Vivre dangereusement. La guerre russo-ukrainienne à l’automne 2025 – un bilan (Big Serge)

5 Views

Par Big Serge – Le 27 octobre 2025 – Source Blog de l’auteur

La guerre russo-ukrainienne semble être conçue en laboratoire juste pour frustrer les gens par sa répétition et sa paralysie analytique. Les gros titres s’alignent en une boucle chorégraphiée, jusqu’aux noms de lieux. Kaja Kallas à la Commission européenne a récemment annoncé, sans aucune ironie, que le nouveau train de sanctions pris par l’Europe – le 19e – est le plus dur à ce jour. Les partisans de l’Ukraine insistent sur le fait que les missiles Tomahawk sont le système d’armes qui va enfin changer la donne et changer le cours de la guerre de manière décisive, en faveur de Kiev – réitérant les mêmes affirmations grandioses qu’ils faisaient à propos des GLMR, des Léopards, des Abrams, des F-16, des Storm Shadows et des ATACMS, et pratiquement tous les autres matériels militaires se trouvant dans les inventaires de l’OTAN. Sur le terrain, la Russie attaque des colonies nommées Pokrovsk et Pokrov’sk; elle a récemment capturé Toretsk et Tors’ke et attaque maintenant Torets’ke. Plus les choses changent, plus c’est la même chose.

Les cadres analytiques appliqués à la guerre ont également relativement peu changé, obscurcis par le concept nébuleux d’attrition. Du côté ukrainien, on insiste sans cesse sur le fait que la Russie subit des pertes exorbitantes et subit la pression des frappes profondes ukrainiennes, tandis que les revers ukrainiens sont en grande partie imputables à l’incapacité des États-Unis à étendre leurs largesses et à donner à l’Ukraine tout ce dont elle a besoin. De nombreux courants de pensée pro-russes reflètent cela et supposent que les FAU sont au bord de la désintégration, tandis que le Kremlin est accusé de ne pas “jeter le gant”, en particulier en ce qui concerne le réseau énergétique ukrainien, les ponts sur le Dniepr et les barrages.

Le résultat est une sorte de guerre très étrange. C’est une guerre terrestre extraordinairement intense. Les deux armées restent sur le terrain, tenant des centaines de kilomètres de front continu après des années de combats sanglants. Les deux armées subissent (selon à qui vous demandez) des pertes insoutenables qui devraient bientôt conduire à l’effondrement, et pourtant Moscou, Kiev et Washington sont tous (encore une fois, selon à qui vous demandez) coupables de ne pas prendre la guerre suffisamment au sérieux. Tout cela est incroyablement répétitif, et on pourrait être pardonné de s’en déconnecter complètement. Même le tango diplomatique entre Trump, Zelensky et Poutine, après avoir livré quelques moments divertissants, n’a pas vraiment réussi à faire avancer l’aiguille dans une direction discernable.

Peu de gens diront que la trajectoire de la guerre a changé de manière dramatique en 2025, et il est important d’éviter le langage usé et les clichés sur les “tournants” ou “l’effondrement” ou toute autre chose aussi stupide. Cependant, 2025 a vu plusieurs changements dans la guerre, qui n’ont guère été ostentatoires ou dramatiques mais sont néanmoins très importants. 2025 a été la première année de la guerre au cours de laquelle l’Ukraine n’a lancé aucune offensive terrestre ou opération proactive de sa propre initiative. Ce fait n’est pas seulement un indice de l’état de délabrement des forces terrestres ukrainiennes, mais aussi un témoignage de la façon dont les forces russes ont transformé un mot à la mode comme “l’attrition” en une méthode de pression persistante sur divers axes.

Au lieu d’initiative sur le terrain, et face à un recul lent mais implacable de leurs défenses dans le Donbass, la théorie de la victoire ukrainienne a évolué d’une manière non reconnue mais dramatique. Après avoir insisté pendant des années sur le fait qu’elle retrouverait une intégrité territoriale maximale – un résultat qui nécessiterait la défaite totale et décisive des forces terrestres russes – l’Ukraine a recadré son chemin vers la victoire principalement comme un processus d’imposition de coûts stratégiques à la Russie qui augmenteront jusqu’à ce que le Kremlin accepte un cessez-le-feu. Par conséquent, le débat sur l’armement de l’Ukraine est passé d’une conversation sur les blindés et l’artillerie – des équipements utiles pour reprendre des territoires perdus – à une discussion sur les armes de frappe en profondeur comme les Tomahawks, qui peuvent être utilisées pour tirer sur les raffineries de pétrole et les infrastructures énergétiques russes. En bref, plutôt que d’empêcher la Russie d’atteindre ses objectifs opérationnels immédiats dans le Donbass, l’Ukraine et ses sponsors cherchent maintenant des moyens de faire payer à la Russie un prix tel que la victoire sur le terrain n’en vaille plus la peine. On ne sait pas s’ils ont réfléchi au prix que l’Ukraine paiera dans cet échange. Il semble qu’ils ne s’en soucient pas.

