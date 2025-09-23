Le Livre noir de Gaza (Agnès Levallois)

10 Views

La tuerie de masse perpétrée par l’entité israélienne génocidaire, aux ordres de l’hégémon américain, est la plus destructrice jamais conduite sur la terre de Palestine. Et pourtant, le blocus absolu imposé à la presse (y compris israélienne), aux humanitaires et aux observateurs internationaux la rend paradoxalement invisible, donnant prise à toutes les désinformations des médias mainstream. Un an après le début de l’agression génocidaire israélienne, ce livre voudrait revenir aux faits. Les principaux rapports des ONG internationales, palestiniennes et israéliennes, ainsi que des enquêtes d’experts et des articles de presse, ont été sélectionnés et présentés par la spécialiste du Moyen-Orient Agnès Levallois, avec les contributions inédites de consultants indépendants et responsables d’ONG. Sont ainsi documentés et mis en perspective les faits qui sont du ressort du droit de la guerre et du droit humanitaire international : le sort des victimes civiles, l’ampleur des destructions du territoire palestinien, les assassinats de centaines de journalistes, d’humanitaires et de personnels de santé, l’arsenal de masse utilisé… Bilan provisoire d’un génocide qui se poursuit depuis bientôt 80 ans.

Pour commander le volume en ligne : https://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=4256882&def=Livre+noir+de+Gaza(Le)%2cLEVALLOIS%2c+AGN%c3%88S%2c9782021571806

Un extrait en format PDF :

Le Livre noir de Gaza-A DIFFUSER