Prolétaires du monde entier, vous devez abattre la « Forteresse America »!

15 Views

Par Normand Bibeau. sur https://les7duquebec.net/archives/304799

«Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal mais par ceux qui savent et ne font rien».

( Albert Einstein, scientifique athée, antisioniste et socialiste).

Notre camarade Mesloub (https://les7duquebec.net/archives/304799) dit absolument vrai et démasque toute l’ignominie de la propagande goebelienne de la bourgeoisie mondiale qui a l’outrecuidance d’appeler «guerre», ce qui n’est que TERRORISME D’ÉTAT pour en occulter la FINALITÉ CAPITALISTE de détruire pour s’enrichir; ce qui n’est en réalité qu’une extension armée TERRORISTE de l’économie capitaliste.

Pour s’en convaincre, il suffit d’examiner les profits et la capitalisation stratosphériques du complexe militaro-industriel mondial et des compagnies capitalistes de «vol, de pillage et de brigandage» (LÉNINE) auxquelles il est associé. (re: les 7duquébec d’hier: «CONSTRUIRE LA FORTERESSE AMERICA/MAGA inc./UNIPOLAIRE entre les douves océaniques» que l’on trouvera ici : https://les7duquebec.net/archives/304884)

Il suffit d’écouter les discours odieux, barbares et inhumains des chefs des va-t’en-guerre et du fou génocidaire du logis…

– «La guerre en Ukraine crée des emplois payants (lire des profits gargantuesques) au Texas», dixit Jos Biden, le criminel de guerre génocidaire yankee;

-le propagandiste goebelien néo-nazi, raciste et suprémaciste Lindsey Graham: «L’investissement dans la guerre en Ukraine est notre meilleur investissement, il va rapporter 100 milliards U$ de richesses naturelles ukrainiennes sans nous coûter un seul ‘boy’»;

-Poutine qui offre de livrer du pétrole et du gaz à ceux-là même qui massacrent les soldats russes sur le front ukrainien au nom de «nous sommes des fournisseurs capitalistes fiables» et «bu$$ine$$ as usual»;

-Xi dont le pays est le 2ième fournisseur de biens à l’État SIONAZI ISRAÉLIEN de «cette populace de mercenaires en entier» qui massacre ses «amis sans limite» iraniens;

qu’imaginer de plus abject, immonde et inhumain?

Cette réthorique capitaliste fasciste/socialiste à la chinoise/civilisationnelle militariste est la même partout où l’impérialisme tant occidental qu’oriental, unipolaire que multipolaire, U$/SIONAZI ISRAÉLIEN/UKRONAZI KIÉVIEN BANDÉRISTE que BRICS + ou – chinois/russe/iranien/coréen du nord:

1- transformer la «chair à patrons» en «chair à canons» pour s’enrichir;

2- détruire les excédents de marchandises d’esclaves salariés et de matériels;

3- s’emparer des marchés et des ressources naturelles de ses concurrents;

4- les détruire pour les asservir et les reconstruire à son profit.

Rien de neuf, qu’une intensification, une accélération, dans la société divisée en classes antagonistes, déjà MARX, ENGELS et LÉNINE avaient démontré que la «guerre» sous toutes ses formes et appellations alambiquées n’était que «l’extension de l’économie de toutes sociétés divisée en classe où ceux qui subissent la «guerre» ne sont jamais ceux qui s’en enrichissent. »

La bourgeoisie avec la COMMUNE DE PARIS et la RÉVOLUTION D’OCTOBRE a réalisé qu’armer tout un peuple pour faire la guerre était dangereux pour sa dictature mortifère et génocidaire d’où quelle a résolu d’en faire l’apanage de sa garde nationale de «tueurs de masse» ailés, une racaille aristocratique de pilotes de chasse sur payés, sur entraînés et surtout surconditionnés à massacrer sans état d’âme, des psychopathes volants projetant la mort et la dévastation du haut des cieux comme des dieux descendus de l’Olympe pour imposer la loi de leurs maîtres.

Que ceux qui en doutent sortent de leur ignorance et aille lire ou écouter les vantardises des pilotes des avions yankees qui ont largué les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, ils réaliseront que ces êtres abominables n’ont pas un iota d’humanité, ils sont les équivalents volants

des génocidaires nazis qui ont criminellement prétendu: «obéir aux ordres» dans les camps d’extermination faussement appelés de concentration nazis: des monstres à peine dignes de la potence.

Le prolétariat mondial est à la croisée des chemins: TRANSFORMER LES GUERRES IMPÉRIALISTES

EN RÉVOLUTION PROLÉTARIENNE OU PÉRIR, telle est la question.

PROLÉTAIRES DU MONDE ENTIER RENVERSEZ LA DICTATURE DE LA BOURGEOISIE.