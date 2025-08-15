L’ours blanc et le Grizzly s’affrontent en Alaska (Escobar)

63 Views

par Pepe Escobar

Tous les regards sont tournés vers l’Alaska. L’affrontement entre l’ours et l’aigle s’inscrit dans une accélération étonnante de l’histoire au cours de l’été 2025.

Deux semaines après l’Alaska, se tiendra le sommet annuel de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) à Tianjin, en Chine. Narendra Modi, Premier ministre indien, et Massoud Pezeshkian, président iranien, se joindront, entre autres, à Xi Jinping et Vladimir Poutine autour de la même table. Une table BRICS/OCS.

Le 3 septembre, à Pékin, ce sera le 80ème anniversaire de ce qui est officiellement défini comme la victoire de «la guerre de résistance du peuple chinois contre l’agression japonaise et la guerre mondiale antifasciste». Poutine est l’invité d’honneur. La répétition, avec 22 000 participants, a eu lieu ce week-end sur la place Tian’anmen.

Le même jour, à Vladivostok, en Russie, s’ouvre le Forum économique oriental, qui traite de tout ce qui concerne la volonté de la Russie de développer l’Arctique et l’est de la Sibérie – l’équivalent de la campagne chinoise «Vers l’Ouest» lancée à la fin des années 1990. Les principaux acteurs eurasiens seront présents. Poutine s’adressera à la session plénière le 5 septembre.

Les dirigeants des BRICS (Chine, Russie, Brésil et Inde) sont quant à eux activement engagés dans une série d’appels téléphoniques visant à coordonner une réponse collective aux guerres de droits de douane, qui s’inscrivent dans le cadre de la guerre hybride menée par l’Empire du Chaos contre les BRICS et le Sud mondial.

Comment Trump vise une victoire en matière de relations publiques

Voyons comment l’Alaska prépare le terrain pour quelque chose de beaucoup plus grand.

Le sommet a été annoncé à la suite de ce que le conseiller de Poutine, Yuri Ouchakov, a défini de manière concise comme «une proposition de la part américaine que nous jugeons tout à fait acceptable».

Cette phrase a été le seul commentaire du Kremlin, contrairement aux attaques verbales incessantes émanant de Washington. Le fait que le Kremlin ait même pris en considération l’offre américaine signifie une reconnaissance implicite de ce que la Russie est en train d’accomplir sur le champ de bataille et dans la sphère géoéconomique.

Le timing. Pourquoi maintenant ? Surtout après que Trump ait menacé les acheteurs de pétrole russe de droits de douane ? Essentiellement parce que les services de renseignement militaire dans certains silos de l’État profond ont fait leurs calculs et ont finalement admis que la longue guerre par procuration en Ukraine est perdue.

De plus, Trump veut personnellement tourner la page afin de se concentrer sur les prochains chapitres des Guerres éternelles – notamment celle qui compte vraiment : contre la «menace existentielle» chinoise.

Du point de vue de Moscou, conditionné par les résultats positifs de sa guerre d’usure calibrée, les faits sur le champ de bataille indiquent clairement que l’opération militaire spéciale se poursuit et qu’il n’y aura pas de cessez-le-feu, tout au plus une pause «humanitaire» de quelques jours. Les Américains veulent un cessez-le-feu d’au moins quelques semaines.

Concilier les points de vue des deux parties sera une tâche titanesque. Mais l’Alaska n’est qu’un début : selon Ouchakov, la prochaine réunion est déjà en préparation et devrait se tenir en Fédération de Russie.

Les motivations de Trump sont faciles à identifier : donner l’impression que les États-Unis se retirent du bourbier, instaurer une sorte de trêve et reprendre leurs relations commerciales avec la Russie, en particulier dans l’Arctique.

Parallèlement, en supposant qu’un accord soit conclu, l’État profond ne reconnaîtra jamais les nouvelles régions russes, pas même Donetsk et Lougansk, et cherchera à réarmer l’Ukraine, «en menant depuis l’arrière», en vue d’une nouvelle guerre menée par l’OTAN plus tard.

Ainsi, le gouffre entre les États-Unis et la Russie se reflète dans le gouffre intérieur américain – et surtout dans le gouffre entre Trump, l’OTAN et l’UE. La meute européenne de chihuahuas édentés, qui tente de sauver son pitoyable acteur de Kiev, fait des pirouettes – avec des cygnes noirs possibles – pour faire dérailler le sommet avant même qu’il n’ait lieu.

Trump n’a aucun moyen de vendre un quelconque accord à la meute enragée de l’OTAN/UE. Mais rien ne lui ferait plus plaisir que de leur transférer la guerre – dans son intégralité. Avec l’avantage que, dans ce cas, l’État profond ne se plaindra pas – car il engrangera d’énormes profits en euros grâce au racket de la vente d’armes. Résultat final : une victoire classique de Trump en matière de relations publiques.

