L’ARNAQUE LIBÉRALE!

J’ai raté mon rendez-vous avec mon destin! Aujourd’hui, c’est la dernière journée pour soumettre ma candidature pour me présenter à la tête du Parti Libéral Canadien. Pas facile de trouver trois cent cinquante milles dollars, pour mon dépôt! J’ai fais application pour devenir membre, mais je n’ai pas reçu de confirmation? Cette convention Libérale est truquée. Car elle est délibérément penchée vers la… droite.

Ceux qui réussirent à s’inscrire, sont déjà en campagne. Sont tous aller voir Trump, à genoux pour avoir ses faveurs. Et il les a reçus, avec un sourire en coin.

Ce sont nos futurs leaders! Ils sont déjà en pleine panique, et ils ont tous la même approche, une approche de looser! La panique canadienne, de défaitistes, généralement acceptée ! Ce que vous ne savez pas, par exemple, c’est que le nouveau leader du Parti Libéral a déjà choisit. Et que la campagne pour un nouveau chef, n’est que de la poudre aux yeux. Ça va être tout un show.

Le gagnant, the winner is… Christia Freeland! Et tout ce beau monde vont se levés d’un bloc pour salués la nouvelle chef. Et il y aurait un couronnement, en règle. Et elle va gagnée la nouvelle élection fédérale.

Et quand la poussière va tombée dans trois mois, on va être au même point qu’à maintenant. Il va y avoir du changement, oui ! Car ils suivent le plan de… Trump. Le rêve Américain, est une autre arnaque. Votre belle maison dans la banlieue, ne sera plus à vous dans quatre ans. Elle va appartenir à Elon Mosk, ou à un des autres oligarques.

Trump a gagné, pas vous. Même si VOUS, la classe moyenne, avez votés pour lui ou Freeland, ou Foliève. Car, c’est la même chose! Vous allez vous faire avoir… encore. Même les syndicats ont appuyé… Trump?!? Vous êtes foutus!

J’ai essayé de vous sauver, mais la machine Libéral est trop rusée pour moi, le Poète Prolétaire. Donc, je me retire. Bonjour tristesse. Renaître pour demeurer tranquille dans mon domaine paradisiaque ou il n’y a pas de monde. Que des chevreuils et des dindons.

Et il y a aussi, l’écureuil

Qui ramasse ses noix

En prévision de l’hiver.

Et les enterre.

Mais dans la nuit,

La moufette vient déterrer

Les noix et les mange.

La morale de l’histoire :

Donc, ne place pas tes noix

N’importe où!

C’est de la politique!

Il faut mentir et tricher.

Le Président Américain, thomas Jefferson, disait: «Je crois beaucoup à la chance, et je trouve que le plus que je travails, le plus que j’ai.»

Oui mais, Jefferson, avait des esclaves!

John Mallette,

Le Poète Prolétaire