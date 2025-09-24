Trump pourrait-il déclencher la «grande réinitialisation» globaliste? (Brandon Smith)

17 Views

Par Brandon Smith − Le 8 septembre 2025 − Source Alt-Market

La semaine dernière, les médias ont largement couvert la récente rencontre entre la Russie, la Chine et l’Inde dans la ville portuaire chinoise de Tianjin. Vladimir Poutine, Xi Jinping et Narendra Modi ont veillé à présenter un front uni lors de cet événement, du moins sur le plan économique, et il est clair que les liens militaires entre la Chine et la Russie se renforcent. Les médias considèrent la réunion de la Coopération de Shanghai comme un avertissement aux États-Unis face à l’accélération des tensions commerciales mondiales.

Les journalistes occidentaux semblent plutôt enthousiastes à cette nouvelle, suggérant que les politiques tarifaires de Donald Trump rapprochent les ennemis de l’Amérique et forment un axe anti-américain. La gauche politique déteste tellement Trump que je ne serais pas surpris de la voir applaudir Poutine et les BRICS d’ici un an ou deux.

Flash info pour ceux qui ne sont pas au courant : les BRICS forment leur alliance depuis l’ère Obama. Ce n’est pas une nouveauté et cela n’a rien à voir avec Trump.

Je suis la formation de l’alliance des BRICS depuis 2009 et la motivation derrière ce bloc économique (en apparence) a toujours été de se détacher du dollar comme monnaie de réserve mondiale. Les dirigeants des BRICS réclament depuis des années la fin du dollar et l’introduction d’un nouveau système monétaire mondial. Cependant, ce projet n’est pas aussi axé sur l’Orient que beaucoup le pensent. En d’autres termes, si vous espérez que les BRICS « mettent fin au globalisme », vous vous trompez lourdement.

En fait, en 2009, la Russie et la Chine ont toutes deux avancé l’idée d’une monnaie mondiale gérée par le FMI, une organisation que beaucoup considèrent comme contrôlée par les États-Unis. En réalité, elle est contrôlée par les globalistes, qui ne sont fidèles à aucun État-nation, mais uniquement à leur propre programme.

Certains diront que la situation a radicalement changé depuis 2009, mais je ne suis pas d’accord. La Chine est désormais inextricablement liée au panier de DTS du FMI et la Russie reste un membre actif du FMI malgré la guerre en Ukraine. Il est important de comprendre qu’il existe toujours deux chronologies différentes lorsqu’il s’agit d’événements mondiaux : il y a la scène internationale, plus médiatisée, et il y a les opérations des institutions globalistes qui existent en dehors de la géopolitique.

À mon avis, les globalistes ne sont pas nécessairement les « ingénieurs » derrière chaque conflit ou crise, mais ils se positionnent pour en tirer profit chaque fois que cela est possible. Et ils jouent sur les deux tableaux dans chaque conflit afin d’en tirer le maximum de bénéfices. En d’autres termes, des groupes tels que le FMI, la Banque mondiale, la BRI, le WEF et des conglomérats pesant plusieurs milliards de dollars comme BlackRock et Vanguard vont courtiser les BRICS tout autant qu’ils courtisent l’Occident lorsqu’il s’agit de parvenir à une économie mondiale centralisée.

Ce à quoi ce « nouvel ordre mondial » est censé ressembler n’est un secret pour personne. Les participants au Forum de Davos discutent ouvertement de leurs visions depuis des années et, pendant la pandémie, ils ont ôté leur masque et se sont réjouis de la mise en œuvre «inévitable» de leur « Grande Réinitialisation ». En résumé, voici ce que les élites souhaitent pour l’économie future :

Un système mondial sans espèces. Une monnaie numérique mondiale construite autour d’un panier de CBDC (monnaies numériques des banques centrales). Le suivi par l’IA de tous les enregistrements financiers. Une « économie du partage » dans laquelle toute propriété privée est abolie. L’utilisation du « de-banking » pour contrôler le discours civil – ce qui signifie que vous pouvez dire ce que vous voulez, mais que vous risquez de perdre l’accès à vos comptes, et peut-être même au marché du travail. Le contrôle et la réduction de la population. Un féodalisme carbone dans lequel les nations paient des taxes aux globalistes au nom de la « lutte contre le changement climatique causé par l’homme » (qui n’existe pas).

Ces taxes sont ensuite redistribuées à diverses nations afin d’encourager leur coopération. Et enfin, ils veulent l’introduction d’un revenu universel de base (RUB) afin de rendre chaque individu dépendant d’un gouvernement centralisé pour sa subsistance, de sorte qu’il ne songe jamais à se rebeller.

C’est ce que les élites de Davos entendent par « Grande Réinitialisation ». J’ai toutefois remarqué dans des articles récents que les globalistes sont devenus étrangement discrets depuis un an. Ils ne sont plus aussi audacieux dans leurs discours qu’ils l’étaient pendant la pandémie et leurs plans semblent se heurter à un mur.

J’ai vu les médias, un certain nombre de banquiers centraux et de dirigeants politiques qualifier cette question de « réinitialisation économique » de Donald Trump, et je trouve ce discours fascinant. De quoi parlent-ils exactement ? Y a-t-il des réinitialisations concurrentes en cours, et si oui, cela signifie-t-il que le programme globaliste a été déraillé ?

La réinitialisation de Trump et la fin de Bretton-Woods

La réinitialisation de Trump, si l’on peut l’appeler ainsi, semble trouver son origine dans le renversement de l’accord de Bretton-Woods conclu après la Seconde Guerre mondiale, qui faisait des États-Unis le moteur financier de facto de l’économie mondiale. C’est à cette époque que le statut du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale s’est consolidé, que l’Amérique est devenue le centre de consommation de l’Occident et que l’OTAN a été créée.

