LE PAPE EN ALGÉRIE : LA FABRICATION MÉDIATIQUE D’UNE ATTENTE MESSIANIQUE

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Par Khider Mesloub.

À lire une partie de la presse algérienne, la visite du pape Léon XIV a excédé largement le cadre diplomatique ou interreligieux. Cette visite a été construite, amplifiée, scénarisée comme un événement à portée quasi salvatrice. Le vocabulaire employé, les mises en récit, les emphases répétées ont fini par produire un effet précis : celui d’une attente qui a dépassé le politique et a frôlé le religieux inversé.

En tout cas, cette visite du pape Léon XIV, dont les leviers d’action sont d’abord spirituels et diplomatique, a été investie d’une charge symbolique disproportionnée, comme si elle devait, à elle seule, produire un regain diplomatique ou économique, voire une régénération morale ou spirituelle de l’Algérie. En multipliant les références à une Algérie « terre de tolérance », « carrefour spirituel », « héritière de Augustin d’Hippone », les médias ne se sont pas contentés de contextualiser la visite : ils ont construit un récit compensatoire. Un récit qui vise moins à décrire une réalité qu’à produire une image valorisante, à restaurer symboliquement ce que le réel ne parvient plus à incarner.

Ce traitement n’est pas anodin. Il ne dit rien du pape, mais beaucoup de ceux qui l’ont commenté médiatiquement. Car derrière cette mise en scène d’un événement présenté comme exceptionnel s’est dessinée autre chose : une attente déplacée, presque supplétive.

Tout s’est passé comme si, face à des institutions nationales, religieuses ou culturelles peinant à produire du sens et à structurer un horizon collectif mobilisateur, le pape avait été investi d’une mission miraculeuse : celle d’accomplir, par sa seule présence sur le sol algérien, ce qu’aucun programme ne parvient à obtenir : le miracle économique et des prodiges diplomatiques.

À lire certains médias, l’Algérie a semblé attendre le pape comme le messie, comme son sauveur suprême. Le pape Léon XIV, au nom évoquant celui de roi Louis XIV, a été accueilli en Algérie comme s’il s’était agi d’un souverain thaumaturge, investi de pouvoirs surnaturels, dont le plus emblématique est la guérison miraculeuse des maladies, notamment la plus stigmatisante : les écrouelles. Les journalistes se sont pressés auprès de l’auguste pontife, faiseur de miracles, pour qu’il y trace un signe de croix, comme s’il pouvait, par ce seul geste sacré, délivrer l’Algérie de ses maux socioéconomiques et en éradiquer les plaies politiques et diplomatiques. Même dans des pays africains à majorité chrétienne, les journalistes ne cèdent pas à une telle surenchère dévotieuse autour de la figure papale.

Le pape en Algérie : une ferveur médiatique révélatrice d’un vide politique

Le paradoxe est frappant. Dans un pays où l’islam constitue la référence religieuse dominante, c’est la venue du chef de l’Église catholique qui semble, médiatiquement du moins, avoir suscité une forme d’élévation symbolique. Comme si la légitimité spirituelle devait désormais venir d’ailleurs : de la papauté. Comme si l’altérité religieuse, loin d’être simplement reconnue, servait à combler un déficit interne qu’aucune force politique algérienne ne parvient à résorber.

C’est là que s’opère le glissement. Car à force d’exagérer la portée de l’événement, on en est venu à lui attribuer une fonction implicite : celle de réparer, de réhabiliter, presque de régénérer l’Algérie. Comme si une visite papale pouvait, par sa seule charge symbolique, redonner une profondeur spirituelle à un espace public en déshérence morale.

Ce déplacement était lourd de signification. Il ne relevait ni de l’ouverture ni du dialogue – notions souvent invoquées de manière incantatoire – mais d’un phénomène plus profond : la fragilisation des cadres de production du sens, et la tentation de les externaliser.

Dans ce contexte, la référence au « pays de Augustin d’Hippone » aura pris une dimension particulière. Elle a permis de réinscrire symboliquement l’Algérie dans une histoire chrétienne antique, prestigieuse, presque mythifiée. Mais là encore, cette mobilisation du passé aura agi comme un révélateur : lorsqu’un présent manque de consistance, il cherche dans l’histoire ou dans l’Autre – le pape – les ressources qu’il ne parvient plus à produire lui-même.

Au fond, ce qu’aura révélé ce traitement médiatique, ce n’est pas une ferveur populaire spontanée, mais une opération de mise en scène : faire passer une visite ordinaire pour un évènement historique. Jusqu’à preuve du contraire, le pape n’a apposé sa signature sur aucun contrat commercial de plusieurs milliards de dollars avec l’Algérie à l’issue de sa visite.

La visite papale aura agi ainsi comme un révélateur : ce n’est pas l’événement qui est exceptionnel, c’est le traitement médiatique qui en est fait qui le rend artificiellement tel. Au fond, ces pratiques médiatiques traduisent une mutation plus profonde : le passage d’un média qui informe à un média qui met en scène, d’un média qui décrit le réel à un média qui le recompose symboliquement pour le rendre supportable, valorisable, présentable. Et c’est peut-être là le point le plus critique : à force de produire des illusions symboliques, le système médiatique algérien finit par se substituer au réel qu’il est censé éclairer.

L’ironie de l’histoire, c’est que cette ferveur papale n’aura existé que dans le discours médiatique : le peuple algérien, lui, heureusement, n’aura nullement communié à cette « pape-mania ». Plus clairvoyant, il ne croit ni aux miracles médiatiques ni aux prodiges papaux.

Khider MESLOUB