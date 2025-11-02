Le cadre économique, financier et géopolitique mondial à l’occasion du sommet de l’ASEAN (Alastair Crooke)

10 Views

par Alastair Crooke

La fumisterie du scénario de Budapest

La tentative de Trump de construire un «scénario de Budapest» (c’est-à-dire un sommet Poutine-Trump fondé sur «l’agrément» antérieure en Alaska) a été unilatéralement annulée (par les États-Unis) en pleine acrimonie. Poutine avait initié l’appel de lundi, qui a duré 2 heures et demi. Poutine aurait eu des mots forts dénonçant le manque de préparation des États-Unis pour un cadre politique – à la fois en ce qui concerne l’Ukraine, mais aussi de manière cruciale en ce qui concerne les besoins de sécurité plus larges de la Russie.

Cependant, lorsqu’elle a été annoncée par la partie américaine, la proposition de Trump était revenue (encore une fois) à la doctrine de Keith Kellogg (l’envoyé américain pour l’Ukraine) d’un «conflit gelé» sur la ligne de contact existante précédant toute négociation de paix, et non l’inverse.

Trump devait savoir, bien avant que les pourparlers de Budapest ne soient évoqués, que cette doctrine Kellogg avait été rejetée, à maintes reprises, par Moscou. Alors pourquoi a-t-il répété la demande à nouveau ? Quoi qu’il en soit, le scénario du sommet de Budapest a dû être annulé après que l’appel préétabli entre le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et le Secrétaire d’État Marco Rubio se soit heurté à un mur. Lavrov a de nouveau insisté sur le fait qu’un cessez-le-feu de type Kellogg ne convenait pas.

Il semble que l’administration américaine s’attendait à ce que ses menaces de fournir à l’Ukraine des missiles Tomahawk et le durcissement de la rhétorique américaine de frappes profondes en Russie soient une pression suffisante pour que Poutine accepte un gel immédiat des combats, avec toutes les discussions sur les détails et une solution plus large reportée sine die.

Des analystes militaires russes auraient déclaré à Poutine que les menaces de Trump étaient du bluff ; même si les fournitures de Tomahawk étaient mises à disposition, la quantité serait limitée et n’infligerait aucune défaite tactique ou stratégique à la Russie.

Le cours des événements implique que soit Trump n’a pas saisi cette «réalité» russe, malgré deux ans de répétition que la Russie n’accepterait pas un «gel immédiat». Ou bien, les intérêts de «l’argent noir» sont tombés durement sur Trump, lui disant qu’un véritable processus de paix avec la Russie n’était pas autorisé. Trump a donc annulé tout le scénario, marmonnant aux médias qu’une réunion de Budapest aurait été «une perte de temps» – laissant son administration (le secrétaire américain au Trésor Bessent) annoncer de nouvelles sanctions contre les plus grandes compagnies pétrolières russes, accompagnées d’un appel aux alliés à se joindre à eux.

Rappelons-nous, la réalité «russe» est que Poutine ne voudrait pas répéter l’erreur de 1918, lorsque la Russie a signé l’humiliante paix de Brest-Litovsk, sous la pression de l’Allemagne. Poutine répète souvent que ce sont précisément les pressions disant «arrêtons tout» en 1918 qui ont coûté à la Russie son statut de puissance majeure et lui ont fait perdre des générations entières de Russes. L’effort colossal de millions de personnes a été échangé contre la paix humiliante de Brest-Litovsk. Le chaos et l’effondrement ont suivi.

Poutine reste concentré sur la réalisation d’une nouvelle architecture de sécurité à l’échelle européenne, bien que les caprices et les contraintes invisibles de Trump doivent remettre en question les nouveaux appels de Poutine ou les réunions. Poutine est en colère, de nombreuses «lignes rouges» russes ont été franchies ; l’escalade arrive ; peut-être à un niveau sans précédent.

