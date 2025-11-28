vendredi, novembre 28, 2025
Récents :
Actualite économique

La bataille financière cachée derrière la Première Guerre mondiale

Robert Bibeau 11 Views 1 Comment

Nous amorçons ici une série d’études géopolitiques afin d’expliquer les facteurs économiques déterminants, ceux qui mènent invariablement  le mode de production capitaliste (MPC) à la crise mondiale et à la guerre globale. La voie du désastre s’écoule de la crise économique systémique, à la crise politique structurelle, à la crise sociale conjoncturelle.  Bref, voici une perspective historique qui pourrait mener de l’insurrection populaireà larévolution prolétarienne: « la mère de toutes les révolutions« .

 

Robert Bibeau

Auteur et éditeur

Vous pourrez aussi aimer

Nouveaux signes avant-coureurs du krach

Robert Bibeau 1

L’EUROPE – LE GAZ RUSSE – L’INFLATION – LA RÉCESSION – LA GUERRE

Robert Bibeau 4

«L’économie russe à l’agonie !?»…dans les fantasmes délirants de l’économiste en herbe Bruno Lemaire!

Robert Bibeau 4

Une réflexion sur “La bataille financière cachée derrière la Première Guerre mondiale

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

En savoir plus sur les 7 du quebec

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture