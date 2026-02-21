La colonisation frappe aux portes de Jabal Amel! Le peuple Libanais résiste

34 Views

Par Ali Srour (Liban)

À l’heure où l’État étend sa souveraineté sur l’ensemble de son territoire, les caractéristiques de cette nouvelle phase apparaissent au grand jour aux Libanais, notamment dans le Sud. Sans aucune dissuasion politique ou militaire, des dizaines de colons israéliens ont franchi la frontière entre le Liban et la Palestine occupée la semaine dernière et sont entrés dans la ville libanaise de Yaroun « en conquérants ». « Ici, j’ai planté le cèdre, et voici le Liban qui s’offre à nous. Tout ceci est l’héritage de nos ancêtres, une terre magnifique et incomparable. Tout ceci est à nous », s’est exclamé Uri Tzafon, membre du mouvement de colonisation, ajoutant : « Nous avons occupé cette zone, et maintenant nous devons nous y installer. »

Le Sud au cœur de la tempête

Du côté libanais, le gouvernement et les autorités politiques n’ont absolument pas réagi, comme si de rien n’était. Il en va de même pour la communauté internationale et ses forces, présentes depuis des décennies au Sud-Liban. Il convient de noter que « toute activité de colonisation dans les territoires occupés » est considérée comme illégale au regard de la Quatrième Convention de Genève, laquelle, dans le cas des colonies de Cisjordanie, est restée largement lettre morte.

Du côté israélien, les forces d’occupation ont affirmé qu’« un groupe de 20 colons juifs s’était rassemblé près de la frontière et que seules deux personnes avaient franchi la clôture avant d’être appréhendées et ramenées en territoire israélien ».

Cependant, la chaîne israélienne Channel 12 a réfuté la version des forces israéliennes, affirmant que des reportages et des vidéos confirment que plus de deux personnes ont franchi la clôture parmi les dizaines d’extrémistes rassemblés, dont des femmes et des enfants, appartenant au mouvement de colonisation d’extrême droite. Selon la chaîne, ce mouvement, soutenu financièrement et idéologiquement par des groupes pro-israéliens aux États-Unis et en Europe, a tenté de planter des arbres en territoire libanais dans le but délibéré de promouvoir l’implantation de colonies israéliennes, appelant à une « correction historique » par la « reprise » de la colonisation au Liban.

Alors que l’armée israélienne a qualifié l’incident de « grave » et de violation criminelle mettant en danger civils et soldats, les incursions du mouvement de colonisation se sont considérablement intensifiées ces derniers temps, gagnant en popularité auprès de nombreux Israéliens. Cette escalade fait suite à des tentatives antérieures de groupes de colons extrémistes de franchir la frontière syrienne, sous la bannière du prétendu « Grand Israël » et en s’appuyant sur de prétendus fondements bibliques.

Ironiquement, le mouvement de colonisation a délibérément utilisé la plantation d’arbres pour projeter une image de développement respectueux de l’environnement et civilisé pour ses projets de colonisation. Ceci contraste fortement avec la réalité de plus de deux ans de bombardements israéliens à l’artillerie et au phosphore, ainsi que de frappes aériennes qui ont fréquemment ciblé de vastes forêts, souvent dans le seul but de détruire l’environnement dans les zones frontalières, s’étendant parfois profondément dans le sud d’Israël. Le mois dernier, les forces d’occupation ont culminé avec cette politique en larguant des produits chimiques toxiques sur les forêts des villages frontaliers, éradiquant ainsi toute végétation.

Incursions répétées

En janvier 2024, le soldat israélien Yisrael Sokol, âgé de 24 ans, est tué lors de l’offensive sur la bande de Gaza. Selon de nombreux articles parus dans les médias juifs, Sokol rêvait non seulement d’établir des colonies israéliennes à Gaza, mais aussi de s’installer au Liban. Son frère, Yaakov Sokol, raconte qu’ils avaient évoqué ce projet de vivre au Liban : « C’est une terre qui devrait être entre nos mains.»

Après la mort de Yisrael Sokol à Gaza cette année-là, Amos Azaria, professeur d’université actif au sein du mouvement grandissant pour l’établissement de colonies israéliennes à Gaza, assiste à une sheva, une période de deuil traditionnelle de sept jours dans le judaïsme qui suit les funérailles. Sa conversation avec la famille Sokol conduit à la fondation de l’organisation pro-colonisation « Uri Tzafon ». En quelques mois seulement, le groupe prend une ampleur considérable, notamment sur les groupes WhatsApp, attirant des milliers de membres extrémistes de tout Israël. Depuis lors, les dirigeants du mouvement ont régulièrement partagé sur ces plateformes virtuelles des images de l’agression en cours contre le Liban, ainsi que des suggestions détaillées de nouveaux noms hébraïques pour remplacer ceux des villes libanaises.