Les Européens, peu intimidés par l’annulation de la réunion de Belgrade, vantent un «nouveau/ancien» plan en douze points qui exclurait les concessions territoriales et prescrirait un cessez-le-feu le long des lignes de front actuelles. Les couches dirigeantes occidentales clarifient les choses: la Russie doit être vaincue. L’escalade a déjà commencé : de nouvelles sanctions de l’UE sur les importations de gaz russe dans l’UE ont été annoncées et des frappes nocturnes contre les raffineries de pétrole en Hongrie et en Roumanie (ce dernier étant un État de l’OTAN) ont été lancées. Encore une fois, le message aux États de l’UE est clair : pas de recul. Le Premier ministre polonais Donald Tusk a souligné sur X le point: «Toutes les cibles russes dans l’UE sont légitimes». L’UE est clairement prête à tout pour faire la guerre toute seule et forcer l’adhésion (sic).

Étant donné que Kiev trouve impossible d’envisager de se retirer d’une partie de son territoire – alors que la Russie conserve la prépondérance de la force dure – il est difficile de voir comment une négociation est réalisable à l’heure actuelle. Probablement, l’Ukraine sera réglée par une épreuve de force. L’urgence de l’UE à tenter de gagner Trump à ses côtés reflète probablement sa peur de l’accélération et de l’accumulation des victoires militaires russes.

Le « pivot » asiatique lors du sommet de L’ASEAN à Kuala Lumpur

Toute cette agitation en Russie se produit alors que Bessent se rend à Kuala Lumpur pour contester la réponse de la Chine à l’extension soudaine des contrôles à l’exportation des produits technologiques étasuniens importés par la Chine (après avoir tenu des négociations commerciales apparemment prometteuses). La Chine a riposté en promulguant des contrôles sur ses terres rares en représailles.

Un Trump en colère a explosé menaçant la Chine de tarifs douaniers à 100%. Le marché boursier américain, suivant un schéma bien rodé, s’est d’abord effondré, mais Trump a rapidement publié une annonce optimiste à temps pour l’ouverture du «marché à terme», et les acheteurs sont revenus, les actions atteignant des sommets records. Pour les Américains, tout allait bien.

Cependant, lundi dernier, le langage élogieux de Trump envers la Chine – de manière inattendue – a grimpé au volume «11» : «Je pense que lorsque nous aurons terminé nos réunions en Corée du Sud [avec Xi], la Chine et moi aurons trouvé un accord commercial vraiment juste et vraiment génial ensemble», a déclaré Trump. Il a exprimé l’espoir que la Chine reprendrait ses achats de soja américain après que les importations de Pékin aient plongé en pleine guerre commerciale. Il a également exhorté la Chine «à arrêter avec le fentanyl», accusant les autorités chinoises de ne pas avoir réussi à freiner les exportations de l’opioïde synthétique et de ses précurseurs chimiques

Et juste pour s’assurer que le marché boursier atteigne un nouveau record, Trump a ajouté qu’il ne pensait pas que «la Chine voulait envahir Taïwan».

Cependant, maintenant que Moscou a effectivement mis un terme au scénario américain de «Budapest», la question est la suivante : le président Xi décidera-t-il lui aussi que continuer avec les caprices de Trump ne vaut pas l’angoisse inévitable (la réunion en Corée du Sud n’est pas confirmée à ce stade). Et l’angoisse semble susceptible de monter en flèche.

L’amorce du « pivot » japonais

Peut-être que le passage de Trump à un langage aussi excessivement positif envers la Chine reflète-t-il autre chose : un développement choc pour Trump et les États-Unis peut-être ?

On s’attendait largement à ce que le Nouveau Premier ministre du Japon, Sanae Takaishi, lors de son entrée en fonction, prononce une forte rhétorique anti-chinoise ; renforcer l’alliance avec les États-Unis ; renforcer la puissance militaire du Japon ; et contenir Pékin.

Pourtant, c’est le contraire qui s’est produit.

