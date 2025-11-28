La bataille financière cachée derrière la Première Guerre mondiale
Nous amorçons ici une série d’études géopolitiques afin d’expliquer les facteurs économiques déterminants, ceux qui mènent invariablement le mode de production capitaliste (MPC) à la crise mondiale et à la guerre globale. La voie du désastre s’écoule de la crise économique systémique, à la crise politique structurelle, à la crise sociale conjoncturelle. Bref, voici une perspective historique qui pourrait mener de l’insurrection populaireà larévolution prolétarienne: « la mère de toutes les révolutions« .
Une réflexion sur “La bataille financière cachée derrière la Première Guerre mondiale”
Versão em Língua Portuguesa:
https://queonossosilencionaomateinocentes.blogspot.com/2025/11/a-batalha-financeira-oculta-por-tras-da.html