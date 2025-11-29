L’État profond français Tome II. Qui le finance et pourquoi ? (Claude Janvier)

13 Views

L’État profond français Tome II. Qui le finance et pourquoi ?

La grande enquête réalisée par Claude Janvier et François Lagarde, avec une introduction de Thierry Meyssan et une postface de Philippe Broquère. Paru chez « The Book Edition ».

Vous en rêviez et vous l’attendiez. L’étude approfondie des rouages de la haute fonction publique, de la haute sphère du privé et des financiers.

Les pays européens dont, bien évidemment, la France, sont prisonniers d’un paradigme dépassé de division et de soumission aux Anglo-Saxons, et ne veulent pas comprendre et admettre que le 21e siècle est en train de se jouer ailleurs, sans eux. L’Eurasie est en train d’écrire l’histoire tandis que l’Occident, et c’est vraiment dommage pour le peuple européen, griffonne dans les marges de son propre déclin.

L’État profond français n’a pas de visage officiel, mais il a des noms : Rothschild and Co, Henry Kravis, Bernard Arnault, Xavier Niel, Matthieu Pigasse… Ces puissances ne se contentent pas de financer, elles orientent, contrôlent et désignent qui doit régner. Le pouvoir visible n’est qu’un décor, car derrière le rideau, la haute finance gouverne, les médias obéissent, et les présidents exécutent un scénario déjà écrit.

De Rothschild à l’Élysée, Emmanuel Macron incarne ce transfert d’autorité de la nation vers des intérêts privés. Sa trajectoire n’est pas une ascension politique, mais une sélection stratégique. Il ne gouverne pas la France, il administre les intérêts d’un cartel financier. Cette congrégation ultra puissante verrouille les institutions, redéfinit les mots, fait voter à tour de bras une multitude de lois liberticides refrénant vos droits et votre indépendance, nivèle votre personnalité en transformant votre quotidien en un fondu morne et ennuyeux, et maquille la soumission en modernité.

Bernard Arnault, avec LVMH et ses journaux, façonne le débat public comme un directeur artistique de la pensée. Xavier Niel, en maître du numérique, contrôle les flux d’information, filtre le visible et masque les véritables informations.

Ce n’est plus une démocratie, c’est une mise en scène. Les coulisses sont bien plus instructives que le spectacle pitoyable qu’ils nous offrent.

Tous les pays ont un État profond, puisque celui-ci est composé de la haute sphère de l’administration publique, du privé et des financiers. Reste à savoir s’il travaille dans le sens du bien commun ou pas. Toute la question est là. La déliquescence de nos « élites » est de plus en plus évidente. Il y a un peu plus de trente ans, les politiciens mettaient déjà les mains dans le pot de confiture, mais avec un certain panache. Depuis Nicolas Sarkozy, nos « élites » ne se cachent même plus. Bruno Le Maire, par exemple, vous explique, sans sourciller, que les 1 000 milliards de dettes qu’il a généré lors de son passage à Bercy est de la faute du vilain « coronavirus ».

Leur mépris viscéral envers le peuple français suinte par tous les pores des institutions et offre un bien pitoyable spectacle de ce qu’est devenue la politique française.

Un État profond qui se respecte est censé aller dans le sens du bien commun, mais un des problèmes majeurs est qu’il s’associe bien trop souvent avec des lobbies sans scrupules, une espèce de monde sans foi ni loi, ou le règne du plus fort et du plus fortuné écrase la majorité. Empiler l’argent, encore et encore, au détriment des Français. L’idéologie mortifère absolue dans toute sa splendeur. La plaie de l’espèce humaine, du règne animal, végétal et minéral.

Tous les rouages d’une république au garde-à-vous obéissent sans sourciller, aux ordres bien trop souvent nocifs, d’un état devenu ivre et boulimique, avec leurs têtes de gondoles beaucoup plus préoccupées à se maintenir à des postes de pouvoir et à se faire élire et réélire, peu importe le poste obtenu, du moment que ça « paye bien ».

Quant à Emmanuel Macron, il est au pouvoir et il veut y rester le plus longtemps possible. Découvrez l’historique de son ascension dans nos chapitres. Il se pose en chef de guerre de la France et de l’UE, sans états d’âme. Ses déclarations incessantes, quasi-quotidiennes, démontrent sa volonté de plonger les Français, dans un climat de peur perpétuel. Quand une population est plongée constamment dans la terreur, elle devient conditionnée à un point tel, qu’elle accepte toutes les compromissions, les abnégations, et peut partir guerroyer un beau jour, totalement anesthésiée du monde réel. La fleur au fusil, la tête dans les étoiles, auréolée de grandes idées sur l’héroïsme au combat et sur la nécessité de tuer son prochain pour « le camp du bien ».

Malheureusement les brutales réalités de la guerre, des morts, du sang et des larmes, va la faire retomber sur terre à la vitesse grand V. Trop tard! Les cauchemars vont hanter ses nuits à jamais.

Comment y remédier ? Les réponses sont dans ce livre. Puissiez-vous ne plus être le même quand vous l’aurez terminé.

Claude Janvier. Écrivain, essayiste, chroniqueur, et auteur de huit ouvrages sur l'influence dans le monde de l'oligarchie financière mondiale apatride, sur l'État profond Français et Européen, sur la menace de l'OTAN, sur le conflit Russo-Otanien via l'Ukraine, sur le Proche-Orient et la géopolitique internationale.

Depuis une vingtaine d’années, il fouille, déterre, décortique et analyse l’actualité, et n’hésite pas à se rendre sur des lieux de conflits comme en Syrie et au Donbass afin de mettre à jour les véritables informations, de les prouver et de les diffuser, afin de montrer la puissance néfaste et les mensonges des médias propagandistes.

Connu pour ses « coups de gueule », il intervient, chaque semaine, sur de nombreux médias libres sur le web, tels que Géopolitique Profonde « GPTV », RT France, sur X : https://x.com/JANVIERClaude1, anime l’émission « Libres Paroles » sur TV ADP, Divergence Politique, Réseau International, TV Libertés, Mondialisation.ca, Crash de Bug, les Moutons Enragés bien d’autres sites d’information.

François Lagarde. Diplômé d’une école de commerce, il se consacre de plus en plus à l’analyse détaillée de la gestion des deniers publics par les pouvoirs en place, qu’ils soient de gauche, du centre ou de droite. Choqué par le laxisme et la partialité qu’il a observés, il s’est mobilisé pour dénoncer haut et fort le système corporatiste instauré par les élites dirigeantes ou mandatées, cherchant à sensibiliser ses compatriotes sur les dangers de leurs manœuvres déplorables. Témoin des effets pervers et dévastateurs des diktats des fonds de pension et des banques internationales sur les citoyens, il s’est engagé, à travers ses écrits, à mettre en garde un large public sur les dessous des enjeux financiers qui gangrènent profondément la société française dans son ensemble.