La productivité du capital diminue parce que La productivité du travail augmente

« On a l’intelligence des concepts que l’on possède »

Quelqu’un

npa-dr, Daniel Minvielle, 18 octobre 2025 :

Quant à l’idée que l’IA pourrait permettre, en remplaçant des opérateurs humains par des machines bien plus rapides, de relancer la productivité des entreprises, c’est un leurre. Les profits tirés d’une entreprise sont le produit du seul travail humain, de la plus-value extorquée aux salariés. Diminuer le nombre de salariés alors que par ailleurs les investissements dans les équipements explosent implique inexorablement une baisse de la rentabilité des investissements, de la productivité du travail.

Note préliminaire de do : Le concept de « Productivité » doit être divisé en deux : La productivité du travail, et la productivité du capital. Cela permet d’éviter la confusion qui amène les erreurs d’analyse dont le paragraphe ci-dessus est un bel exemple.

Complément au préliminaire : Quand on relit cette partie du paragraphe de Daniel Minvielle : « …relancer la productivité des entreprises, c’est un leurre. Les profits tirés d’une entreprise… », on comprend tout de suite que pour lui la productivité d’une entreprise se mesure aux profits que le capitaliste peut en tirer. Il s’agit donc de la productivité du capital, même si cela n’affleure pas encore la conscience de Daniel Minvielle. Bien sûr, pour le commun des mortels, la productivité d’une entreprise se mesure au nombre et à la qualité des objets qu’elle produit ; et ce, quelque soit le nombre d’employés qui travaillent dedans.

Note de do : La productivité du capital diminue en même temps, et parce que, la productivité du travail augmente.

Je ne prétends pas avoir tout compris à la globalité de l’analyse de Daniel Minvielle que vous pourrez retrouver au complet sous cette note.

Mais, il y a une chose que je comprends : on parle toujours de la « productivité » en sous-entendant systématiquement qu’il s’agit de la productivité du travail. Cela mène à des erreurs flagrantes d’analyse qui peuvent avoir des conséquences très GRAVES..

En effet, si on considère que le nombre de salariés diminue mais que la même quantité de produits de la même qualité sort des usines, c’est que la productivité du travail a augmenté. Car, pour un nombre d’heures de travail humain moindre, ou bien moindre, on obtient le même résultat.

L’humanité est contente, car elle finira ainsi par abolir le travail obligatoire. Les machines produisant tout toutes seules selon les besoins et les désirs des humains. (En supposant que l’IA reste bien gentille !)

Par contre, le capitaliste n’est pas content du tout. Pourquoi ? parce que le prix d’une marchandise est égal au temps de travail humain nécessaire à sa production. Par conséquent, les bénéfices du capitaliste diminuent en même temps que diminue le travail humain nécessaire à cette production, c’est-à-dire en même temps qu’augmente la productivité du travail. Donc, pour la même somme que le capitaliste investit aujourd’hui, il ne peut espérer qu’une rentabilité moindre, ou bien moindre, qu’hier.

On peut dire que la productivité du capital diminue parce que son investissement produit moins de bénéfices aujourd’hui qu’hier. La règle est donc :

La productivité du capital diminue en même temps, et parce que, la productivité du travail augmente.

Ceci montre la nécessité de diviser le concept de « productivité » en deux : productivité du travail et productivité du capital. L’une diminuant quand l’autre augmente.

Remarquez bien que je ne dis pas grand chose de plus que Karl Marx quand il parle de la « baisse tendantielle du taux de profit ». J’utilise un autre vocabulaire. C’est tout.

Ce que j’ajoute, c’est, et d’une, qu’au lieu de dire qu’il y a une « baisse tendantielle du taux de profit », on peut dire que la productivité du capital diminue ; et de deux, que beaucoup d’analystes font la confusion entre « productivité du travail » et « productivité du capital » parce qu’ils utilisent un concept général de « productivité » qui sous-entend systématiquement « productivité du travail ».

C’est le cas du texte Daniel Minvielle quand il dit :

« Quant à l’idée que l’IA pourrait permettre, en remplaçant des opérateurs humains par des machines bien plus rapides, de relancer la productivité des entreprises, c’est un leurre. Les profits tirés d’une entreprise sont le produit du seul travail humain, de la plus-value extorquée aux salariés. Diminuer le nombre de salariés alors que par ailleurs les investissements dans les équipements explosent implique inexorablement une baisse de la rentabilité des investissements, de la productivité du travail. »

Désolé mais c’est la productivité du capital qui diminue. Quand à la productivité du travail, bien au contraire, elle augmente.

Et justement, puisqu’elle augmente, on peut diminuer le temps de travail obligatoire des êtres humains.

Ce qui est le plus grave dans la façon de dire les choses de Daniel Minvielle, ce n’est pas la confusion de son propos, c’est qu’en prétendant que la « productivité du travail » est en baisse, il justifie la volonté des capitalistes de vouloir nous faire travailler plus (Ils veulent la suppression des 35 heures) et plus longtemps (La retraite à 70 ans ?)

C’est effectivement une nécessité pour sauver le capitalisme que de nous faire travailler plus et plus longtemps, puisque comme dit plus haut : seul le travail humain rapporte du fric au capitaliste et que la productivité du capital diminue.

La capitalisme est tout simplement en train de mourir de mort naturelle : étouffé, car il n’a plus d’air pour respirer. Quant aux capitalistes ? qui a vécu par le capital mourra par le capital.

Nous croyons voir le capitalisme. Mais ce n’est plus que son cadavre qui essaie de bouger encore. Comme le dit si bien Luniterre :

« Au XXIe siècle les soubresauts spasmodiques du capital agonisant ne sont plus que la face spectaculaire émergée de l’iceberg de la dette banco-centralisée qui a pris sa place mais le maintient encore à flot comme miroir déformant de sa nouvelle domination. »

Le capitalisme est dors et déjà remplacé par le banco-centralisme