À propos des Tomahawks

Malgré les tentatives de l’Ukraine de relancer une production indigène, il est inévitable que les capacités ukrainiennes soient largement déterminées par les largesses des sponsors occidentaux. Cet aspect de la guerre a pris un tournant soudain au début du mois d’octobre lorsque de nouveaux rapports ont commencé à circuler selon lesquels des missiles Tomahawk pourraient être livrés à l’Ukraine. Les tomahawks ont toujours figuré sur la liste de souhaits de l’Ukraine (étant donné que la liste de souhaits ukrainienne en tant que telle comprend essentiellement tous les équipements militaires des inventaires combinés de l’OTAN), mais c’était le premier rapport indiquant qu’ils pourraient être sérieusement envisagés.

Comme c’est souvent le cas, la discussion s’est éloignée de l’ancrage réaliste, certains suggérant que le Tomahawk changerait la donne pour l’Ukraine (où avons-nous déjà entendu cela auparavant ?) et la sphère pro-russe la rejetant comme une distraction non pertinente. Il y a une tendance à se concentrer sur la qualité des systèmes d’armes américains, en les présentant soit comme des merveilles technologiques inégalées, soit comme des babioles surestimées et hors de prix, mais ce n’est généralement pas productif et en grande partie sans rapport avec le problème en question. Le Tomahawk, d’une manière générale, est exactement comme annoncé et offre une capacité de frappe éprouvée et fiable à des profondeurs stratégiques supérieures à 1 000 milles. En termes de rôle, de portée et de charge utile, il s’agit essentiellement d’un analogue des missiles russes Kalibr (je prie les passionnés de noter l’expression “essentiellement un analogue” plutôt que de couper les cheveux en quatre sur les différents systèmes de guidage et autres minuties techniques). Un tel système sera toujours précieux et améliorerait évidemment les capacités de frappe en profondeur de l’Ukraine.

Le ”problème“ des Tomahawks ne concerne pas le missile lui-même, mais sa disponibilité et la capacité technique de l’Ukraine à les lancer. Le Tomahawk est classiquement un missile lancé par navire (il n’existe aucune variante lancée par avion) avec quelques nouvelles options de lancement au sol. L’Ukraine, évidemment, aurait besoin de systèmes de lancement au sol, et le problème est que ces systèmes sont essentiellement neufs et disponibles en quantités très limitées : plus important encore, les services américains sont toujours en train de développer ces capacités depuis le début de cette décennie. Fournir des Tomahawks lançables du sol à l’Ukraine en nombre significatif exigerait donc essentiellement que l’armée américaine et les Marines abandonnent leurs propres plans de renforcement des forces.

Il existe deux options de base pour lancer des Tomahawks au sol. L’un d’eux est le lanceur MRC (Mid-Range Capability) de l’armée américaine, baptisé Typhon. Il s’agit d’un énorme lanceur semi-remorque avec quatre tubes de lancement, livré pour la première fois en 2023. Il a une empreinte énorme – si grande, apparemment, que l’armée demande déjà un remplaçant plus petit – et est destiné à donner à l’Armée une composante organique comblant l’écart entre le missile de frappe de précision à plus courte portée et les systèmes hypersoniques (qui n’existent pas encore). Le fait essentiel est le suivant : l’armée a l’intention de déployer un total de cinq batteries Typhon d’ici 2028, dont deux ont été livrées jusqu’à présent. Chaque batterie se compose à son tour de quatre lanceurs, ce qui implique que huit des vingt lanceurs prévus ont été livrés. Plus important encore, deux batteries actuellement opérationnelles sont déjà déployées, l’une aux Philippines et l’autre au Japon. Ces systèmes sont activement utilisés dans des exercices et des essais, y compris au cours d’un exercice cet été en Australie.

La situation avec le système de lancement du Corps des Marines est assez similaire, bien que les plates-formes de lancement elles-mêmes soient assez différentes. Contrairement à la lourde remorque Typhon, les Marines mettent en service un système LMSL nettement plus souple et compact, avec le compromis d’un seul tube de lancement par rapport aux quatre du Typhon. Ce qui compte, ce ne sont pas tant les différences techniques, mais le fait que les Marines – comme l’armée – n’ont reçu leurs premières livraisons qu’en 2023, et qu’ils sont actuellement en train de constituer la force. Dans le cas des marines, l’objectif est d’avoir un bataillon de Tomahawks construit d’ici 2030. En fait, le contrat de production n’est entré en vigueur qu’en 2025.

Qu’est-ce que tout cela signifie ? Cela signifie que, bien que le Tomahawk lui-même soit un excellent missile, les systèmes de lancement au sol sont si nouveaux et disponibles en quantités si limitées que l’équipement de l’Ukraine en Tomahawks obligerait l’armée américaine ou les Marines à modifier matériellement leur structure de force à court terme (jusqu’en 2030, essentiellement). C’est tout le contraire de la plupart des équipements qui ont été donnés à l’Ukraine jusqu’à présent : loin d’être des inventaires de systèmes anciens qui ont pu être réservés comme excédentaires ou à remplacer, le lancement au sol de Tomahawk est une toute nouvelle capacité qui est en cours de déploiement et de construction pour la première fois.

