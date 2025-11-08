👁‍🗨 “Tout est verrouillé”: près de 1 000 nouvelles barrières paralysent la vie en Cisjordanie occupée

11 Views

👁‍🗨 Par la rédaction de The Cradle, le 30 octobre 2025

Israël a intensifié ses raids violents en Cisjordanie occupée, parallèlement à une recrudescence des attaques des colons contre les Palestiniens.

Près de 1 000 nouvelles barrières ont été mises en place par l’armée israélienne en Cisjordanie occupée depuis le début du génocide à Gaza il y a deux ans, selon un l’organisme gouvernemental palestinien Commission de résistance au mur et aux colonies.

La commission a déclaré que 916 portails, barrières et murs ont été érigés sur le territoire depuis le 7 octobre 2023.

Bon nombre de ces barrières sont des portes métalliques, parfois gardées par des soldats israéliens, installées à l’entrée de nombreuses villes et villages, ainsi qu’entre les villes de Cisjordanie.

L’armée utilise ces barrières pour contrôler les déplacements des Palestiniens et empêcher les gens d’entrer ou de sortir de certaines zones.

L’ONU a déclaré le mois dernier avoir recensé la mise en place de 18 nouvelles portes en Cisjordanie occupée.

Elle a également déclaré qu’Israël utilise des blocs de béton et de grands remblais de terre pour restreindre les déplacements des Palestiniens sur le territoire. Ces terre-pleins sont notamment utilisés lors des raids violents de l’armée israélienne dans les camps de réfugiés de Cisjordanie.

Les habitants du village d’Aboud ont déclaré au Washington Post que les barrières sont fermées tous les jours de 6 h à 9 h, empêchant les étudiants de se rendre à l’université et les citoyens de se rendre à leur travail.

“Aujourd’hui, tout est verrouillé. Tout s’est arrêté”, a déclaré au média un habitant du village de Deir Dibwan.

Environ trois millions de Palestiniens sont désormais contraints de faire de longs détours, parfois de plus d’une heure, pour un trajet qui ne devrait pas prendre plus de 20 minutes.

“Tout cela fait partie de la stratégie d’occupation pour porter atteinte à la sécurité des gens”, a déclaré un habitant, chauffeur de taxi.

Alors qu’Israël durcit les conditions de son occupation vieille de plusieurs décennies, la violence des colons s’intensifie, avec le soutien de l’armée.

Ces dernières semaines, les cueilleurs d’olives palestiniens ont été victimes d’agressions de plus en plus fréquentes de la part des colons. Au début du mois, des cueilleurs ont été attaqués par des colons dans le village de Kafr Thulth. Des bergers ont également été agressés et du bétail a été tué par des colons.

Des oléiculteurs de Farata ont également été récemment pris pour cible par des tirs à balles réelles de colons. L’armée israélienne soutient et contribue aux agressions des colons contre les récolteurs.

L’armée israélienne a déraciné des milliers d’oliviers dans le village d’Al-Mughayyir, constamment attaqué par des colons qui chassent les familles de leurs terres.

Le génocide se poursuit

En janvier de cette année, les troupes israéliennes ont lancé une opération massive dans les villes occupées de Tulkarem et Jénine, en Cisjordanie. Au cours des mois qui ont suivi, Tel-Aviv a déplacé des dizaines de milliers de civils des deux villes et détruit une grande partie des infrastructures civiles dans un contexte de démolition ciblée.

Les habitants n’ont pas été autorisés à rentrer chez eux.

En réponse à la récente recrudescence des activités de résistance en Cisjordanie occupée, Israël a intensifié ses raids et ordonné à l’armée de “prendre toutes les dispositions nécessaires” contre les “terroristes”.

L’armée israélienne a déclaré mardi avoir assassiné trois “terroristes” du camp de réfugiés de Jénine, dans le cadre d’une opération conjointe avec les services de sécurité du Shin Bet et l’unité de police des frontières Yamam.

Traduit par Spirit of Free Speech