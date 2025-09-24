À la recherche d’« incidents du Tonkin »
Trump : « La Russie pourrait bien n’être qu’un tigre en papier ! »
Cela rappelle bien sûr la vieille sentence de Mao Tse Toung :
« L’Amérique n’est qu’un tigre en papier »
France-Info : « Revirement de Donald Trump dans le conflit en Ukraine »
Aujourd’hui, Trump « décide » de faire la guerre à la Russie en Ukraine. Et il conseille aux Pays européens de descendre les avions russes qui déborderaient sur leur territoire.
Apparemment les Américains ont bel et bien trouvé leurs « incidents de Golfe du Tonkin »
À la recherche d’« incidents du Tonkin » pour justifier une guerre américaine contre la Russie (vidéo 12’30)
Enregistré sur France 2 le 23 septembre 2025 au 20h
Cliquer sur l’image pour voir la vidéo
Des drones « russes » survolent divers pays… soit-disant…
Guerre du Vietnam – Les 2 et 4 août 1964, les USA ont simulé les incidents du golfe du Tonkin pour justifier la guerre :
http://mai68.org/spip/spip.php?article10627
Les »Pentagon Papers » ont révélé à quel point était scandaleuse la guerre du Vietnam :
http://mai68.org/spip/spip.php?article10626
Chaque guerre est précédée par un grand média-mensonge (vidéo 13’36) :
https://mai68.org/spip3/spip.php?article1272
Médiamensonges – Lybie – bon Arabe – CSJ 21 mars 2011
AgoraVoxFrance – 22 mars 2011 – Michel Collon
Cliquer sur l’image pour voir la vidéo
Kadhafi et la Libye, les médiamensonges (Golfe du Tonkin pour la guerre du Vietnam, Armes de destruction massive en Irak, Yougoslavie…) utilisés pour justifier l’entrée en guerre des Etats-Unis, qu’est-ce qu’un bon arabe et un mauvais arabe (Saddam Hussein, Ben Laden, Kadhafi…) selon les puissances occidentales.
Dans l’émission Ce soir ou jamais (Frédéric Taddeï) le 21 mars 2011 sur France 3.
Note de do : Libye – 13 novembre 2011 – Kadhafi n’était pas un dictateur ! voir article :
http://mai68.org/spip/spip.php?article3423
Le témoin gênant meurt 2 jours avant le procès de Sarkozy
Le témoin gênant Ziad Takieddine meurt 2 jours avant le procès de Sarkozy pour le financement libyen de sa campagne électorale de 2007, procès qui doit se tenir le 25 septembre 2025. On se croirait dans un mauvais film sur la maffia :
do
http://mai68.org/spip3
Palestine – Manif à Nanterre vendredi 26 septembre 2025
Versão em Língua Portuguesa:
https://queonossosilencionaomateinocentes.blogspot.com/2025/09/em-busca-dos-incidentes-de-tonkin.html