jeudi, septembre 25, 2025
Récents :
Invités

Manifestations monstres en Italie: Dénonçons le génocide israélien contre le peuple Palestinien

Robert Bibeau 13 Views 1 Comment

Robert Bibeau

Auteur et éditeur

Vous pourrez aussi aimer

Les rapaces adorent le confinement

Robert Bibeau 4

L’ARNAQUE LIBÉRALE!

POETE PROLETAIRE 1

Le front du Donbass est en train de s’effondrer

Robert Bibeau 1

Une réflexion sur “Manifestations monstres en Italie: Dénonçons le génocide israélien contre le peuple Palestinien

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

En savoir plus sur les 7 du quebec

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture