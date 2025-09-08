États-Unis et Chine : une concurrence, deux civilisations

86 Views

par Andrés Berazategui

Derrière les stratégies des États se cachent des actions rationnelles. Cependant, contrairement à ce que prétend généralement la sagesse conventionnelle occidentale, la rationalité n’est pas universellement la même pour toutes les nations : les cultures conditionnent les mentalités et, par conséquent, les processus décisionnels.

La concurrence entre les États-Unis et la Chine met en évidence différentes manières de planifier des stratégies et d’agir. La pensée stratégique, étant quelque chose de complexe, révèle également que les contextes culturels qui sous-tendent les décisions des acteurs internationaux peuvent être très différents. En effet, la stratégie est planifiée en vue d’atteindre des objectifs à l’aide d’un ensemble de moyens utilisés de manière rationnelle. Or, la rationalité des acteurs, c’est-à-dire leur capacité à calculer et à évaluer de manière réfléchie l’utilisation des moyens permettant d’atteindre ces objectifs, n’est pas nécessairement la même chez tous, car les rationalités peuvent être conditionnées par des contextes culturels différents. Par exemple, l’immolation personnelle pour commettre un attentat peut être un moyen parfaitement rationnel pour un certain acteur, alors que pour un autre, c’est tout le contraire. Sans aller jusqu’à cet extrême, nous pensons qu’il est possible d’observer une différence de mentalité dans les stratégies des États-Unis et de la Chine, les deux plus grandes puissances actuelles.

Ce n’est plus un secret pour personne que les États-Unis et la Chine sont en concurrence dans de nombreux domaines de la politique internationale. Citons quelques-uns des thèmes les plus importants : la rivalité dans le commerce international ; les différents discours utilisés par les États-Unis et la Chine pour justifier leurs actions ; la présence militaire du géant asiatique au-delà de ses frontières et en particulier dans la mer de Chine méridionale ; les tensions permanentes autour de Taïwan ; l’alliance de plus en plus étroite entre la Chine et la Russie ; l’activité croissante dans l’espace extra-atmosphérique ; les accusations relatives à la cybersécurité ; les campagnes de «désinformation» ; la concurrence pour les ressources – notamment les minéraux et les métaux critiques – ; les développements en matière de biotechnologie, de semi-conducteurs, d’intelligence artificielle…

Cependant, les deux pays présentent des différences notables dans la manière dont ils planifient leurs stratégies et défendent leurs intérêts. Même s’il n’a pas été le premier à le remarquer, il convient de rappeler ce qu’a dit Henry Kissinger à propos des différences entre la Chine et l’Occident. Il a illustré son propos en donnant l’exemple des «jeux respectifs auxquels chaque civilisation s’est adonnée» : le wei ki (plus connu sous le nom de go en Occident) en Chine et les échecs dans le monde occidental. Kissinger explique que dans le wei ki, l’idée d’encerclement stratégique est fondamentale. En effet, le nom du jeu peut se traduire par quelque chose comme «jeu de pièces environnantes».

Kissinger poursuit : «Les joueurs placent à tour de rôle les pierres à n’importe quel endroit de la grille, créant ainsi des positions de force et s’efforçant en même temps d’encercler et de capturer les pierres de l’adversaire». Il souligne également comment, au fur et à mesure des mouvements des pièces, les équilibres se modifient progressivement jusqu’à ce que, vers la fin de la partie, «le plateau se remplisse de zones de forces qui s’entrelacent partiellement». Le wei ki cherche à encercler les pièces de l’adversaire en occupant le plus grand nombre possible d’espaces vides. Le but du jeu n’est pas de «manger des pièces, mais d’obtenir la domination stratégique du plateau en acculant l’adversaire tout au long de la partie, jusqu’à ce qu’il n’ait plus aucune possibilité de faire des mouvements productifs». Pour sa part, le jeu d’échecs est différent. Kissinger nous dit que, dans ce jeu, on recherche la victoire totale. Et c’est vrai, dans le jeu d’échecs, l’objectif «est le mat, placer le roi adverse dans une position où il ne peut plus bouger sans être détruit». L’interaction des pièces est directe : elles cherchent à s’éliminer pour occuper des cases bien délimitées. Les pièces se mangent et sont retirées du plateau, épuisant ainsi l’adversaire et orientant les efforts vers l’encerclement de la pièce principale, le roi, jusqu’à ce que, comme nous l’avons dit, celui-ci ne puisse plus bouger sans être détruit.

Dans le wei ki, on cherche à encercler et à contourner, on fait appel à la flexibilité, à l’exploration des espaces sur l’échiquier en essayant d’occuper ses vides : le wei ki a une conception du temps plus liée à des développements fluides et rythmés. La rationalité dans les échecs se manifeste différemment : il s’agit de dominer la zone centrale du plateau, car c’est son «centre de gravité». Les joueurs cherchent à «tuer» les pièces adverses en les mangeant et en les remplaçant par leurs propres pièces. Aux échecs, on s’affronte pièce par pièce, on cherche donc à être décisif. Une pièce qui est mangée reste à l’extérieur et le temps est mesuré avec plus de précision, car l’élimination d’une pièce ne se fait pas par un détour (tâche qui prend un certain temps), mais elle est mangée à un moment précis, localisable avec exactitude.