Ceci est, bien sûr, une complication en couches en plus des quantités de Tomahawk en elles-mêmes. La question de la disponibilité des Tomahawks est à la fois sur et sous-soulignée, selon le contexte. Les États-Unis ont quelque chose comme 4 000 Tomahawks dans leurs inventaires (bien que la moitié d’entre eux se trouvent actuellement dans leurs cellules sur des navires américains), il n’est donc pas tout à fait correct de dire (comme certains l’ont fait) que l’Amérique est à court de ces armes critiques. Le problème est que les taux de production sont relativement anémiques (généralement entre 55 et 90 par an) et ne parviennent pas à reconstituer les dépenses des campagnes de frappe, même relativement brèves, telles que les frappes répétées au Yémen. De manière générale, le problème n’est donc pas tant que les États-Unis risquent de manquer immédiatement de Tomahawks, mais que les calendriers d’approvisionnement sont si lents que même des dépenses relativement mineures peuvent signifier plusieurs années de livraisons pour remplacer les stocks.

Il peut donc être utile de comparer les Tomahawks aux missiles ATACMs qui ont déjà été fournis à l’Ukraine. Contrairement au Tomahawk, l’ATACMs est un système qui a déjà été mis en attente de remplacement, avec le missile de frappe de précision dans les premières phases de son déploiement. Les ATACMs étaient également compatibles avec les systèmes de lancement que l’Ukraine possédait déjà. Par rapport aux Tomahawks, les ATACMs sont donc à la fois beaucoup plus stratégiquement consommables, produits en plus grand nombre et plus faciles à déployer. Malgré tous ces points en leur faveur, les États-Unis n’ont fourni à l’Ukraine que 40 ATACMS. Même si l’Armée pouvait être contrainte de remettre un ou deux de ses tout nouveaux lanceurs Typhon, il est difficile d’imaginer que plus de quelques dizaines de Tomahawks pourraient être mis de côté pour l’Ukraine : un inventaire symbolique bien trop petit pour mener une campagne de frappe soutenue au cœur de la Russie.

Étant donné que les Tomahawks pour l’Ukraine se mesureraient par dizaines plutôt que par centaines, il convient de se demander si cela pourrait réellement changer quelque chose pour les FAU du front. La réponse est clairement non à long terme, mais il serait imprudent d’écarter la possibilité que même une tranche limitée de Tomahawks (disons 40 à 50 missiles) puisse aider à alléger la pression sur les forces ukrainiennes au front, à condition qu’elles soient utilisées de manière appropriée. Un coup de pouce à court terme aux capacités de frappe ukrainiennes, s’il est lancé contre les zones arrière russes, pourrait forcer une dispersion et un rationnement supplémentaires des actifs russes et bloquer temporairement l’offensive multi-axes en cours de la Russie. Cela pourrait reporter la perte de zones clés jusqu’au début 2026. Cela suppose cependant que les Ukrainiens se contenteraient d’utiliser des Tomahawks contre des cibles opérationnelles. En réalité, l’Ukraine ne semble jamais résister à lancer des missiles sur des cibles qui ont peu d’incidence sur le front, comme le pont de Kertch. En effet, l’incapacité à mettre en synergie les frappes en profondeur avec les opérations au sol est l’une des principales raisons pour lesquelles les ATACMs ont si peu réussi.

De l’autre côté de cette équation, il est courant de se plaindre, du point de vue russe, que Moscou a fait trop peu pour “dissuader” les États-Unis de renforcer la campagne de frappe de l’Ukraine – à la fois en fournissant directement des munitions et en fournissant les systèmes de planification, d’ISR et de guidage. Ceci, cependant, passe plutôt à côté de l’essentiel. La Russie n’a rien fait de remarquable pour dissuader les États-Unis, car Moscou et Washington comprennent parfaitement qu’il n’y a essentiellement aucun appétit (de part et d’autre) pour une confrontation directe. En l’absence (raisonnable) de volonté de riposter contre des cibles de l’OTAN, la Russie ne peut vraiment rien faire pour dissuader, au-delà du maintien de ses propres capacités de représailles. Le problème n’est pas que la Russie n’a pas réussi à dissuader activement, mais qu’elle ne peut rien faire de plus, même si elle le voulait.

Le schéma de base ici est bien établi. Les États-Unis ont fait ce qu’ils pouvaient pour soutenir les capacités de frappe ukrainiennes, mais ils les ont maintenues à un niveau où la production de dégâts par l’Ukraine est bien en deçà des niveaux décisifs. Tant que c’est le cas, la Russie a clairement démontré qu’elle se contenterait de manger les coups et de riposter contre *l’Ukraine*. Par conséquent, lorsque les États-Unis aident l’Ukraine à cibler les installations pétrolières russes, c’est l’Ukraine qui subit les représailles, et c’est l’Ukraine qui voit sa production de gaz naturel anéantie à l’approche de l’hiver. Dans un sens, aucune des deux parties n’essaie vraiment de dissuader l’autre. Les États-Unis ont augmenté le coût de cette guerre pour la Russie, mais pas assez pour créer une réelle pression pour que Moscou mette fin au conflit ; en réponse, la Russie punit l’Ukraine, ce dont les États-Unis ne se soucient pas vraiment. Le résultat est une sorte d’image géostratégique à la Dorian Gray, où les États-Unis infligent par procuration des dommages cathartiques à la Russie, mais l’Ukraine accumule tous les dommages à l’âme.

Dans le cas des Tomahawks, le calcul risque-récompense n’est tout simplement pas là. Les tomahawks sont un atout stratégiquement inestimable que les États-Unis ne peuvent pas se permettre de distribuer comme des bonbons. Même si les systèmes de lancement pouvaient être fournis (très douteux), les missiles ne pourraient pas être mis à disposition en quantité suffisante pour faire la différence. La portée des missiles, cependant, augmente considérablement la probabilité d’une erreur de calcul ou d’une escalade incontrôlée. L’Ukraine qui tire des missiles américains sur les infrastructures énergétiques de Belgorod ou de Rostov est une chose ; les tirer sur le Kremlin en est une autre.