Dans son premier discours à la nation, Takaishi a déclaré qu’elle ne soutiendrait pas la guerre commerciale américaine contre la Chine et ne deviendrait pas un instrument de pression économique américaine. Elle a ouvertement critiqué la politique douanière de Trump, la qualifiant de «l’erreur la plus dangereuse du XXIe siècle». https://reseauinternational.net/sommet-de-lasean-2025-le-futur-est-deja-arrive/

Reuters a commenté que sa position était totalement inattendue à Washington. Un gros choc. Il est apparu que, depuis son entrée en fonction, la nouvelle Première ministre avait tenu une série de réunions avec les plus grandes entreprises japonaises qui lui avaient transmis un message unifié et urgent : Simplement que l’économie japonaise ne survivrait pas à une autre guerre commerciale.

Puis, une semaine après son entrée en fonction, elle a ouvertement exprimé son soutien à la Chine, exécutant le plus grand pivot de la politique étrangère depuis la Seconde Guerre mondiale. La Chine n’était plus «l’ennemi».

Une nouvelle ère arrive en Asie. Trump est sous le choc : Il a accusé Takaishi de trahir les principes du libre-échange. CNN l’a qualifié de «coup de poignard dans le dos», par un proche allié.

Mais le pire était à venir : les sondages ont montré que la Première ministre bénéficie d’un soutien de 60% pour sa position sur l’indépendance économique du Japon et plus de 50% soutiennent également sa position sur la Chine !

Bloomberg a lancé une autre bombe : Takaishi a entamé, en collaboration avec la Chine et la Corée du Sud, un recalibrage stratégique de l’architecture monétaire asiatique en réponse à l’utilisation croissante du pouvoir économique comme levier par Washington. La Chine, le Japon et la Corée du Sud construisent une zone monétaire commune. Le swap trilatéral proposé permettrait aux trois pays de régler leurs échanges commerciaux, d’étendre leurs liquidités et de gérer les crises par le biais de leurs propres devises, de manière totalement indépendante de l’Occident.

Si ces projets arrivent à maturité, cela réduira l’échafaudage de la primauté du dollar américain en retirant 15% du commerce mondial de la sphère du dollar, et verrait probablement l’ensemble de l’équilibre des pouvoirs existant en Asie (pro-occidental) s’effondrer.

Cela va plus loin : la vision de Takaishi s’harmoniserait avec le déploiement du système de compensation numérique de l’OCS/BRICS dans toute l’Asie centrale. Pourtant, Trump veut le démantèlement des BRICS, ainsi que toute autre menace à l’hégémonie du dollar américain. Attendez-vous à une escalade ; plus de menaces de taxes douanières.

Si la Chine ne répond pas avec suffisamment d’enthousiasme à l’offensive de charme de Trump, les choses vont probablement s’aggraver parallèlement aux escalades contre la Russie (le Venezuela et peut-être l’Iran). Trump a déjà menacé le Japon de sanctions, bien que cela risque de rapprocher le Japon de la Chine, où la prédominance des intérêts commerciaux du Japon réside désormais.

Une période volatile s’annonce, probablement ponctuée de violentes oscillations sur les marchés financiers.

La Russie et la Chine restent étroitement alignées sur les questions géopolitiques ; et les deux peuvent avoir d’autres raisons de continuer à parler avec Trump (ne serait-ce que pour éviter de déclencher par inadvertance une crise financière en Occident dont ils seront blâmés), ou à des fins de désescalade militaire. Mais il semble que, en particulier pour ces deux États, la tactique de levier de Trump se retourne contre lui alors que la crise de la dette et du crédit aux États-Unis s’aggrave de plus en plus. https://reseauinternational.net/sommet-de-lasean-2025-le-futur-est-deja-arrive/

N’importe lequel de ces rendez-vous géopolitiques pourrait s’enflammer. Ukraine-Russie, Venezuela, Iran, Syrie, Liban, Pakistan-Inde, et bien sûr, Gaza et Cisjordanie, ne sont que quelques-uns des points chauds. La situation est fragile ; Trump échappe à toute analyse stratégique, et les Européens manquent de véritable leadership et sont embarqués en interne dans une psychose guerrière.

Comme le dit le vieil adage viennois : «À Vienne, la situation est désespérée – mais pas grave», c’est-à-dire ne vous attendez pas à ce que quiconque en Occident réagisse avec un minimum de sobriété.

Alastair Crooke

source : Conflicts Forum via Le Saker Francophone