Ce n’est pas un hasard si, d’un point de vue militaire, les plus grands stratèges des deux cultures sont si différents. Sun Tzu et Clausewitz illustrent clairement les différences que nous avons relevées ici, car ils s’appuient tous deux sur des rationalités analogues à celles que nous avons exposées en parlant des jeux.

Sun Tzu explique qu’il faut essayer de subordonner la volonté de l’ennemi, mais si possible sans combattre. Sa maxime selon laquelle «l’art suprême de la guerre consiste à soumettre l’ennemi sans livrer bataille» est bien connue. Sun Tzu recherche ce que l’on pourrait définir comme une patience stratégique, étroitement liée à la notion d’un temps qui s’écoule et se régule au fur et à mesure que ses propres mouvements et ceux de l’ennemi se produisent. C’est pourquoi les questions immatérielles revêtent une telle importance pour le stratège chinois. Si l’idéal ultime est de soumettre sans livrer bataille, on comprend que Sun Tzu accorde autant d’importance à des choses telles que connaître l’ennemi ou recourir au mensonge et à la tromperie. Pour l’Orient, la bataille est très coûteuse en hommes et en ressources, c’est pourquoi il vaut mieux essayer de l’éviter et n’y recourir que lorsqu’il n’y a pas d’autre alternative.

Clausewitz est tout à fait différent, tout comme le reste des stratèges militaires classiques occidentaux. Pour commencer, pour le Prussien, la bataille est cruciale. De plus, l’idéal n’est pas d’éviter les batailles, mais au contraire d’essayer d’en trouver une qui soit décisive. L’objectif de la guerre est de vaincre l’ennemi par la force, car la guerre est avant tout un acte de violence physique. C’est pourquoi Clausewitz accorde une grande importance aux variables matérielles, temporelles et spatiales qui peuvent favoriser au mieux les performances au combat. Dans la pensée stratégique militaire occidentale, la confrontation, la force et l’anéantissement de l’ennemi sont fondamentaux.

Si nous appliquons cette analyse à la concurrence actuelle entre la Chine et les États-Unis, nous constatons que les schémas de pensée que nous avons exposés se retrouvent dans la manière dont les deux puissances gèrent leurs géostratégies respectives. La Chine cherche principalement à promouvoir des intérêts mutuellement avantageux avec d’autres acteurs – afin de les convaincre qu’il est profitable de s’entendre avec elle -, tout en recourant au soft power pour se présenter comme une puissance bienveillante et diplomatique qui ne recherche que la prospérité commune.

Les mesures coercitives sont généralement des derniers recours que la Chine met en œuvre de manière indirecte et à des degrés d’intensité variables en fonction du contexte. La projection du géant asiatique sur la mer de Chine méridionale ressemble à un coup de wei ki : il occupe des espaces «vides» (de souveraineté pratique relative ou contestée) en construisant des îles artificielles qui s’articulent autour d’une «ligne de neuf points» qui entoure l’espace qu’il entend dominer. La construction de ces îles est menée de manière si soutenue et ferme qu’elle laisse peu de place aux manœuvres politiques des États de la région. Dans le même temps, la Chine, à travers son initiative «Belt and Road», déploie sa puissance sur une vaste zone géographique en générant des investissements et des intérêts communs avec des acteurs qui, en principe, bénéficient du projet. Avec l’initiative «Belt and Road», la Chine étend à long terme son influence et son commerce en attirant un grand nombre de pays avec de bons dividendes.

Les actions américaines, en revanche, sont clairement différentes. Les États-Unis mettent toujours l’accent sur le hard power, les actions directes et même les menaces publiques. Sa stratégie pour la région indo-pacifique, principal espace de concurrence avec Pékin, consiste généralement en une combinaison d’accords en matière de sécurité et de renseignement avec les pays de la région (AUKUS, QUAD, Five Eyes, ou accords bilatéraux de défense avec le Japon, la Corée du Sud, les Philippines) et de sanctions économiques et de restrictions technologiques à l’égard de la Chine. Les États-Unis s’opposent explicitement à la Chine, au point que la reconnaissance de cette dernière comme principale menace pour les intérêts mondiaux des États-Unis est un point de convergence fondamental entre les partis démocrate et républicain. Le fait que Donald Trump se soit montré un peu plus ouvert au dialogue avec Xi Jinping ne change rien à l’équation, selon nous. La concurrence stratégique entre les deux pays est là pour durer. Chacun agira selon sa stratégie, sa vision du monde et ses valeurs. En définitive, selon son propre esprit.

source : Politicar via Euro-Synergies