Il y a cependant un autre aspect qui semble attirer peu d’attention. Le plus grand risque d’envoyer des Tomahawks n’est pas que les Ukrainiens fassent sauter le Kremlin et déclenchent la Troisième Guerre mondiale. Le plus grand risque est que les Tomahawks soient utilisés et que la Russie passe simplement à autre chose après avoir avalé les frappes. Les Tomahawks sont sans doute l’un des derniers, sinon *le* dernier échelon de l’échelle d’escalade pour les États-Unis. Nous avons rapidement parcouru la chaîne des systèmes qui peuvent être donnés aux FAU, et il ne reste plus grand-chose à part quelques systèmes de frappe comme le Tomahawk ou le JASSM. L’Ukraine a généralement reçu tout ce qu’elle a demandé. Dans le cas des Tomahawks, cependant, les États-Unis courent le risque le plus grave de tous : et si les Russes abattaient simplement certains des missiles et avalaient le reste des frappes ? Peu importe que les Tomahawks endommagent les centrales électriques russes ou les raffineries de pétrole. Si les Tomahawks sont livrés et consommés sans heurter sérieusement les nerfs russes, la dernière carte de l’escalade aura été jouée. Si la Russie perçoit que l’Amérique a atteint les limites de sa capacité à augmenter les coûts de la guerre, cela sapera toute la prémisse des négociations. Plus simplement, les Tomahawks sont les plus précieux en tant qu’atout pour menacer.

En lisant entre les lignes des déclarations publiques du président Trump récemment, il semble probable qu’il ait rationnellement pesé ces considérations. Publiquement, il a utilisé la menace des Tomahawks pour essayer de forcer la Russie à continuer à négocier, et il a reçu un engagement pour une autre rencontre avec Poutine (plus à ce sujet plus tard). Il a maintenant, pour le moment, mis de côté le plan Tomahawk, commentant que “nous en avons besoin” et appliquant le style linguistique trumpien habituel à la question largement acceptée des inventaires que j’ai décrite ici. Les tomahawks sont tout simplement plus précieux pour les États-Unis en tant qu’outil pour menacer d’une escalade, plutôt qu’en tant qu’atout cinétique réel entre les mains des Ukrainiens, et tant que Trump garde sa poudre sèche, il pourra soulever à nouveau la question plus tard.

En fin de compte, peut-être, cette discussion ne concerne pas du tout les Tomahawks. Ces missiles sont simplement un totem qui démontre deux points importants. Premièrement, les ressources américaines ne sont pas infinies et, à mesure que les États-Unis enfoncent plus profondément leurs mains dans le sac pour aider l’Ukraine, ils commencent à s’emparer d’actifs stratégiquement critiques que l’armée américaine ne peut tout simplement pas épargner. Deuxièmement, nous devons nous rappeler que la politique américaine en Ukraine est un exercice de mesure, Washington sondant les limites de la volonté de la Russie « d’avaler les frappes » sans permettre aux violences des représailles de se répandre hors d’Ukraine.

La Grosse Banane : le schéma opérationnel de la Russie

À ce stade, il devient de plus en plus difficile de dire quoi que ce soit de significatif sur la progression opérationnelle réelle sur le terrain. Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d’abord, la guerre dure depuis si longtemps et se déroule à un rythme si lent que la plupart des gens ne se soucient tout simplement plus de savoir si la Russie détient ou non Yampil, ou s’ils ont traversé la voie ferrée à Pokrovsk. Il y a une fatigue intense (ou peut-être ennui est un meilleur mot) envers le statut d’une interminable séquence de hameaux, de complexes industriels et de plantations forestières et, par conséquent, la plupart des gens ont en grande partie lâché l’histoire. En particulier le président Trump, qui a apparemment abandonné la carte de la ligne de front de Zelensky et se plaint qu’il est fatigué de se voir montrer les mêmes cartes, encore et encore.

D’un autre côté, nous avons les obsédés qui continuent de suivre régulièrement et consciencieusement la ligne de front et font des mises à jour quotidiennes. Nous nous retrouvons avec un système dual où certaines personnes sont encore très branchées sur les micro-mouvements sur le champ de bataille alors que la plupart des gens s’en moquent, et nous pouvons difficilement blâmer ces derniers. Je pense qu’il serait donc plus profitable de réfléchir au schéma opérationnel russe le plus large, à ce qu’il a réalisé et à ce qu’il vise à réaliser au cours de l’année à venir. C’est probablement plus intéressant et moins répétitif que de se fixer sur le positionnement exact à Pokrovsk ou Kupyansk.

Il y a deux points importants qui, à mon avis, méritent d’être soulevés avant d’examiner certains détails.

