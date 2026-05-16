De l’insurrection populaire à la Révolution sociale selon Lénine

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Par Normand Bibeau & Robert Bibeau.

LÉNINE écrivait depuis son exil forcé en Suisse, dans les «Lettres de loin» de mars 1917:

«La première révolution engendrée par la guerre impérialiste mondiale a éclaté. Cette première révolution ne sera certainement pas la dernière. »

La première étape de cette première révolution, plus précisément de la révolution russe du 1er mars 1917 (…) cette première étape (la révolution bourgeoise, NDÉ) ne sera certainement pas la dernière de notre révolution (commentaire de LÉNINE annonçant la Révolution bolchévique d’Octobre 1917 et de la Révolution spartakiste, preuves du génie de LÉNINE, NDÉ)

(…)

Comment à pu se produire ce ‘miracle’ qu’en 8 jours seulement -(…)- ce soit effondrée une monarchie qui durait depuis des siècles et s’était maintenue contre vents et marées pendant les 3 années de grandes batailles de classes livrées par l’ensemble du peuple entre 1905 et 1907 ?

Ni la nature ni l’histoire ne connaissent de miracles ; mais chaque tournant brusque de l’histoire, et notamment chaque révolution, offre une telle richesse de contenu, met en jeu des combinaisons si inattendues et si originales de formes de lutte et de rapports entre les forces en présence que, pour un esprit vulgaire, bien des choses doivent paraître miraculeuses.

(…)

Tous les politiciens bourgeois (et tous les idéologues bourgeois, NDÉ), dans toutes les révolutions bourgeoises, ont ‘nourri’ le peuple et dupé les ouvriers à coups de promesses (…) TOUT le reste n’est que phrase et mensonges, aveuglement volontaire des politiciens du camp libéral ou radical, manoeuvre frauduleuse.» (marxism.org, oeuvres tome 23, pp. 325-336, Paris-Moscou).

Ainsi, comme l’explique scientifiquement LÉNINE, les politiciens et les idéologues bourgeois, de droite comme de «gauche», libéraux et radicaux, sont maîtres dans l’art de mentir et de tromper le peuple et la classe prolétarienne sur la nature véritable des phénomènes historiques et tout particulièrement, des révolutions.

LÉNINE ajoutait dans «QUE FAIRE ? » : «Il faut juger des gens non d’après les étiquettes qu’ils se collent eux-mêmes, mais d’après leurs actes réels et la manière dont ils résolvent effectivement les problèmes politiques (…) il faut regarder quelle classe sociale ils servent en réalité».

Ces enseignements MARXISTES de LÉNINE doivent être appliqués judicieusement à l’interprétation prolétarienne des événements historiques conformément au MATÉRIALISME DIALECTIQUE et HISTORIQUE afin de transformer le monde et non de spéculer sur son avenir, pour perpétuer la dictature de la bourgeoisie mortifère, en passe de devenir génocidaire comme l’a illustré l’Holocauste nazi et l’illustre aujourd’hui l’Holocauste des palestiniens et des libanais martyrs par les escadrons fascistes de Tsahal-Israël car «LES MÊMES CAUSES ENGENDRENT TOUJOURS LES MÊMES EFFETS SAUF POUR LES FOUS».

Ce que l’idéologue bourgeois Francis Fukuyama (1952- …), diplômé des universités bourgeoises de Cornell et d’Havard, chercheur de la Rand Corporation, professeur à Stanford et «chercheur» principal de la «Freeman Spogli Institute for International Studies» de la firme d’investissements capitalistes «Freeman Spogli & Co.», a «théorisé» dans son brûlot: «The End of History and the Last Man» (1992) à propos de ce qu’il décrit comme «la chute du bloc soviétique» et résumé en ces termes apocalyptiques:

«Ce à quoi nous assistons pourrait être non seulement la fin de la guerre froide […] mais la fin de l’histoire en tant que telle.»

