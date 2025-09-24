À la recherche d’« incidents du Tonkin »

Les »Pentagon Papers » ont révélé à quel point était scandaleuse la guerre du Vietnam :

Chaque guerre est précédée par un grand média-mensonge (vidéo 13’36) :

Médiamensonges – Lybie – bon Arabe – CSJ 21 mars 2011

AgoraVoxFrance – 22 mars 2011 – Michel Collon

Kadhafi et la Libye, les médiamensonges (Golfe du Tonkin pour la guerre du Vietnam, Armes de destruction massive en Irak, Yougoslavie…) utilisés pour justifier l’entrée en guerre des Etats-Unis, qu’est-ce qu’un bon arabe et un mauvais arabe (Saddam Hussein, Ben Laden, Kadhafi…) selon les puissances occidentales.

Dans l’émission Ce soir ou jamais (Frédéric Taddeï) le 21 mars 2011 sur France 3.

Note de do : Libye – 13 novembre 2011 – Kadhafi n’était pas un dictateur ! voir article :

Le témoin gênant meurt 2 jours avant le procès de Sarkozy

Le témoin gênant Ziad Takieddine meurt 2 jours avant le procès de Sarkozy pour le financement libyen de sa campagne électorale de 2007, procès qui doit se tenir le 25 septembre 2025. On se croirait dans un mauvais film sur la maffia :

do

