Les arnaqueurs se rencontrent à Anchorage en Alaska au grand dam des européens

Par Normand Bibeau.

De la poudre aux yeux pour les idiots-utiles pour cacher que la réunion des brigands d’Anchorage vise essentiellement à partager le cadavre sanguinolent – encore fumant – de l’Ukraine martyr entre les vampires capitalistes russes et américains, au grand dam des capitalistes européens et chinois, les dindons de la farce de ce LEBENSRAUM NAZI 2.0 «occidental-OTAN-U$ démocrate et républicain» sur la Fédération de Russie.

L’armée russe a goûté aux fruits «défendus» de l’arbre de la trahison lorsque Tr0mp a coupé «le renseignement et l’approvisionnement U$ à l’armée des ukronazis kiéviens», en mars 2025, quelques jours après avoir viré comme un malpropre le quêteux en treillis, Zizilensky, ce qui a facilité grandement l’expulsion des ukronazis kiéviens de la région russe de Koursk et la débandade de cette opération kamikaze kiévienne…qu’on nous avait promis… « Jusqu’au dernier ukrainien« . Voir L’ours blanc et le Grizzly s’affrontent en Alaska (Escobar) – les 7 du quebec

Comme il sied à l’homme d’affaires MAFIEUX qu’est l’agent orange du capital mondial occidental aux cheveux peroxydés, fraudeur électoral condamné, failli criminel multirécidiviste et décadent exubérant, ce coup de Jarnac tr0mpiste a coïncidé avec une campagne de propagande menée à Washington, Kiev et Paris par le duo des deux requins forcenés du capitalisme américain, le sénateur fasciste-sioniste républicain, Lindsey Graham et son homologue, le fasciste-antisémite démocrate Richard Blumenthal, afin de forcer ukronazis et russes, à négocier un partage conjoint et solidaire avec les U$A, des ressources naturelles ukrainiennes sous peine de «sanctions massives de 500%» (ridicule en effet) de pénalités tarifaires contre quiconque achèterait des hydrocarbures russes et la cessation de «l’assistance militaire U$ aux ukronazis, la veille tactique infantile et éculé «de la carotte et du bâton». Voir l’article: Menace contre la vie de Vladimir Poutine en Alaska? (Brian Berletic) – les 7 du quebec

Tout analyste marxiste prolétarien de la «guerre inter-capitalistes en Ukraine» ne peut avoir oublié que Lindsey Graham, ce sénateur républicain fasciste-sioniste, allié de Tr0mp et agents de ses bailleurs de fonds électoraux du monde des hydrocarbures, est celui-là même qui depuis le début de cette guerre inter-impérialiste a déclaré et répété inlassablement: «[S]i un accord sur les minerais se concrétise, c’est un cauchemar pour Poutine, car nous avons quelque chose à défendre que nous n’avions pas auparavant (…) Ils ( les ukrainiens) sont assis sur des minerais de plusieurs milliers de milliards de dollars dont NOUS pouvons …bénéficier.» (16/02/2025).

Marco Rubio, le secrétaire d’État U$, a surenchéri en déclarant: «[C]et accord permettrait aux ukrainiens de rembourser, en partie, les États-Unis pour l’aide fournie à l’Ukraine dans sa guerre contre la Russie», or, les ukronazis sous la dictée des capitalistes européens ont d’abord refusé cet accord dans la forme imposée par les U$A.

Après la mise en scène de la «suspension de l’aide U$», ils se sont ravisé, apparemment trop tard, puisque les ukronazis kiéviens avaient perdu par les armes, les territoires où sont situés ces «15,000 milliards de dollars de richesses naturelles et de terres rares».

Dès lors, les capitalistes U$ en authentiques capitalistes pour qui «l’argent n’a pas d’odeur»:«bu$$ine$$ has usual et tutti quanti», ont offert le même «deal» aux capitalistes russes, lesquels ont d’abord refusé, d’où la reprise des «renseignements et de l’approvisionnement en armes».

Menacés de «sanctions kamikazes TOTALES», les capitalistes russes se sont aussi ravisés et ont «accepté» «cet accord d’exploitation commune» «des 15,000 milliards de dollars U$ de minerais et de terres rares que possèdent l’Ukraine» et qui faisait dire à cette ordure capitaliste de Graham que «la guerre en Ukraine» était le meilleur investissement et cela «sans sacrifier un seul boy».

Le fasciste Graham déclarait il y a peine 5 jours: «(il) croit que la fin de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, impose l’échange de territoires et dans le même temps, cela ne sera possible pour Kiev qu’en échange de garanties de sécurité clairs», or, comme lui et Blumenthal l’avaient déclaré en février 2025, «les meilleurs garanties de sécurité » sont de confier à des capitalistes U$ l’exploitation des ressources naturelles ukrainiennes, les U$ étant les seuls vrais maîtres à Washington et au Pentagone. »

Pour comprendre la guerre en Ukraine et le génocide des palestiniens martyrs, il faut chasser de son analyse la propagande goebelienne et tous les discours idéologiques et politiques démagogiques propagés par les agents des capitalistes mythomanes et en revenir à l’ultime question: QUI S’ENRICHIT DE CES GUERRES MORTIFÈRES? Réponse: Les enjeux énergétiques et géopolitiques de l’opération génocidaire à Gaza – les 7 du quebec.

Pepe Escobar en authentique agent du capitalisme oriental participe activement à la propagande des capitalistes russes en occultant les intérêts capitalistes autant russe, qu’occidentaux et orientaux, dans le pillage impérialiste des ressources ukrainiennes. Voir son article ici: L’ours blanc et le Grizzly s’affrontent en Alaska (Escobar) – les 7 du quebec