À l’été 2024, suite à l’assassinat par Israël du commandant militaire du Hezbollah, Fouad Shukr, le mouvement de colonisation a exulté, déclarant que son projet « n’était plus un rêve, mais une réalité ». Parmi les opérations symboliques menées durant cette période, on peut citer le largage de tracts par drones et ballons sur des villages frontaliers libanais, portant le message : « Attention ! Ceci est la terre d’Israël, appartenant aux Juifs. Vous devez l’évacuer immédiatement. »

Lorsque l’agression à grande échelle contre le Liban a débuté fin septembre 2024, le mouvement a publié une publicité intitulée « Il est temps de s’installer au Liban », accompagnée d’une carte indiquant les terrains et propriétés à vendre. La carte précisait l’emplacement de ces propriétés, depuis la zone au sud du fleuve Litani, à Qasmiyeh, jusqu’aux territoires palestiniens occupés. Elle comprenait quatre grandes villes : Tyr, Bint Jbeil, Marjeyoun et Hasbaya, ainsi que tous leurs villages environnants. L’annonce invitait les colons à « se diriger vers le nord », avec des terrains à partir de 80 000 dollars.

L’« incursion de Yaroun » n’était pas un cas isolé. Le mouvement de colonisation a exploité la période d’occupation israélienne des villages frontaliers pendant plus de deux mois après le cessez-le-feu. En janvier 2025, un groupe de l’organisation « Uri Tzafon » a franchi la frontière libanaise pour pénétrer dans la ville de Maroun al-Ras. Lors de cet incident, l’organisation a installé des tentes dans la ville libanaise, prélude à l’établissement d’une colonie, affirmant qu’elle s’appelait autrefois « Mei Marom » et qu’il s’agissait d’« une ancienne terre hébraïque où vivaient des prêtres, et nous retournerons sur les lieux où vivaient les Juifs au Liban ».

Un regard tourné vers le Liban

Le mouvement « Uri Tzafon » gagne du terrain au sein de la droite israélienne, tant auprès du grand public que parmi les dirigeants politiques. Le groupe a tenu une réunion en juin.

En 2024, le mouvement de colonisation a tenu sa première conférence sous le slogan « Modèles de colonisation réussis du passé et leçons du Sud-Liban ». Cet événement a marqué le lancement du mouvement « Uri Tzafon », précisant que la première conférence avait pour objectif « d’occuper le Sud-Liban jusqu’au fleuve Litani et d’y installer des Juifs ».

Dans ce contexte, le mouvement de colonisation insiste sur le fait qu’« après la défaite du Hezbollah, Israël doit occuper des territoires au Sud-Liban ». Eliyahu Ben-Asher, membre fondateur d’« Uri Tzafon », affirme que la véritable victoire au Moyen-Orient réside dans l’acquisition de terres et que, pour assurer la préservation future des territoires acquis, des colonies israéliennes doivent y être établies. Pour atteindre cet objectif, il estime que l’expulsion des habitants du Sud-Liban est essentielle : « Il n’y a pas de manière logique ou raisonnable d’administrer le Sud-Liban avec une population hostile.»

D’autre part, Ori Tzafon invoque ce qu’elle appelle le « modèle en or » appliqué par Israël sur le plateau du Golan après son occupation et le nettoyage ethnique de la plupart de ses habitants à la suite de la guerre des Six Jours en 1967. Ben Asher soutient que les colonies du Golan ont permis d’instaurer la paix et la sécurité grâce au déplacement massif de la population syrienne, suivi de cinquante années de calme à cette frontière.

Il convient de noter que le plan stratégique de dépeuplement du Sud-Liban n’est pas l’apanage du mouvement de colonisation. L’Institut Alma d’études stratégiques, basé à la frontière nord de la Palestine occupée, partage ce point de vue. L’institut salue la politique actuelle des forces israéliennes, qui a entraîné le déplacement des habitants des villages frontaliers, des massacres quotidiens, la destruction systématique de villages et des bombardements continus dans tout le Sud-Liban.

Cependant, l’institut souligne que ces mesures sont insuffisantes sans une opération de déplacement de population de plus grande envergure et la création d’une zone de sécurité permanente en territoire libanais. Pour souligner la gravité du projet de colonisation au Liban, Eliyahu Ben-Asher établit un parallèle entre le passé et le présent, entre l’époque où le Golan était dépeuplé et colonisé, et aujourd’hui : « À l’époque, le mouvement des colons avait peu d’influence sur les politiques publiques. Aujourd’hui, il règne en maître sur le territoire et façonne les politiques du gouvernement et de l’État.»

Entre les aspirations des extrémistes et des mouvements de colonisation, leur alignement sur les recommandations d’instituts israéliens spécialisés et la convergence de tous ces objectifs avec l’ambition ouvertement déclarée du chef du pouvoir politique, Benjamin Netanyahu, d’établir un « Grand Israël », le Sud-Liban se trouve à un dangereux carrefour historique, d’autant plus que le dépeuplement des villages frontaliers est devenu une réalité généralisée plus d’un an après la déclaration du cessez-le-feu. Pendant ce temps, dans le monde parallèle du pouvoir politique libanais, les célébrations se poursuivent dans les palais des politiciens, car le Sud est « revenu dans le giron de l’État ». Cependant, les leçons du passé récent démontrent que les ambitions agressives ne sont pas nouvelles et n’ont jamais cessé depuis près de huit décennies, et que l’inaction de l’État a été un thème récurrent tout au long de cette période.

Ali Srour

Le 16 février 26