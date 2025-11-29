La fabrication d’un ennemi musulman intérieur s’inscrit dans la marche à la guerre du Capital

27 Views

Par Khider Mesloub & Robert Bibeau.

La publication récente du sondage de l’IFOP sur «l’islam et l’islamisme des musulmans de France» vient rappeler que la France bourgeoise accélère ses préparatifs de guerre. Qui dit guerre, dit union nationale sacrée (sic). Patriotisme vernaculaire, chauvin et réactionnaire. Homogénéisation de la pensée populaire. Unification des organisations politiques bourgeoises de gauches et de droites.

Or, les Français, et les immigrés de confession musulmane sont suspectés de former une cinquième colonne du fait de leur refus d’adhérer aux «valeurs républicaines sclérosées, chauvines et bourgeoises» (sic). En un mot, de leur insoumission à la pensée bourgeoise dominante et leur insubordination politique au capital dominant.

Le titre même du rapport – «État des lieux du rapport à l’islam et à l’islamisme des musulmans de France : Entre réislamisation et tentation islamiste» – illustre cette accusation de trahison des valeurs républicaines réactionnaires et chauvines bourgeoises portée surtout – mais pas exclusivement – contre les Français et immigrés de confession musulmane.

Ainsi, ce rapport transforme une partie du prolétariat issue des migrations postcoloniales en population suspecte… suspecte de non-soumission à l’exploitation par la classe dominante française de souche.

À quoi sert la diffusion de ce rapport destiné à mesurer le niveau d’orthodoxie religieuse et d’embrigadement politique «islamiste» sinon à jeter la suspicion/division sur ces Français musulmans accusés de manquer de loyauté nationaliste chauvine ?

Le commentaire final de François Kraus, directeur de pôle politique et actualité de l’IFOP, confirme cette accusation de manquement à la loyauté nationale-chauvine-vernaculaire portée contre les Français de confession musulmane : «L’étude montre une réislamisation durable» (sic), «un renforcement du rigorisme» (sic), «une tentation islamiste générationnelle» (resic). Autrement dit, François Kraus reproche aux Français de confession musulmane d’être trop musulmans, de demeurer invariablement musulmans de génération en génération. Nous avons affaire à un véritable discours politique raciste et non pas à une description sociologique des résultats d’un sondage… par ailleurs biaisé.

La fabrication de ce sondage, fondé sur des comparaisons historiques anachroniques, des omissions méthodologiques et un échantillonnage problématique, vise surtout un objectif belliqueux militariste: la production d’un ennemi intérieur dont l’État capitaliste français a besoin pour justifier et renforcer sa gouvernance totalitaire, pour ne pas dire fasciste… et préparer la piétaille prolétarienne à changer ses bottes de chantier pour des bottes de tranchées.

En effet, à l’heure où la France impérialiste se prépare à conduire des guerres extérieures de «haute intensité», où la crise du capital français atteint un seuil de décomposition irréversible, la bourgeoisie a besoin d’un drapeau extérieur pour construire l’union sacrée pour la guerre et d’un coupable intérieur pour construire l’union patriotique réactionnaire, et pour la propagation de la peur, l’amplification de la surveillance, le raffermissement de la discipline fasciste.

Ainsi, en réalité, l’offensive contre les Français et immigrés de confession musulmane s’inscrit dans la dynamique belliciste de la marche forcée à la guerre. Or, la bourgeoisie française est consciente que les prolétaires musulmans sont instinctivement réfractaires, opposés à tout enrôlement. Autrement dit, ils sont engagés dans une logique d’«objection de conscience». Pour la bourgeoisie, cette frange de la population risque de compromettre son projet de guerre totale.

Il faut donc commencer à la criminaliser dès maintenant pour justifier, le moment voulu, l’enfermement dans des camps de concentration de milliers d’éléments désignés comme «dangereux pour l’État», internés pour l’exemple, puis mis en accusation pour justifier leur expulsion du territoire français ou sont nés une majorité d’entre eux.

De toute évidence, l’étude de l’IFOP tombe à point nommé. Elle fournit «scientifiquement » (sic) la matière pour renforcer la surveillance, pour légitimer les lois d’exception, pour désigner une fraction de la population comme suspecte, détourner la colère populaire de la crise économique abjecte, reconfigurer la conflictualité économique et sociale de classe entre prolétaires-travailleurs et bourgeois parasitaires autour d’un axe culturel, confessionnel, morale.

Cela étant, cette étude, quoiqu’elle dévoile l’existence d’un phénomène d’islamisation de la France, elle se trompe dans l’explication de la montée de l’islam et des autres lubies religieuses. Si montée de l’islam il y a, y compris de ses courants ultraconservateurs ou réactionnaires, elle est imputable à la décomposition du tissu sociologique et moral de l’État français, à l’effondrement de son économie, à l’explosion de sa dette, à son déclassement commercial; en un mot, à l’aliénation des capacités de valorisation du capital de sa classe capitaliste nationaliste.

La montée de l’immoralité religieuse, dont l’islamisme, mais aussi le christianisme, le judaïsme, etc en France est l’effet de cette décomposition de l’entité politique française sous les coups du mondialisme effréné et non sa cause. Elle est corrélée à la destruction des organisations ouvrières, relégation des quartiers populaires, vacuité politique totale, décadence culturelle française, flambée du racisme anti-arabe et anti-slave, absence de valeurs humanistes unificatrices et mobilisatrices, absence de projets sociaux émancipateurs et de perspective révolutionnaire libératrice que seule la classe prolétarienne saura un jour proposée.

L’islamisme politique a poussé dans le terreau de la décomposition de la société française. Il est le frère siamois et néanmoins rival du populisme occidental, de l’identitarisme chrétien, du suprémacisme judéo-sioniste, du fascisme totalitaire mondialiste, toutes ces idéologies immondes engendrées par le capitalisme décadent.