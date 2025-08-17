Ukraine – La récente rencontre Trump-Poutine prouve que…
La consolation – vidéo 12’59
Enregistré sur franceinfo le 17 août 2025 à 12h30
Cliquer sur l’image pour voir la vidéo
Bonjour à toutes et à tous,
La récente rencontre en Alaska entre Le président de la Russie et celui des USA prouve bien que la guerre d’Ukraine n’était pas du tout entre la Russie et l’Ukraine mais bel et bien entre l’Amérique et la Russie. L’Ukraine ne servant que de lieu de combat, et de pourvoyeuse de combattants pour l’impérialisme US :
Tous les médias l’admettent aujourd’hui, c’est la Russie qui a gagné cette guerre. Il va y avoir cependant une rencontre de consolation entre Trump d’un côté, et de l’autre Zélinsky accompagné de ses supporters européens.
Il me faut tout de même apporter une nuance. Cette guerre n’a peut-être pas été vraiment voulue à l’origine par les USA, mais par l’Angleterre. C’est d’ailleurs l’impérialisme anglais qui a inauguré la guerre contre la Russie dès 1813 :
Et aussi, c’est l’Anglais Boris Johnson qui a empêché dès le début un accord entre Zélinsky et Poutine. Boris Johnson s’est carrément déplacé en Ukraine pour pousser Zélinsky à prolonger la guerre, lui promettant qu’il allait la gagner avec l’aide de tout l’occident :
Zélinsky s’est alors pris au jeu, il est tombé dans le piège, il a pensé qu’il était un grand chef de guerre qui se battait au nom de l’Occident pour détruire la Russie. Sa première rencontre avec Trump l’a fait retomber d’un cran :
Mais l’humiliation n’a pas été suffisante pour lui faire vraiment réaliser qu’il n’était qu’un pion dans un jeu que jouent les superpuissances. il croit encore un peu à son importance puisque l’Angleterre, la France, l’Allemagne et Ursula continuent à le soutenir. Et ont réussi à obtenir une réunion de consolation.
Bien à vous,
do
17 août 2025
