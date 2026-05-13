Actualite économique Le pétrodollar, l’arme ultime des États-Unis… jusqu’à aujourd’hui! 13 mai 2026 Robert Bibeau 6 Views 1 Comment Partager : Partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X Partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook Imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer Envoyer un lien par e-mail à un ami(ouvre dans une nouvelle fenêtre) E-mail
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