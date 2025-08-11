Quel est le scénario de remplacement du larbin Zelensky par ses maîtres occidentaux? (Korybko)

100 Views

Par Andrew Korybko − Le 1er août 2025 − Source korybko.substack.com

Les dirigeants occidentaux pourraient attendre que la Russie accepte un cessez-le-feu (si cela se produit un jour), car remplacer Zelensky par Zaluzhny pendant les hostilités pourrait affaiblir encore davantage l’Ukraine au bénéfice de la Russie.

Les services de renseignements extérieurs de la Russie (SVR) ont publié fin juillet un rapport selon lequel l’Axe anglo-étasunien aurait organisé une réunion secrète dans les Alpes avec Yermak, directeur de cabinet de Zelensky, Budanov, chef du GUR, et Zaluzhny, ancien commandant en chef devenu ambassadeur au Royaume-Uni, au sujet de l’avenir de l’Ukraine. Selon eux, Yermak et Budanov ont accepté la proposition anglo-étasunienne de remplacer Zekensky par Zaluzhny, une proposition qui pourrait être lancée sous prétexte de lutte anti-corruption et de « remise à zéro » des liens entre l’Ukraine et l’Occident.

Sputnik a partagé l’évaluation qui suit concernant le rapport du SVR, émise par Scott Ritter, ancien officier de renseignements du Corps des Marines des États-Unis : « le SVR et son service de presse ne « sont pas un organe médiatique, » a indiqué Ritter. ‘Leur rôle n’est pas d’informer le public lorsqu’ils publient des informations. En général, lorsqu’ils publient des informations, c’est avec un objectif en tête’ — en cette instance, indiquer le désir d’‘infliger le plus possible de dégâts à Zelensky à un moment où il est jugé le plus vulnérable’ et faciliter les divisions au sein de son gouvernement, ainsi qu’entre lui-même et Zaluzhny ».

Le rapport du SVR a suivi l’article paru dans le Financial Times critiquant Yermak, dont le SVR affirme qu’il a « piégé » Zelensky en le convainquant de sévir contre les institutions anti-corruption pour justifier toute tentative menée par l’Occident de le remplacer sous ce prétexte, chose qui s’est produite presque un an après l’article de Bloomberg l’ayant critiqué. L’évaluation produite par Ritter quant aux intentions du SVR est donc crédible, mais vu les prédictions émises par cette institution et même par Poutine au sujet de la chute à venir de Zelensky cet automne, on verra si cela se produit de sitôt :

Pour en revenir au tout dernier rapport émis par le SVR, la nouvelle escalade tripartite menée par Trump concernant l’implication des États-Unis dans le conflit ukrainien et la subordination récente par les États-Unis de l’UE comme État vassal le plus important de son histoire au travers de leur accord commercial déséquilibré pourraient annihiler tout impératif antérieur supposé des États-Unis visant à remplacer Zelensky. Après tout, Trump s’est purement et simplement fait manipuler vers un enlisement stratégique malgré son esclandre bien connu avec Zelensky à la Maison-Blanche du printemps 2025, et ses nouveaux vassaux de l’UE continuent de prioriser la guerre par procuration sur tout autre sujet.

On peut donc affirmer que l’Occident a déjà « remis à zéro » ses liens avec l’Ukraine, malgré le maintien en poste de Zelensky, contrairement aux prévisions qui voulaient que ce reset se produisît par un remplacement conforme aux prédictions du SVR, chose également annoncée par Seymour Hersh 11 jours avant le SVR. Quoi qu’il en soit, le successeur le plus probable de Zelensky semble bien être Zaluzhny, et ce conformément aux prédictions du SVR et de Hersh, mais l’Occident pourrait attendre que la Russie accepte un cessez-le-feu pour pratiquer ce changement (si cela doit se produire).

Remplacer Zelensky durant les hostilités pourrait en effet encore affaiblir davantage l’Ukraine, au bénéfice de la Russie. Pratiquer ce remplacement après la fin des hostilités pourrait cependant augurer d’une nouvelle ère pour l’Ukraine, et tenir lieu de récompense à la Russie pour son respect du cessez-le-feu, en remplissant sa demande d’instituer un dirigeant légitime en Ukraine, avec lequel Poutine pourrait dès lors signer un accord de paix. Ces calculs sont ceux qui ont le plus de sens du point de vue des intérêts occidentaux, mais pourraient toujours changer selon la trajectoire que prendra le conflit.

Andrew Korybko est un analyste politique étasunien, établi à Moscou, spécialisé dans les relations entre la stratégie étasunienne en Afrique et en Eurasie, les nouvelles Routes de la soie chinoises, et la Guerre hybride.

Traduit par José Martí pour le Saker Francophone