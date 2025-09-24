Le Moyen-Orient poussé vers la guerre totale (Bhadrakumar)

23 Views

Par M.K. Bhadrakumar – Le 30 aout 2025 – Source Indian Punchline

Il y a des nouvelles extrêmement alarmantes sur la situation autour de l’Iran. En consultation avec l’administration Trump — ou plutôt par déférence pour le commandement de Washington — les pays du E3 (Grande-Bretagne, France et Allemagne) qui sont les signataires occidentaux restants de l’accord nucléaire iranien de 2015 connu sous le nom de JCPOA, ont lancé le processus de déclenchement du soi-disant mécanisme de relance dans le but de réimposer toutes les sanctions de l’ONU contre l’Iran au motif qu’il a violé les termes de l’accord vieux de dix ans.

Une déclaration conjointe publiée jeudi dans les trois capitales européennes a notifié au Conseil de sécurité des Nations Unies que Téhéran était “en non-exécution significative de ses engagements en vertu du JCPoA” et ont donné un préavis de 30 jours “avant le rétablissement éventuel des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies précédemment annulées.”

La déclaration de l’E3 est manifestement un acte de sophisme puisque ce sont les États-Unis qui ont unilatéralement abandonné la JCOPA en 2018 et les trois puissances européennes elles-mêmes avaient négligé d’ignorer leurs propres engagements de lever les sanctions contre l’Iran au cours des 15 dernières années, ce qui avait finalement incité Téhéran à reprendre l’activité d’enrichissement d’uranium – bien que la partie iranienne était prête à rétablir la JCOPA depuis décembre 2022.

Une partie étrange de la décision de l’E3 est qu’ils ont court-circuité la procédure prescrite en ce qui concerne le mécanisme de relance, avec l’intention de réduire les deux autres pays membres permanents du Conseil de sécurité à de simples spectateurs sans aucun rôle dans l’affaire. Sans surprise, la Russie et la Chine se sont opposées à cela et, dans une longue déclaration vendredi, le ministère russe des Affaires étrangères a demandé (avec le soutien de la Chine) une prolongation du délai de six mois supplémentaires par le Conseil de sécurité à titre de mesure provisoire afin d’éviter une impasse aux conséquences dangereuses et tragiques.

Téhéran a salué la proposition russo-chinoise comme étant une « étape pratique. » L’Iran, bien sûr, a explicitement averti que toute tentative de ce type de la part de l’E3 de réimposer les sanctions de l’ONU à son encontre pourrait l’obliger à reconsidérer son adhésion au Traité de non-prolifération nucléaire.

Il reste à voir si l’E3 – ou plus précisément, le lien américano-israélien qui est la force motrice de cette décision précipitée – se prêtera à un compromis. Tout indique qu’Israël, avec le plein soutien de l’administration Trump, se prépare à se battre contre l’Iran et lance une deuxième tentative pour forcer un changement de régime à Téhéran et la restauration de l’ancienne dynastie Pahlavi pour remplacer le système islamique qui s’est établi après la Révolution islamique de 1979. En termes simples, il s’agit d’une tentative décisive des États-Unis et d’Israël pour provoquer un réalignement géopolitique dans la région moyen-orientale.

Les États-Unis et Israël ont tiré des leçons de l’échec lamentable de leur première tentative en juin de renverser le système islamique en Iran, et Israël a subi d’énormes pertes lorsque l’Iran a riposté. Cette fois-ci, les États-Unis et Israël semblent se préparer à un combat allant jusqu’au bout, bien que l’issue reste à voir. En effet, une guerre prolongée peut s’ensuivre. Les États-Unis réarment Israël avec des armes avancées. À un moment donné, assez tôt dans la guerre, on peut également s’attendre à une intervention américaine directe sous une forme ou une autre.

Contrairement à juin, lorsque l’administration Trump, dans un stratagème élaboré de tromperie, berçait Téhéran dans un état d’inattention lorsque l’attaque israélienne a commencé, cette fois-ci, l’Iran est sur ses gardes et a renforcé ses défenses. Ne vous y trompez pas, l’Iran ripostera quoi qu’il en soit. L’Iran reçoit également l’aide de la Russie pour renforcer son système de défense aérienne et il y a des rapports selon lesquels des conseillers russes aident les forces armées iraniennes à augmenter leur capacité à résister à l’agression américano-israélienne.

De nombreux experts occidentaux, dont Alastair Crooke, ont prédit qu’une attaque israélienne contre l’Iran pourrait être déclenchée assez rapidement. L’hypothèse israélo-américaine pourrait être que les opérations militaires de la Russie en Ukraine atteignent un point culminant d’ici l’automne, ce qui exclurait presque certainement toute possibilité pour Moscou de s’impliquer dans un conflit au Moyen-Orient, et cela, à son tour, leur donnerait les mains libres pour mener à bien le programme de changement de régime.

En outre, dans un renversement de politique, l’Iran a accepté l’offre de la Russie de fournir un système de défense aérienne intégré permanent. Un tel système sera peut-être en place d’ici le milieu de l’année prochaine et devrait être un multiplicateur de force pour l’Iran. Israël tentera très certainement d’attaquer l’Iran avant que le système intégré connecté aux satellites russes ne devienne pleinement opérationnel. Il reste à voir si l’administration Trump sera en mesure de résister aux pressions israéliennes, étant donné l’implication présumée du Mossad dans le scandale Epstein.

Une guerre au Moyen-Orient, d’une ampleur titanesque, sera sans précédent. Outre les pertes en vies humaines et les destructions à grande échelle, les troubles régionaux qui s’ensuivront affecteront également les régions environnantes — l’Inde en particulier. Le fait est qu’environ 6 millions d’Indiens vivent dans la région du Golfe. Leur sécurité et leur bien-être seront gravement menacés si les États du Golfe sont entraînés dans la guerre à un moment donné.

Il est fort probable que les représailles de l’Iran cette fois-ci impliquent le blocus du détroit d’Hormuz par lequel les pétroliers transportent environ 17 millions de barils de pétrole chaque jour, soit 20 à 30% de la consommation totale mondiale. Si cela se produit, le prix du pétrole montera en flèche et la sécurité énergétique de l’Inde, qui dépend fortement des importations de pétrole, en sera affectée. Les principales sources d’approvisionnement en pétrole de l’Inde sont la Russie (18-20%), l’Arabie saoudite (16-18%), les Émirats arabes unis (8-10%) et les États-Unis (6-7%).

De toute évidence, si les approvisionnements en pétrole de la région du Golfe sont perturbés, la dépendance de l’Inde vis-à-vis des flux pétroliers en provenance de Russie ne fera qu’augmenter. En fait, il y aura une ruée vers le pétrole russe et, paradoxalement, les plans les mieux conçus de Trump pour vider “le trésor de guerre de Poutine” resteront une chimère.

De manière significative, selon Kanal 13, un média israélien, la Russie a évacué son personnel diplomatique et leurs familles dans son ambassade à Tel Aviv en prévision d’un changement « dramatique » de la situation sécuritaire et de signes croissants d’un déclenchement des hostilités entre Israël et l’Iran.

M.K. Bhadrakumar

Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone. Sur https://lesakerfrancophone.fr/le-moyen-orient-se-dirige-vers-la-guerre