clients des États-Unis en Europe, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique pour atteindre les objectifs géopolitiques américains rappellent que, malgré ce qui semble être un déclin irréversible, les États-Unis restent une menace importante pour la paix, la stabilité et la prospérité mondiales. Cette menace persistera jusqu’à ce que les pays du monde créent les conditions dans lesquelles les États-Unis n’auront d’autre choix que de coopérer avec toutes les autres nations plutôt que de continuer à s’imposer à elles.

source : New Eastern Outlook