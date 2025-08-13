France – Et si le feu géant de l’Aude avait été commandité par le pouvoir ? vidéo 5’39

26 Views

http://mai68.org/spip3/spip.php?article4535

ILS BRÛLENT LA FRANCE POUR IMPOSER LEUR NOUVEAU MONDE

LeVolDeNosVies – 8 août 2025

Cliquer sur l’image pour voir la vidéo

Extrait :

Quand la France brûle, Macron plante des panneaux solaires. Ce n’est pas une série de malchance, c’est une stratégie.

L’écologie selon Macron, c’est remplacer des territoires de biodiviersité par des champs de panneaux solaires.

Août 2025, l’Aude s’embrase, 17 000 hectares partis en fumée. Hasard étrange le feu s’est déclenché dans une zone promise à une centrale solaire contestée par la population.

_______________________________________

Feux de forêts – Dans les Landes, pour faire du solaire, on détruit les forêts

http://mai68.org/spip2/spip.php?article12468

Reporterre, 20 janvier 2021 :

Alors que la Nouvelle-Aquitaine produit déjà un quart de l’électricité photovoltaïque du pays, la Gironde et surtout les Landes voient se multiplier les projets, au détriment des forêts. Une aberration écologique, dans le but de faire du profit.

Note de do, 27 août 2022 : Vu que l’État veut faire une gigantesque centrale solaire photovotaïque dans les landes, couvertes de forêts privées, et que les propriétaires ne veulent pas vendre. Les gigantesques incendies de forêts dans les Landes ne seraient-ils pas allumés par des agents de l’État ? À qui profite le crime ? voir la vidéo:

http://mai68.org/spip2/spip.php?article12228

Autre note : l’État a aussi le projet de TGV Paris-Madrid qui nécessite de détruire des forêts. Et peut-être aussi un projet d’agrandissement de l’aérodrome militaire de Cazaux à la Test-de-Buch.

Bien à vous,

do

http://mai68.org/spip3

Commentaire d’OEIL de FAUCON :

Salut do

La du dérape , on pourrait aussi dire que ce sont des agents ruse qui mettent le feu…

Il y a bien trop de suppositions de ce genre sur le site de Bibeau, c’ est de l’opportunisme journalistique.

Pas de bas solide

GB

Réponse de do :

Salut GB,

Tu fais erreur. Il y a quelques dizaines d’années il avait été reconnu très officiellement que bien des feux étaient allumés par des promoteurs immobiliers. C’est d’ailleurs pour empêcher cela qu’avait été votée une loi comme quoi il serait désormais interdit de construire dans les zones où s’étaient déclarés des feux de forêts. Malheureusement, il y a eu de nombreuses dérogations à cette loi qui semble désormais tombée en désuétude.

J’ai trouvé ça sur legifrance en rapport avec cette loi :

legifrance.gouv.fr, 11 août 2025 :

Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations.

Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

http://mai68.org/spip3/spip.php?article4572

Bien à toi,

do

http://mai68.org/spip3