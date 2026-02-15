La dette et le fétichisme de la monnaie

2 Views

Par Normand Bibeau.

MARX a étudié l’économie politique capitaliste à partir de son «atome» fondamental, de sa «cellule souche originale» comme doit le faire tout scientifique, physicien ou biologiste, soit à partir de l’unité de base de l’économie politique capitaliste organisée autour de la division sociale du travail et de l’échange: la MARCHANDISE.

Ainsi, dans une économie où tout ce qui est produit est destiné à être échangé (commercialisé), il est obligatoire d’avoir une MARCHANDISE qui les équivaille toutes aux fins des échanges – du commerce: la MONNAIE.

Pour MARX, la MONNAIE a plusieurs fonctions:

1- traduction en numéraire du prix qui doit refléter la «valeur» de la marchandise ;

2- intermédiaire pour la circulation des marchandises (Marchandise > Monnaie > Marchandise);

3- conserver la «valeur» ( thésaurisation= différer l’échange; spéculer; contrôler la circulation);

4- moyen de paiement (promesse de paiement: lettre de change; dette; crédit);

5- outil de commerce mondial (or; argent; dollar U$; bitcoins; yuans; etc.).

Dans Le Capital, MARX a démontré que dans le système capitaliste et ce à la différence des systèmes économiques qui l’ont précédé, à savoir: l’esclavagisme et le féodalisme, la marchandise «MONNAIE» en devenant «capital» acquiert une «propriété» particulière: s’approprier l’excédent de valeur entre le coût de la force de travail (salaire = frais de subsistance et de reproduction du salarié) et celle de la marchandise (prix) quelle produit: la plus value.

Ainsi: salaire (100$)+ machinerie (10$) + matières premières (10$) = prix du produit = 130$, soit que C est devenu C’ «valorisé» de 10$, ce que Marx décrit comme «la valeur qui s’auto-accroit» ou «la valeur se valorisant elle-même».

La MONNAIE (devenue capital) crée l’illusion que ce serait elle-même qui crée sa propre valorisation puisque son coût de départ: Salaire+ machine + matière première + énergie = une marchandise d’une valeur supérieure à ses composantes = la plus value que les capitalistes appellent «profit» afin d’en occulter l’origine: l’esclavage salarié.

La MONNAIE fait apparaître les rapports sociaux de production entre personnes (travailleurs employés et capitalistes employeurs) en des rapports entre des choses: monnaie, salaire, prix et profit), ce que MARX décrit comme le fétichisme de la MONNAIE.

Ce fétichisme de la MONNAIE crée l’illusion quelle se multiplie elle-même et est la source de l’accroissement de la valeur alors qu’en réalité c’est l’expropriation du salarié à qui le capitaliste extorque sans rémunération la différence de valeur entre ses coûts et celle du produit de son labeur qui crée cet accroissement de la valeur.

D’ailleurs, les capitalistes et leurs idéologues s’emploient systématiquement à promouvoir la théorie que «l’argent crée de l’argent» ou que «le capital crée la richesse» alors que rien n’est plus faux comme le prouve que l’«argent enterré» ou «le capital improductif en inventaire» se déprécie s’il n’est pas employés à faire travailler des salariés c’est-à-dire à être augmenté de valeur («valorisé) par le cycle productif.

MARX a défini la MONNAIE en ces termes: «La MONNAIE est l’expression de la valeur dans une société de production marchande, et dans une économie capitaliste alors quelle devient capital, elle se valorise par l’exploitation – expropriation du travail salarié».

La MONNAIE permet:

la généralisation du marché;

transforme le travail en marchandise;

impose la domination du capital;

subordonne toute la société à l’accumulation du capital;

favorise le crédit, la spéculation, l’endettement et les crises économiques.

En résumé, tout ce dont traite cette vidéo «MONÉTARISTE» consiste à délirer sur le rôle de la MONNAIE dans une économie capitaliste et à prétendre que le FÉTICHISME de la monnaie permettra aux impérialistes d’échapper aux conséquences inexorables de leurs parasitisme et à leur gaspillage congénital par la création d’une nouvelle MONNAIE, le «BITCOIN» alors que rien n’est plus faux: les impérialistes effaceront leurs dettes comme ils l’ont toujours fait par une guerre mondiale car ils ne respectent que la force et la violence qui les a créés. Les USA préparent un nouveau traquenard « Bretton Woods ». Ils veulent effacer leur dette abyssal – les 7 du quebec