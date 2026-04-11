Le colonel américain Lawrence Wilkerson fait des révélations ahurissantes. En voici un aperçu:

1) L’Empire américain se prépare à quitter le Moyen-Orient l’abandonnant aux terroristes israéliens et aux autres belligérants (Russie, Chine, Turquie, Arabie, Pakistan, Irak, Syrie, EAU, Afghanistan, Iran).

2) L’entité israélienne est menacée et devra se définir une mission, autre que l’extermination des arabes de la région, si l’entité raciste veut survivre.

3) L’OTAN est à l’agonie et devrait disparaître comme organisation militaire mondialiste.

4) L’Union Européenne s’écroulera avec sa monnaie et le pétrodollar face au yuan chinois.

5) L’Iran sera la puissance d’équilibre au Moyen-Orient et contrôlera le Détroit d’Ormuz.

6) La crise économique et l’hyperinflation menace l’Amérique d’une guerre civile.

7) La politique « MAGA inc. » ne parviendra pas à construire la « Forteresse America » entre les douves Atlantique, Pacifique, Arctique et du Golfe du Mexique.