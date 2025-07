L’arme idéologique de la classe prolétarienne – le matérialisme dialectique et historique

68 Views

Par Normand Bibeau et Robert Bibeau.

La stratégie de la classe sociale prolétarienne est connue, elle nous est fournie par la science sociale la plus évoluée que l’humanité révolutionnaire ait conçue: LE MATÉRIALISME DIALECTIQUE ET HISTORIQUE mis à jour pour notre époque par MARX et ENGELS et connu sous le nom de MARXISME.

Le MATÉRIALISME origine de la naissance même de la philosophie avec les matérialistes de l’aube Ionienne: Thalès de Milet, Anaximène et Anaximandre pour culminer avec Héraclite, Anaxore et Archélatos qui tous proclamaient la domination de la matière et de la rationalité matérielle fondées sur l’observation et l’expérimentation scientifique puisque «rien ne naît du néant, ni non plus ni retourne» dans un univers fait de matière et gouverné par la matière où il n’y avait aucune place pour quelques «DIEUX» sauf dans l’imaginaire populaire terrorisé, aliéné et exploité sans pitié par les classes dominantes pour justifier leur dictature impitoyable.

Le MATÉRIALISME fut et est toujours combattu par l’IDÉALISME des Socrate, Platon, Saint Thomas d’Aquin et tous les philosophes stipendiés des classes dominantes: «maîtres», «seigneurs» et «bourgeois» qu’ils prétendirent désignés par quelque «DIEU», «Esprit», «VERBE» et autres chimères pour justifier la domination de la multitude des «esclaves», «serfs» et «esclaves salariés» au service des «rois», «pharaons», «empereurs», «führer» «duce» et «présidents» et la soumission béate des opprimés dans l’espoir d’un monde meilleur après leur mort:

«[B]ien heureux les exploités, les opprimés, les pauvres dans leur vie terrestre, le royaume des cieux sera à eux pendant que le monde terrestre est à nous, leurs exploiteurs».

Le MATÉRIALISME philosophique adopté par MARX et ENGELS fut développé à partir de la DIALECTIQUE HÉGÉLIENNE par opposition au MÉCANISME de l’ancien matérialisme utopiste. Ainsi, la pensée humaine trouva sa juste place dans l’évolution de la connaissance alors qu’ils démontrèrent que l’univers n’était pas «circulaire» avec un éternel recommencement mais une «spirale» évolutive, passant d’un stade inférieur à un stade supérieur, du simple au complexe.

Pour ajouter à leur oeuvre révolutionnaire, MARX et ENGELS, complétèrent le MARXISME du SOCIALISME FRANÇAIS de la Commune de Paris pour donner au prolétariat mondial sa STRATÉGIE: la RÉVOLUTION PROLÉTARIENNE exposée avec un génie sans égal dans «LE MANIFESTE DU PARTI COMMUNISTE» où ils résument l’histoire de l’humanité qui n’a été «que l’histoire de la lutte des classes: maîtres et esclaves; seigneurs et serfs; bourgeois et prolétaires» pour aboutir à la fin de «l’exploitation de l’homme par l’homme» né «de la famille, la propriété privée et de l’État» et l’abolition de toutes les classes sociales et l’avènement de la société sans classes, sans propriété privée, sans État, la société COMMUNISTE.

Dans un ouvrage récent, deux chroniqueurs du Webmagazine Les7duQuébec.net, ont analysé dialectiquement la période historique entre 1917 – la Grande Révolution d’Octobre en Russie – et la période de la lutte révolutionnaire contre le « Libéralisme économique impérialiste » sous le titre:

Déjà dans le CAPITAL et plusieurs articles ponctuels sur l’exploitation agricole et minière, MARX a démontré que la destruction de la planète par l’exploitation capitaliste est une conséquence inévitable du mode de production capitaliste (MPC) lui-même car l’accroissement élargi du capital dans l’anarchie de la production capitaliste impose une concurrence pour leur survie entre les capitalistes eux-mêmes qui ignore les conséquences naturelles de cette exploitation anarchique sans limite selon la logique capitaliste: «[A]près moi, le déluge».

MARX n’a jamais considéré que «l’écologie bourgeoise et sauver la planète pour perpétuer le capitalisme et l’exploitation de l’homme par l’homme» puisse être l’objectif de l’émancipation de l’humanité et la solution à la dictature de classe du Grand Capital mondial. Pour MARX, la nature est l’univers organique de l’humanité dont la société est l’univers social et les deux univers doivent servir à l’émancipation de l’humanité par l’abolition des classes sociales et l’ avènement de la société communiste libérée de l’esclavage salarié et de ceux qui en profitent: la bourgeoisie capitaliste.

