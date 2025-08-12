Se pourrait-il que les russes soient naïfs au point de croire aux arnaques américaines en Alaska ?
Dans une analyse stratégique de très haut niveau, le géopoliticien Brian Berletic, rappel quels étaient, quels sont et quels seront dans l’avenir les objectifs tactiques de l’Empire Américain servant leur but stratégique ultime à savoir se maintenir comme puissance hégémonique mondiale…et pour se faire séparer la Russie de la Chine et poursuivre le « containment » du dauphin chinois.
Après les bombardements de décapitation contre l’Iran, et le meurtre de nombreux dirigeants iraniens via le proxy israélien, Brian Berletic met la Russie en garde contre un attentat visant Vladimir Poutine et ses proches conseillers regroupés en Alaska le 15 août prochain.
Une réflexion sur “Menace contre la vie de Vladimir Poutine en Alaska ? (Brian Berletic)”
Versão em Língua Portuguesa:
https://queonossosilencionaomateinocentes.blogspot.com/2025/08/ameaca-vida-de-vladimir-putin-no-alasca.html