Tout d’abord, une grande partie de l’analyse du champ de bataille (en particulier par les analystes occidentaux) est faite de déclarations fermes sur ce qui constitue les efforts “primaires” et “secondaires” de la Russie, mais ceux-ci sont essentiellement interpolés et souvent incorrects. Par exemple, il est devenu une conception assez courante que le “principal” effort de la Russie en ce moment porte sur la capture de Pokrovsk, mais elle ne semble pas réellement soutenue par les actions russes. Il n’y a aucun avantage particulier à gagner pour la Russie en poussant à capturer Pokrovsk dès que possible – la ville est déjà partiellement encerclée. Certes, Pokrovsk *était* une plaque tournante logistique majeure pour les forces ukrainiennes, mais elle ne peut plus remplir ce rôle et a été stérilisée en tant que plaque tournante de transit il y a des mois, une fois devenue une ville en ligne de mire. Le revers de la médaille est que d’autres axes d’avancée russes, en particulier dans le sud de Donetsk et le coude de la rivière Donets, sont rejetés comme étant des efforts « secondaires« . C’est une erreur majeure, et je vais tenter de montrer qu’il s’agit d’avancées critiques où la Russie façonne le champ de bataille à son avantage pour la suite des opérations.

Deuxièmement, il faut comprendre et apprécier que l’Ukraine a perdu essentiellement toute initiative sur le champ de bataille. En 2024, les FAU avaient pu constituer une réserve mécanisée et lancer leur opération sur Koursk. Cette opération a finalement échoué et a entraîné de lourdes pertes ukrainiennes, mais cela est lié au fait que l’Ukraine n’était plus en mesure d’accumuler des forces et de poursuivre des opérations offensives de sa propre initiative. En 2025, cependant, l’Ukraine a été dans un état permanent de réactivité. C’était la première année de la guerre au cours de laquelle l’Ukraine n’a lancé aucune opération proactive ou contre-offensive de sa propre initiative, et les espoirs ukrainiens se sont plutôt tournés vers leur campagne de frappes stratégiques contre les installations pétrolières russes.

Dans un sens plus large, l’effet de l’attrition peut être observé d’année en année avec la réduction de la portée des opérations proactives de l’Ukraine. En 2022, l’Ukraine a pu lancer une paire d’offensives largement séparées qui ont donné de modestes succès : une offensive sur Kharkov a fait reculer le front sur la rivière Oskil (bien qu’elle n’ait pas réussi à effondrer l’épaule de Lougansk), pendant ce temps, une série de batailles à l’extérieur de Kherson n’ont pas réussi à percer les lignes russes, mais elles ont joué un rôle pour persuader les Russes d’abandonner leur tête de pont sur le Dniepr. Il ne s’agit bien sûr pas d’autopsier une fois de plus ces offensives, mais de souligner qu’il y en a eu deux, qu’elles étaient significatives en termes d’échelle et qu’elles ont entraîné des gains territoriaux importants pour l’Ukraine. En 2023, en revanche, l’Ukraine a lancé une offensive unique dans le sud, qui a échoué. En 2024, nous avons eu l’opération Koursk : plus petite et moins richement équipée que l’offensive de Zaporizhia de 2023, et visant un théâtre périphérique. Cette année, il n’y a eu aucune opération ukrainienne proactive. Il y a un schéma très clair en jeu ici, le punch offensif de l’Ukraine diminuant progressivement avant de disparaître complètement en 2025. Ce fut une année d’initiative russe essentiellement ininterrompue.

Mettre l’Ukraine définitivement sur la touche est une réalisation russe importante, et cela est dû à quelques facteurs convergents. De toute évidence, l’attrition des forces ukrainiennes est le facteur majeur. Nous avons vu la mobilisation agitée des ukrainiens, la cannibalisation de leurs forces et le manque général de réserves en détail à plusieurs reprises, et il n’est pas nécessaire de refaire ce constat ici. Qu’il suffise de dire que la capacité de l’Ukraine à marier ses forces pour des opérations offensives semble être gravement dégradée. La Russie a exacerbé ce problème en appuyant régulièrement sur une variété d’axes différents. À l’heure actuelle, il n’y a pas moins de sept axes d’attaque russes, faisant pression sur une multitude de villes tout au long de la ligne de contact. Cela crée une série d’urgences défensives, maintient le taux d’attrition des forces ukrainiennes et les bloque sur la ligne de front. Enfin, dans un point qui sera détaillé prochainement, les avancées russes ont commencé à briser la connectivité logistique de l’Ukraine, ce qui met à rude épreuve l’approvisionnement et empêche la concentration et l’accumulation de forces.

Maintenant, venons-en aux développements sur le front et les prémisses du schéma offensif russe. Le point principal que je veux souligner est essentiellement le suivant : plutôt que de se fixer sur Pokrovsk, les avancées de la Russie dans le sud de Donetsk et dans le méandre intérieur du fleuve Donets doivent être considérées comme des opérations vitales qui perturbent gravement la cohérence du front ukrainien et sa logistique. Cela a le triple effet d’empêcher les Ukrainiens de lancer leurs propres offensives, d’accélérer l’attrition des forces ukrainiennes et de façonner le front de l’opération à venir pour capturer l’agglomération de Sloviansk-Kramatorsk.

Pour commencer, examinons les progrès réalisés par la Russie dans le sud de Donetsk, à la fois en termes territoriaux bruts et leurs implications pour la connectivité logistique ukrainienne. Pour le démontrer, j’ai extrait des cartes de DeepState (une entreprise de cartographie ukrainienne) pour août 2023 (lorsque l’Ukraine tentait sa contre-attaque depuis Orikhiv) et pour le 20 octobre 2025, le jour où cet article a été écrit. J’ai noté à la fois la longueur du front sud (évidemment une approximation linéaire, car le front réel comporte de nombreux virages et renflements) et mis en évidence les principales autoroutes que l’Ukraine utilise pour gérer l’épine dorsale de sa logistique.