à savoir que la société humaine aurait atteint l’étape «ultime» de son évolution avec:

«la démocratie parlementaire;

l’économie de marché;

les droits individuels;

le capitalisme mondialisé»,

des chimères bourgeoises qui toutes se sont révélées supercheries et fumisteries outrecuidantes du délire d’un «capitalisme «pacifique» hégémonique» de mille ans que la réalité de la «lutte des classes» à tôt fait de ridiculiser avec les 120 à 150 «conflits armées» sans fin, survenus depuis 1991.

Ainsi, depuis la guerre d’agression des U$A/OTAN contre la Yougoslavie (1991-2001) et ses milliers de morts, les guerres «post-soviétiques» de Tchétchénie, de Géorgie, d’Ossétie du Sud, du Haut-Karabakh, du Donbass, d’Ukraine, d’Irak, d’Afghanistan, de Syrie, de Palestine, du Liban, du Yémen, du Rwanda, du Soudan, d’Ouganda, de Somalie, de Libye, d’Éthiopie, du Mali, du Nigeria, du Mozambique, de République centrafricaine, du Sri Lanka, d’Inde, du Pakistan, etc,etc,etc, la liste des guerres dans ce «jardin/jungle» capitaliste de «fin de l’histoire» n’en finit plus, preuve s’il en fut que jamais le capitalisme fut-il «démocratique-libéral» ou «totalitaire-illibéral» n’apportera la paix à l’humanité quoi qu’en disent les politiciens et les idéologues stipendiés de la bourgeoisie mondiale.

Ce que LÉNINE a pronostiqué de la Première Guerre mondiale (1914 -1918) et des Révolutions qui l’ont accompagnée (1917 – 1923) comme «la nuée précède l’orage», se produira inéluctablement avec la Troisième Guerre mondiale qu’ourdie la bourgeoisie mondiale pour surmonter la crise de surproduction systémique du capitalisme auquel est confronté l’impérialiste mondial, stade suprême du capitalisme pour «le vol, le pillage et le brigandage» de la sueur et du sang des prolétaires du monde fait de «chair à patrons» , «chair à canons» afin d’accumuler le capital comme objectif stratégique de ce mode de production moribond en enrichissant les 3000 milliardaires maîtres du monde capitaliste.

MARX et ENGELS ont écrit dans le MANIFESTE DU PARTI COMMUNISTE que «le prolétariat n’a pas de patrie» tout comme la bourgeoisie et l’oeuvre historique du capitalisme aura été d’organiser la production de la vie matérielle et spirituelle de l’humanité au-delà des frontières sclérosantes des États nationaux, berceau original du capital, pour créer une humanité sans frontières, sans races, sans cultures hégémoniques, sans religions, sans toutes ces divisions qui nient le caractère universel de l’humain et ultimement, après la RÉVOLUTION PROLÉTARIENNE UNIVERSELLE, sans classes sociales, sans exploitation de l’homme par l’homme dans une société INTERNATIONAL DU GENRE HUMAIN.

Déjà les prémisses de cette société UNIVERSELLE apparaissent sous leurs formes «négatives» à travers le marché mondial de l’exploitation capitaliste, des alliances capitalistes, des entreprises monopolistiques capitalistes mondiales comme AMAZON, ALIBABA, GOOGLE, etc.,etc.,etc., des guerres capitalistes mondiales, il suffira au prolétariat de s’emparer du contrôle de ces entités mondiales en expropriant les milliardaires capitalistes qui les possèdent au nom de l’État prolétarien (re: «Critique du programme de Gotha», MARX et ENGELS) avant que de les transformer en entités communistes aux mains de l’humanité lorsque les classes sociales auront disparues aux termes de la dictature du prolétariat.

«L’AVENIR EST RADIEUX MAIS LES CHEMINS QUI NOUS Y CONDUISENT SONT SINUEUX».

(Mao Tsé Toung).

PROLÉTAIRES DU MONDE ENTIER UNISSEZ-VOUS ET COMBATTEZ LE CAPITAL !