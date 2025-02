Des fauteurs de guerre à la tête de l’ état Allemand.

65 Views

Dimanche 23 février 2025, le sinistre résultat est tombé, ce sont les conservateurs de l’ alliance CDU-CSU qui emportent les élections législatives avec 29% des voix. C ‘est donc Friedrich Merz qui peut devenir le nouveau chancelier. Fauteur de guerre, il a reçu la bénédiction de l’ OTAN, de Macron, de Zelensky, de Netanyahu,,,

Les médias allemands avaient bien préparé le terrain à cette élection , l’hebdomadaire Der Spiegel pour une «nouvelle vision», se prononce pour une «Europe qui accompagne enfin sa puissance économique gigantesque d’une force militaire crédible. Ceci afin de rester une force impérialiste dans le nouvel ordre mondial qui émerge. Selon le journaliste Markus Becker, «cela nécessiterait non seulement une armée européenne, mais probablement aussi une force nucléaire européenne».

Ce n’ est certes pas une nouveauté se réarmement de l’ Allemagne, sous la directive du chancelier Olaf Scholz la population allemande était conviée à passer à la caisse :

«Un meilleur équipement, un équipement moderne, plus de soldats: cela coûte beaucoup d’argent», avait déclaré Scholz en 2022. «À cette fin, le gouvernement fédéral devait créer un fonds spécial de l’armée allemande» et lui fournir «un montant unique de 100 milliards d’euros dans l’année budgétaire . Nous utiliserons ces fonds pour les investissements nécessaires et des projets d’armement».

Au programme de ce réarmement figurait la «prochaine génération d’avions de combat et de chars», l’«Eurodrone» et «l’acquisition du drone armé Heron»… Un remplacement moderne des jets Tornado obsolètes sera également effectué en temps utile». Tout un chapelet d’armes nouvelles est prévu «L’Eurofighter doit être équipé pour la guerre électronique. L’avion de combat F-35 sera considéré comme un avion de transport», a-t-il poursuivi. En ce qui concerne le nucléaire, il n’ est plus fait état des USA pour pointer des têtes nucléaires contre les russes.

Comme le fait remarquer Becker, les Allemands doivent considérer leur pays comme une «puissance moyenne» qui «ne peut faire valoir ses intérêts géopolitiques qu’à travers l’UE et l’OTAN». Le gouvernement allemand devait donc «faire tout ce qui est en son pouvoir pour renforcer, diriger et développer ces institutions – pour en faire des instruments de pouvoir dans un monde où règne à nouveau et de plus en plus la loi du plus fort».C’est maintenant l’union sacrée qui se prépare dans l’UE, tous les partis ou presque veulent bouffer du russe.

Les verts toujours Kaki

Se souvenir comment les verts,sous la direction de Joschka Fischer ont approuvé les bombardements des « droits de l’ homme » sur la Serbie et comment son parti s’ est déchiré sur cette question. Aujourd’hui, la guerre en Ukraine démontre une fois de plus le chauvinisme guerrier des verts qualifiés dorénavant de vert Kaki.

Aujourd’hui,l’ancien ministre des Affaires étrangères Joschka Fischer écrit dans le quotidien économique Handelsblatt:

«À l’avenir, la paix et la liberté sur le continent européen devront avant tout reposer sur notre propre force et notre capacité de dissuasion. C’est pourquoi l’Europe doit devenir une puissance très rapidement et immédiatement, y compris et surtout sur le plan militaire, quel qu’en soit le prix.»Anton Hofreiter, député européen écologiste, appelle à la création d’un «fonds de défense de 500 milliards d’euros» pour soutenir l’Ukraine et «améliorer rapidement et efficacement la capacité de défense de l’UE».

Dès l’invasion russe en 2022, les Verts ont été parmi les plus engagés en faveur des livraisons d’armes à l’Ukraine. Ils ont fait front uni avec les fauteurs de guerre. Le principe du recours à la force militaire comme ultima ratio ( dernier recours) pour défendre les droits humains s’est imposé comme cache sexe .

Ne nous laissons pas abuser par les trémolos, du docteur Bernard Kouchner et son droit d’ingérence humanitaire à sens unique. Face au massacre des populations de la bande de Gaza il a fait quelques déclarations « humanitaires » sur une répression « disproportionnée » plus de 40 000 morts. Mais pas d’intervention militaire comme pour le dit « génocide » du Kosovo en janvier 1999 dans la ville de Racak 40 morts.

Quant à l’argument du pays agresseur et de l’ agressé, les internationalistes essayent toujours de voir quelle politique à fait en sorte que la Russie ou d’ autres soient l’ agresseur. Cette politique nous la connaissons bien, ce fut celle voulant réduire l’ URSS à néant, à liquider ses alliés les uns après les autres. Quand elle est intervenue au Donbas, ce n’ était que l’ équivalent juridique du Kosovo elle n’ a fait que venir au secours d’une population régulièrement bombardée par Kiev (14 000 morts).

Nous venons d’apprendre le coût d’une présence militaire de l’UE en Ukraine 100 000 euros par an par soldat.

G.Bad

La mélasse juridique bourgeoise internationale