Cela semble être une bonne affaire pour les Américains, mais ce rôle a un coût. Il détruit lentement mais sûrement notre économie par le biais de la dette et de l’inflation.

De nombreux présidents ont eu recours à des droits de douane ciblés depuis la Seconde Guerre mondiale, mais aucun n’a imposé des droits de douane aussi radicaux que Trump. Souvent comparés aux droits de douane Smoot-Hawley sous Herbert Hoover, qui sont injustement tenus pour responsables de la Grande Dépression (ce sont en réalité les banques internationales et la Réserve fédérale qui ont provoqué la Dépression), les taxes à l’importation de Trump mettent des bâtons dans les roues du commerce de Bretton-Woods et étouffent le globalisme en obligeant les grandes entreprises à réduire leur externalisation à l’étranger.

Comme je l’ai souvent souligné, les entreprises mondiales ne sont PAS des entités du marché libre, mais des entités socialistes agréées par les gouvernements et protégées par des privilèges juridiques et économiques spéciaux. Si une entreprise est « trop grande pour faire faillite » et a donc droit à l’argent des contribuables par le biais de plans de sauvetage et d’assouplissement quantitatif, alors elle ne relève pas du mécanisme du marché libre. Par conséquent, nous ne devrions pas nous soucier de savoir si elle est taxée par le biais de droits de douane.

Franchement, je pense que le globalisme des entreprises et l’interdépendance économique devraient être abolis, par la force si nécessaire.

Décentralisation légitime ou chaos contrôlé ?

Les droits de douane imposés par Trump, ainsi que ses réductions des subventions étrangères et autres politiques économiques, pourraient, en quelques années, bouleverser complètement le globalisme tel que nous le connaissons. Donc, d’une certaine manière, il s’agit effectivement d’une sorte de « réinitialisation économique ». Mais voici le hic : les efforts de Trump pourraient-ils finir par accélérer la réinitialisation globaliste plutôt que de la vaincre ?

Comme indiqué précédemment, la formation de liens étroits entre les pays du BRICS est en cours depuis 2009 et leur objectif principal est de mettre fin aux structures mises en place par les accords de Bretton-Woods. Ils ont déclaré par le passé vouloir un nouveau système monétaire géré par le FMI. Que les BRICS en soient conscients ou non, leurs efforts pour développer des CBDC et détrôner les États-Unis jouent directement le jeu des globalistes.

Le FMI et la BRI ont travaillé avec diligence (et discrétion) à la mise en place d’un cadre transfrontalier pour les CBDC, et le FMI a prévu de créer sa propre monnaie numérique mondiale basée sur le panier des DTS. La BRI qualifie parfois ce système de « registre unifié ».

Les élites bancaires sont-elles en train de mettre en place une alternative au dollar en prévision d’un conflit imminent entre les États-Unis et les BRICS ? Et le « reset » de Trump est-il un catalyseur de cette crise ?

Je soutiens les droits de douane de Trump pour plusieurs raisons. Je pense que le globalisme doit prendre fin. Je pense que la production nationale doit revenir aux États-Unis et que les entreprises doivent payer le prix de leur externalisation. Je ne pense pas que les Américains doivent être le principal centre de consommation du monde entier et je ne pense pas que notre rôle soit de subventionner la planète. Je pense également que rien ne changera si des mesures drastiques ne sont pas prises à court terme.

Mais je comprends également que si les États-Unis cessent de jouer le rôle qu’ils jouent depuis la Seconde Guerre mondiale, la majorité des pays de la planète seront confrontés à une perturbation choquante. Les États-Unis représentent environ 30 % de la consommation mondiale. Nous fournissons la grande majorité de l’aide étrangère mondiale (environ 70 à 100 milliards de dollars par an), dont de nombreux pays sont devenus dépendants. Nous sommes le principal marché d’exportation pour le monde et il n’existe aucun substitut réaliste. Le dollar et le système SWIFT sont les principaux moteurs du commerce mondial.

La réinitialisation de Trump mettrait-elle réellement la majorité des pays dans une situation désespérée ? Une situation qui les obligerait à rechercher une solution alternative qu’ils n’accepteraient pas autrement ? Les globalistes attendent-ils dans les coulisses pour proposer cette solution sous la forme de leur propre « grande réinitialisation » et d’un système monétaire numérique mondial unique ?

D’une manière ou d’une autre, l’interdépendance économique existante doit disparaître. Les multinationales doivent faire face à un ajustement de compte après des décennies de protection et de traitement spécial. La production doit revenir aux États-Unis. Les Américains doivent cesser de payer pour le reste du monde par le biais de l’aide étrangère. Mais si nous empruntons cette voie, nous devons également démanteler toutes les organisations globalistes dans le processus.

Je pense que ces institutions prévoient d’exploiter l’instabilité causée par la rupture des États-Unis avec la structure de Bretton-Woods. Je pense qu’elles se sont positionnées, comme toujours, pour tirer parti de tout conflit potentiel qui pourrait en résulter. Nous ne pouvons pas les laisser utiliser nos réformes nécessaires comme tremplin pour réaliser les méfaits de leur Grande Réinitialisation.

Une véritable « réinitialisation » exigera que nous fassions de la destruction des institutions globalistes une priorité. Sinon, toute mesure économique que nous prendrons pourrait finalement servir leur programme.

Brandon Smith

Traduit par Hervé pour le Saker Francophone