Sortie de l’Ukraine, entrée dans l’Arctique

L’Ukraine ne sera toutefois pas le thème principal en Alaska. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov, toujours très perspicace, a mis les choses au clair : ce qui importe vraiment, c’est que «les premiers signes de bon sens apparaissent dans les relations russo-américaines, qui étaient absents depuis plusieurs années».

Ryabkov n’a pas tardé à souligner les dangers : le risque de conflit nucléaire dans le monde «ne diminue pas» ; et la Russie voit le risque qu’«après l’expiration du nouveau traité START, le contrôle des armes nucléaires soit complètement absent».

Une fois de plus, l’Alaska n’est que le début de quelque chose de beaucoup plus grand, notamment, enfin, une discussion sérieuse sur «l’indivisibilité de la sécurité» (ce que Moscou voulait déjà en décembre 2021, mais qui avait été rejeté par l’administration autopen).

Cela nous amène à l’Arctique et aux questions sérieuses qui seront certainement débattues en profondeur lors du prochain forum de Vladivostok.

L’Arctique recèle au moins 13% des réserves mondiales de pétrole non découvertes et 30% des réserves de gaz naturel non découvertes. La Russie contrôle au moins la moitié de toutes ces réserves. L’Empire du chaos veut à tout prix participer à l’action.

Une chose est toutefois possible : des investissements massifs des États-Unis dans des projets communs avec la Russie dans l’Arctique. Mais il en va tout autrement de l’adhésion des États-Unis à la route maritime du Nord (NSR), que les Chinois appellent la route de la soie arctique. La NSR réduit jusqu’à 50% le temps de transport entre l’Asie et l’Europe.

La raison pour laquelle la Russie et la Chine ont choisi la NSR – notamment l’expansion de la flotte unique de brise-glaces nucléaires russes – est précisément de contourner le canal de Suez et les voies de communication contrôlées par les États-Unis. La question clé est donc de savoir ce qu’il faudrait pour que Moscou accepte un accord Trump-Poutine dans l’Arctique.

En principe, la Russie a donc toutes les cartes en main sur la question ukrainienne, tant que l’opération militaire spéciale se poursuit, actuellement en mode accéléré. Sur la guerre hybride et le chapitre des droits de douane, les classes dirigeantes américaines ont finalement compris qu’elles n’avaient aucune carte à jouer, car le retour de flamme provoqué par les sanctions secondaires nuirait gravement aux États-Unis. Il ne reste donc qu’un accord commercial : l’Arctique.

Il est assez intrigant que même le JPMorgan Center for Geopolitics ait admis que la meilleure solution au chaos ukrainien serait un scénario géorgien : cela compenserait quelque peu l’image d’une capitulation totale de l’Occident. Seule l’Ukraine capitulerait : pas d’OTAN, pas d’UE, pas d’argent, pas de garanties de sécurité.

L’inestimable professeur Michael Hudson a résumé comment l’Alaska évoluera selon deux vecteurs : «La première partie consiste à savoir si les États-Unis reconnaîtront que la trajectoire des combats actuels mène à une victoire totale de la Russie, selon les conditions expliquées par Poutine depuis deux ans : pas d’adhésion à l’OTAN, pas de livraisons d’armes étrangères, des procès de type Nuremberg pour les dirigeants banderistes, et peut-être des réparations de la part de l’Ukraine et de l’OTAN pour la reconstruction de l’ancienne Russie «ukrainienne»».

En supposant que Trump l’accepte, et c’est un grand «si», vient ensuite le véritable nœud du problème (rappelez-vous Ryabkov), «à commencer par la question de savoir si un nouveau traité sur les missiles atomiques et les armes sera mis en place».

La version russe de la paix, écrit le professeur Hudson, suivra ces lignes : «Nous ne voulons pas d’une guerre atomique avec les États-Unis. Convenons que si un missile allemand ou d’un autre pays de l’UE/OTAN frappe la Russie, lorsque nous riposterons, ce sera uniquement contre la Grande-Bretagne, l’Allemagne et la France, et non contre l’Amérique du Nord».

Le professeur Hudson est catégorique : «Les États-Unis n’ont qu’une seule chose à offrir aux autres pays : la promesse (temporaire) de ne PAS leur faire de mal. Ils n’ont rien de positif à offrir, compte tenu de leur désindustrialisation et de la dédollarisation mondiale».

Dans l’état actuel des choses, et compte tenu des multiples ramifications de la guerre hybride contre les BRICS, l’Alaska pourrait offrir à Washington une issue pour sortir des décombres d’une défaite stratégique massive.

Tout analyste qui a tenté de comprendre dès le début et en détail cette opération militaire spéciale pouvait voir que la guerre menée par la Russie impliquait quelque chose de bien plus grand que l’Ukraine. Il s’agissait en fait de l’enterrement de «l’ordre international fondé sur des règles», voire de toute l’architecture de l’ancien ordre. C’est ce qui se passe actuellement dans le sol noir de la Novorossia. La patience stratégique finit toujours par payer. Menace contre la vie de Vladimir Poutine en Alaska? (Brian Berletic) – les 7 du quebec

Pepe Escobar

source : Sputnik Globe