Maintenant, une chose qui mérite d’être notée est que les Russes sont actuellement en position de repousser ce front encore plus loin. Les lignes défensives ukrainiennes sont principalement orientées vers un axe nord-sud. Une fois que les forces russes auront dégagé Kurakhove, elles seront entrées dans les coutures de ces lignes défensives – c’est-à-dire qu’elles avancent latéralement le long de la ligne de défenses, plutôt que d’essayer de la traverser de face. C’est l’une des raisons pour lesquelles leurs progrès ont été relativement réguliers et ininterrompus. S’approchant maintenant du « coude » dans les lignes, où ils pivotent vers le sud, et après avoir traversé la rivière Yanchur, les Russes pénètrent dans un espace substantiel qui manque de défenses préparées significatives. En utilisant la carte récapitulative militaire (les fortifications ukrainiennes sont cartographiées avec des points jaunes), le vide dans la défense est assez évident alors que les Russes se frayent un chemin dans le coude de la ligne.

Mis à part le développement évident à noter ici – que les forces russes ont, jusqu’à présent, enroulé environ la moitié de la longueur du front sud et sont positionnées pour enrouler encore dix à quinze miles – nous voulons noter deux choses qui sont emblématiques de la façon dont la guerre se déroule pour l’Ukraine mais qui, curieusement, reçoit peu d’attention. Premièrement, la compression du front prive les Ukrainiens de l’espace de manœuvre qui leur a permis de mettre en scène et de rassembler des forces pour leur contre-offensive en 2023. Il y a deux ans, il y avait une large zone tampon latérale autour de la zone de rassemblement ukrainienne à Orikhiv, et les forces ukrainiennes avaient accès à plusieurs autoroutes où elles pouvaient disperser leurs forces dans leurs colonnes de marche et gérer leur logistique.

Aujourd’hui, cette zone tampon a disparu, tout comme l’accès facile à plusieurs autoroutes secondaires. L’avancée russe, qui a commencé avec la percée à Ugledar et Kurakhove l’année dernière et qui a maintenant parcouru environ 50 miles de front, a essentiellement stérilisé la capacité de l’Ukraine à attaquer dans le sud, car elle n’a ni l’espace ni les routes pour y accumuler des forces en toute sécurité. Cela a également brisé l’interconnectivité de la logistique ukrainienne : plutôt que d’avoir plusieurs autoroutes pour transporter des troupes et du matériel vers l’est, l’Ukraine doit maintenant soutenir plusieurs fronts logistiques déconnectés avec des routes individuelles. Plus précisément, il n’y a plus un seul “front” de Donetsk à proprement parler, mais plutôt une série de fronts logistiques : un au sud, autour d’Orikhiv, un autre à Pokrovsk et le plus grand dans la banane de Slovyansk. Ceux-ci manquent de connectivité latérale les uns aux autres pour les Ukrainiens en raison des percées que les Russes ont forcés sur le front, en particulier dans le sud, canalisant la logistique et les renforts dans des couloirs individualisés.

Le plus gros problème, cependant, se situe plus au nord sur les axes Pokrovsk et Donets, et dans la manière dont ils se synergisent. Les gens qui se concentrent, excluant tout le reste, sur quand et comment la Russie capturera Pokrovsk ne parviennent pas à voir la situation dans son ensemble, et n’essaient même pas de la comprendre.

L’objectif opérationnel ultime de la Russie (du moins dans cette phase de la guerre) est la ceinture de villes qui s’étend en arc de cercle de Sloviansk à Kostyantinivka, que j’appelle affectueusement “la banane de Sloviansk” en raison de sa forme incurvée. Un coup d’œil rapide à la carte nous montre pourquoi les opérations mêmes qui sont considérées comme des efforts secondaires sont en fait des axes critiques de l’effort russe qui façonnent le champ de bataille pour attaquer la Banane.

Il y a deux faits très importants concernant cette banane, du point de vue de la géographie opérationnelle. Le premier est que, bien que la masse combinée de l’agglomération soit bien plus grande que toutes les zones urbaines qui ont été disputées jusqu’à présent, la Banane est relativement difficile à défendre car elle repose au fond d’une vallée fluviale : le Kazennyi Torets traverse toutes les villes de la Banane avant de se jeter dans le Donets. Les forces russes approchant de la ville par le sud-ouest, l’est et le nord avanceront toutes sur les hauteurs qui surplombent ces villes.

Le deuxième fait important à propos de la banane est que, malgré sa taille, elle n’est soutenue que par deux autoroutes qui s’approchent respectivement du sud-ouest et du nord-ouest, s’insérant dans la banane comme un coin. En prenant l’exemple de l’autoroute du Nord / MSR (l’autoroute E40), nous voyons que les opérations de la Russie à l’intérieur du virage du Donets ne sont guère des efforts secondaires : ce sont des opérations de façonnage vitales liées à l’intégrité de la banane. L’autoroute E40 suit de très près le virage des Donets (elle reste généralement à moins de cinq miles de la rivière). Si les Russes poursuivent leur progression au nord du Donets et atteignent la rivière à Bogorodychne ou Svyatogirsk, cela mettra non seulement l’E40 sous une attaque persistante de drones, mais bouclera également la ligne défensive derrière la Banane, sans parler de l’énorme pression sur le saillant de Siversk.

