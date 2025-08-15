Accord d’association entre L’Union européenne et l’entité israélienne fasciste (Marie Debs)

56 Views

Par Marie Debs. Liban.

L’Article 2 de cet accord d’association entre ces deux entités fascistes va comme suit :

« Les relations entre les parties, de même que toutes les dispositions de l’accord lui-même, sont fondées sur le respect des droits de l’homme et des principes démocratiques, qui inspirent leur politique intérieure et internationale ».

« Sœur Anne », vois-tu venir quelque chose de Gaza?

Non, « Sœur Anne » est occupée à regarder ailleurs. Voilà pourquoi, elle ne voit ni les enfants déchiquetés par les bombes, ni ceux (O combien nombreux !) qui meurent de faim ou qui sont tués lorsqu’ils s’attroupent pour avoir un peu de « la manne » qu’on largue sur eux comme on jette la nourriture aux chiens galeux.

« Sœur Anne » ne lit pas, non plus, les rapports que certaines de ses commissions lui présentent sur les innombrables violations des droits de l’Homme commises par les sionistes israéliens. D’ailleurs, « peu lui chaut » le destin des Gazaouis, grands et petits, femmes enceintes ou petites filles. L’essentiel demeure le dieu argent qui fait chaud au cœur et n’a pas d’autre odeur que celle de la mort.

« Sœur Anne » n’entend pas non plus, puisqu’elle est sourde aux cris poussés par les millions qui continuent à prendre la rue pour manifester contre le génocide perpétré à Gaza sous les ordres des États-Unis et de son bras armé, l’OTAN, dans lequel manigance toutes les puissances européennes. Comme elle est sourde aux vociférations des criminels de guerre Netanyahu, Smotrich, Ben Gvir et Cie qui veulent investir tout le territoire de Gaza et chasser quelques deux millions de personnes vers la Libye et la Somalie afin de réaliser le rêve fou de Donald Trump et de sociétés étasuniennes, anglaises, françaises ou sionistes, de créer une « Riviera » nouvelles sur nos côtes !

Quoi de plus naturel ? Direz-vous ; la raison du plus fort n’est-elle pas toujours la meilleure ?

Il y a un an ou deux (ou, peut-être, trois), certains dirigeants racistes-fascistes européens avaient déclaré leur soutien au peuple ukrainien parce que ses membres – par opposition aux Russes qui les attaquent – ont « la peau blanche ». Ils ont oublié que la belle femme qui leur a donné son nom, Europe, venait de cette région du monde, ainsi que Jésus et Marie… sans oublier tout l’apport scientifique, philosophique et culturel (pour ne pas parler des richesse amassées depuis l’époque coloniale).

Marie Nassif-Debs