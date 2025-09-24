mercredi, septembre 24, 2025
À la recherche d’« incidents du Tonkin »

Trump : « La Russie pourrait bien n’être qu’un tigre en papier ! »

Entendu ce matin du 24 septembre 2025 à France-Info vers 9h30 :

« Trump : « La Russie pourrait bien n’être qu’un tigre en papier ! » »

Cela rappelle bien sûr la vieille sentence de Mao Tse Toung :

« L’Amérique n’est qu’un tigre en papier »

France-Info : « Revirement de Donald Trump dans le conflit en Ukraine »

Aujourd’hui, Trump « décide » de faire la guerre à la Russie en Ukraine. Et il conseille aux Pays européens de descendre les avions russes qui déborderaient sur leur territoire.

Apparemment les Américains ont bel et bien trouvé leurs « incidents de Golfe du Tonkin »

À la recherche d’« incidents du Tonkin » pour justifier une guerre américaine contre la Russie (vidéo 12’30)

Heureusement le général Patrick Dutartre dédramatise la situation

Enregistré sur France 2 le 23 septembre 2025 au 20h

Des drones « russes » survolent divers pays… soit-disant…

Guerre du Vietnam – Les 2 et 4 août 1964, les USA ont simulé les incidents du golfe du Tonkin pour justifier la guerre :

Les  »Pentagon Papers » ont révélé à quel point était scandaleuse la guerre du Vietnam :

Chaque guerre est précédée par un grand média-mensonge (vidéo 13’36) :

Médiamensonges – Lybie – bon Arabe – CSJ 21 mars 2011

AgoraVoxFrance – 22 mars 2011 – Michel Collon

Kadhafi et la Libye, les médiamensonges (Golfe du Tonkin pour la guerre du Vietnam, Armes de destruction massive en Irak, Yougoslavie…) utilisés pour justifier l’entrée en guerre des Etats-Unis, qu’est-ce qu’un bon arabe et un mauvais arabe (Saddam Hussein, Ben Laden, Kadhafi…) selon les puissances occidentales.

Dans l’émission Ce soir ou jamais (Frédéric Taddeï) le 21 mars 2011 sur France 3.

Note de do : Libye – 13 novembre 2011 – Kadhafi n’était pas un dictateur ! voir article :

Le témoin gênant meurt 2 jours avant le procès de Sarkozy

Le témoin gênant Ziad Takieddine meurt 2 jours avant le procès de Sarkozy pour le financement libyen de sa campagne électorale de 2007, procès qui doit se tenir le 25 septembre 2025. On se croirait dans un mauvais film sur la maffia :

Palestine – Manif à Nanterre vendredi 26 septembre 2025

 

 