Sur le front de Pokrovsk également, les progrès de la Russie sont mal interprétés. Après leur percée à la fin de l’été, les forces russes ont consolidé le renflement au nord de Pokrovsk (malgré des semaines de contre-attaques ukrainiennes) et se dirigent régulièrement vers Rais’ke et Sergiivka. Il ne s’agit pas du tout de Pokrovsk – atteindre Rais’ke mettrait les forces russes directement dans le champ arrière de Kostyantinivka, sur les lignes d’approvisionnement de la banane.

Je ne suggère pas du tout que les forces russes sont prêtes à lancer une grande poussée offensive qui les transportera instantanément au cœur de la banane. Cependant, il existe une méthodologie opérationnelle russe bien établie dans cette guerre, qui consiste à pénétrer méthodiquement dans les voies et les coutures logistiques de l’Ukraine, à segmenter le front et à étrangler leurs points forts, les forçant à approvisionner les bastions de première ligne avec une logistique à file unique et par des chemins de terre. Ils l’ont fait à Bakhmut et à Avdiivka, ils le font à Pokrovsk, et ils façonnent le front pour tenter cela à grande échelle dans la Banane.

Le point général que nous essayons de faire valoir ici est que rejeter les avancées russes dans la forêt de Serebryanka, le renflement émergent au nord de Pokrovsk, et leur changement de position dans le virage du Donets comme étant des “efforts secondaires” est une erreur. Un zoom arrière à l’échelle appropriée montre qu’il s’agit d’opérations concentriques, façonnant le front pour un assaut, en 2026, sur la Banane – se dirigeant vers la route E40 depuis le nord, pliant le bouclier défensif autour de Siversk et pénétrant dans le ventre de la banane à travers Rais’ke.

C’est peut-être aller un peu loin juste pour boire un verre d’eau, mais il y a quelques points fondamentaux ici qui sont complètement manqués lorsque le regard sur la ligne de front est bloqué sur les combats à Pokrovsk et Kupyansk :

L’avancée de la Russie hors de Kurakhove par le front sud n’est pas un axe secondaire. Ils ont enroulé la moitié du front sud, condensant les forces ukrainiennes en un espace compact qui stérilise leur capacité à attaquer dans le sud. Une large pression russe sur une demi-douzaine d’axes a maintenu un taux de frappe constant sur les forces ukrainiennes et a empêché l’accumulation de forces pour des opérations proactives. 2025 a été la première année de la guerre au cours de laquelle l’Ukraine n’a lancé aucune opération offensive de sa propre initiative. Les avancées dans le virage de Donets et l’espace interstitiel entre Pokrovsk et Kostyantinivka ne sont pas des opérations subsidiaires ou secondaires : ce sont des opérations de façonnage critiques qui se déplacent concentriquement vers la banane.

Pour être franc, l’humeur générale d’optimisme dans l’infosphère ukrainienne, qui a duré une grande partie de l’été, m’a semblé remarquablement étrange. La ligne de front n’a donné aucune bonne nouvelle pour l’Ukraine, à aucun moment cette année. Au-delà du point stratégique plus large, que l’Ukraine a perdu l’initiative et ne semble pas capable de la reprendre, la Russie est en train de capturer deux centres urbains importants (les troupes russes sont déjà dans les centres-villes de Pokrovsk et Kupyansk) et elle a commencé l’assaut sur au moins deux autres (Lyman et Kostyantinivka). Elle a enroulé la moitié du front sud et nettoyé la majeure partie du virage intérieur Donets-Oskil. La Banane est sur le grill pour 2026.

La théorie ukrainienne du coût de la victoire

Une chose qui est devenue évidente au cours de la dernière année est que Kiev a abandonné les notions antérieures de victoire pure et simple sur le champ de bataille et a adopté un nouveau cadre stratégique fondé sur l’imposition de coûts inacceptables pour la Russie, pour faire en sorte que Moscou accepte de geler le conflit.

C’est une distinction subtile et tacite mais extrêmement importante. C’est facile à manquer, car les dirigeants ukrainiens et les bailleurs de fonds occidentaux de l’Ukraine continuent de parler de “victoire” ukrainienne et de la possibilité que l’Ukraine “gagne” la guerre. Ce qu’il est crucial de comprendre, c’est que la “victoire” dont ils parlent maintenant est catégoriquement différente de la victoire de 2022 et 2023. Dans les premières années de la guerre, il était au moins possible de parler de l’Ukraine prenant l’initiative d’avancer sur le terrain et de reprendre le territoire. Il y avait des exemples concrets d’offensives ukrainiennes en 2022, et la bataille de Zaporijia – bien qu’infructueuse – a montré qu’il était au moins possible pour l’Ukraine de tenter une offensive mécanisée appropriée.

Par conséquent, au cours des premières années de la guerre, lorsque les dirigeants de Kiev, de Bruxelles, de Londres et de Washington parlaient de victoire ukrainienne, ils signifiaient essentiellement la défaite des forces terrestres russes et la reconquête d’une grande partie (ou de la totalité) du Donbass. L’opération de Koursk de 2024 a commencé à montrer la différence : l’Ukraine disposait encore de ressources pour monter des opérations proactives, mais ces opérations ne visaient plus le front dense de l’Est et visaient plutôt des fronts subsidiaires relativement souples en vue de surpasser les Russes.

