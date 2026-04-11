L’Iran soutient le Liban et rejette l’ultimatum américano-israélien = fin de la trêve et des négociations bidon

Comme on pouvait s’y attendre, l’Empire américain et son sous-fifre terroriste israélien ont jeté un leurre grossier à l’Iran et à l’axe de la résistance au Moyen-Orient, qui en a disposé intelligemment. Pour la troisième fois en quelques mois, l’Empire américain en déroute propose de « négocier » pendant un « cessez-le-feu » alors que le vassal israélien bombarde et intensifie l’agression dans la région. L’Iran et ses alliés dénoncent cette duplicité, les « négociations bidon » sont annulées et le Détroit d’Ormuz reste fermé au transport pétrolier. La vidéo ci-dessous explique la mécanique de cette fraude.