Aujourd’hui, alors que l’armée ukrainienne est coincée dans un état permanent de réactivité et de défense qui recule lentement, il n’est plus logique de parler de victoire ukrainienne au sens le plus simple, c’est-à-dire de victoire sur le champ de bataille – peu importe avec quelle ténacité ou bravoure la base ukrainienne continue de se battre dans des circonstances essentiellement intolérables. Au lieu de cela, la “victoire” ukrainienne a été transformée pour signifier essentiellement que la Russie absorbe des coûts tellement exorbitants qu’elle acceptera une sorte de cessez-le-feu sans conditions préalables.

Les coûts à imposer à la Russie sont implicitement supposés être un mélange de pertes sur le champ de bataille et de dommages aux actifs stratégiques infligés par les frappes aériennes ukrainiennes, et en ce qui concerne ces dernières, l’Ukraine semble particulièrement placer ses espoirs dans une campagne de frappes stratégiques contre le pétrole russe. Les tentatives de l’Ukraine de désactiver la production et le raffinage du pétrole russe ont coïncidé avec des sanctions toujours plus agressives des États-Unis contre les exportations russes de combustibles fossiles – même s’il convient de noter que la réaction limitée des prix à ces sanctions indique que les marchés s’attendent à ce que le pétrole russe continue de couler.

La suggestion de Trump selon laquelle les Tomahawks pourraient être sur la table pour l’Ukraine doit être considérée comme un élément constitutif de cette nouvelle stratégie et théorie de la victoire. Et cela, en fin de compte, est très important à comprendre. Personne (à Kiev ou à Washington) ne croit que 50 missiles de croisière permettront à l’Ukraine de vaincre l’armée russe et de reprendre le Donbass. Les tomahawks ont été mentionnés parce que l’alliance menace de paralyser l’industrie russe des combustibles fossiles (par un mélange de sanctions et de frappes cinétiques sur les installations de production) à moins que Poutine n’accepte un cessez-le-feu.

C’est pourquoi il ne faut pas s’étonner que Trump ait brusquement annulé sa rencontre avec Poutine et annoncé à la place plus de sanctions. Il n’y a rien de brusque ou d’erratique à ce sujet. Les menaces pesant sur le pétrole russe sont désormais, sans exagération, le principal levier dont dispose le bloc ukrainien contre la Russie. Cela n’aurait certainement pas dû être une surprise que le Kremlin, qui a réitéré les mêmes objectifs de guerre fondamentaux depuis le premier jour, ne soit pas enthousiaste à l’idée de venir à Budapest pour geler le conflit, et cela ne devrait pas non plus nous surprendre que Trump préfère plutôt tirer plus fort sur le levier pétrolier. Les deux puissances jouent à des jeux entièrement différents : la Russie négocie lentement alors qu’elle avance sur le terrain, et les États-Unis jouent à un jeu douloureux conçu pour augmenter les coûts pour la Russie.

Nous sommes fondamentalement dans une impasse en ce qui concerne les négociations. Pour Moscou, les négociations avec les États-Unis sont essentiellement un moyen d’enchaîner Washington. Moscou a le sentiment de gagner sur le terrain, donc une impasse diplomatique convient aux intérêts russes. Lorsque les dirigeants occidentaux se plaignent que la Russie ne semble pas intéressée à mettre fin à la guerre, ils ont raison, mais ils passent à côté de l’essentiel. La Russie n’est pas intéressée à mettre fin à la guerre maintenant parce que cela ne servirait pas les intérêts russes. La banane est dans le collimateur, et un cessez-le-feu maintenant serait un compromis inutile lorsque la victoire sur le terrain est en vue.

Le sentiment d’urgence que ressent Washington pour mettre fin à la guerre – principalement en tirant furieusement sur le levier pétrolier jusqu’à ce que le Kremlin crie « arrête » – découle du fait que c’est maintenant la seule sorte de victoire que l’Ukraine peut espérer remporter. La guerre terrestre est considérée comme une défaite totale et il ne reste plus qu’à lancer des missiles et des drones contre les raffineries russes, à sanctionner les entreprises et les banques russes et à harceler les pétroliers fantômes jusqu’à ce que les coûts deviennent intolérables. Plus les forces terrestres ukrainiennes peuvent tenir la ligne longtemps, mieux c’est, mais il s’agit simplement de limiter les inconvénients. Le fait que la Russie puisse exercer des représailles disproportionnées contre l’Ukraine n’entre guère en ligne de compte dans cette réflexion.

Le point clé ici, cependant, est que le concept de victoire ukrainienne a été complètement transformé. Il n’y a plus de véritable discussion sur la manière dont l’Ukraine peut gagner sur le terrain. Pour le bloc ukrainien, la guerre n’est plus une compétition contre l’armée russe, mais une compétition plus abstraite contre la volonté de la Russie d’engager des coûts stratégiques. Plutôt que d’empêcher la capture russe du Donbass, l’Occident teste combien Poutine est prêt à payer pour cela. Si l’histoire est un guide, un calcul fondé sur la survie de l’endurance stratégique de la Russie et sa volonté de se battre est un très mauvais calcul.

Big Serge

Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone. Vivre dangereusement. La guerre russo-ukrainienne à l’automne 2025 | Le Saker Francophone