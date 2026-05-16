« Club de lecture progressiste » au Canada et notre intervention

En réponse à ceux et celles qui trouvaient que Marx avait mis de l’avant la lutte des classes le camarade à cité une lettre à J. Weydemeyer (mars 1852) : « Maintenant, en ce qui me concerne, ce n’est pas à moi que revient le mérite d’avoir découvert l’existence des classes dans la société moderne, pas plus que la lutte qu’elles s’y livrent. Des historiens bourgeois avaient exposé bien avant moi l’évolution historique de cette lutte des classes et des économistes bourgeois en avaient décrit l’anatomie économique. Ce que j’ai apporté de nouveau, c’est : 1. de démontrer que l’existence des classes n’est liée qu’à des phases historiques déterminées du développement de la production ; 2.que la lutte des classes mène nécessairement à la dictature du prolétariat ;3.que cette dictature elle-­même ne représente qu’une transitionvers l’abolition de toutes les classes et vers une société sans classes. »

Il est d’une importance primordiale d’insister sur la dictature du prolétariat chez Marx a relevé une participante. J’ai défendu que la bourgeoise n’acceptera jamais de perdre son pouvoir, ses moyens de production, qu’elle résistera à tous les niveaux politiques, économiques, idéologiques et militaires. De là l’importance de la dictature prolétarienne sur cette classe parasitaire. Un anarchiste s’opposait à celle-ci surtout si elle est dirigée par un parti communiste qu’il assimilait aux partis staliniens et maoïstes. Pour la Gauche communiste, la Russie de Staline, la Chine, Cuba, le Vietnam, sont ou n’ont été que des formes particulièrement brutales de capitalisme d’État. Tout soutien, même critique, au caractère soit-disant socialiste ou progressiste de ces pays est contre-révolutionnaire. Il faut discuter franchement avec des anarchistes et montrer que leurs positions politiques menent à la défaite du prolétariat et ne sont pas révolutionnaires même si certains d’entre eux pensent que casser les vitres d’une banque l’est.

Une autre intervention fut de donner un exemple sur le matérialiste historique, en s’appuyant sur la question électorale. Du temps de Marx et jusqu’à la Première guerre mondiale, les partis ouvriers devaient participer aux élections parlementaires. Mais depuis la 1er Guerre mondiale, le parlement et les campagnes électorales, et de manière générale la démocratie bourgeoise, ne peuvent plus être utilisés par le prolétariat pour son affirmation en tant que classe et pour le développement de ses luttes. Tout appel à participer au jeu électoral et à voter comme le fait Québec Solidaire [1] (QS) ne fait que renforcer la mystification présentant ces élections comme un véritable choix pour la classe ouvrière. En ce sens QS nuit plus au développement de la conscience communiste qu’un Mathieu-Bock Côté [2].

J’ai aussi abordé le rôle des syndicats comme saboteurs des luttes. Face à notre dénonciation des syndicats comme saboteurs des luttes, une syndicaliste a sorti l’argument en défense des syndicats selon lequel ceux-ci avaient gagné l’instruction gratuite et des garderies subventionnées oubliant que c’est sur la pression de la base des militants que cela s’est fait et alors que la crise du capitalisme n’était pas aussi profonde ainsi que la marche à la guerre généralisée. Contrairement à plusieurs des personnes présentes, cette même syndicaliste a affirmé que personne n’attendait le grand soir (sic).

La défense des syndicats est réactionnaire. Les chefs syndicaux ont été récompensés pour leur travail de réforme du capitalisme en crise et pour le maintien de l’isolement des luttes : Louis Laberge (FTQ) a eu droit à des funérailles nationales, Yvon Charbonneau (CEQ) a été nommé ambassadeur de l’Unesco et Marcel Pépin (CSN) professeur d’université. Les syndicats québecois ont participé à la modernisation de l’économie capitaliste tout en appuyant la loi contre le déficit zéro. En mars 96, lors d’un premier sommet économique sans précédent : le gouvernement, les syndicats, les patrons et les groupes sociaux ont participé à un consensus autour de l’équilibre budgétaire et à une loi pour y arriver. Ce qui a permis plus tard de faire des coupures drastiques en éducation et dans les soins de santé. Les syndicats furent « récompensés » de leur appui au camp impérialisme US après la deuxième guerre mondiale par la formule Rand [3]. Au Canada ils mettent de l’avant des grèves isolée par secteur, par syndicat, par des grevettes de quelques heures à deux ou trois jours. Par exemple la grève des postiers isolé des agents de bord d’Air Canada, des travailleurs du rail. [4]

Bien que cette réunion puisse apparaître comme relativement « limitée », tant du point de vue local que surtout politique, il nous semble qu’elle exprime une tendance naissante au sein du prolétariat, certes par le biais de minorités plus ou moins étendues, et plus ou moins claires, à vouloir renouer avec les principes et les méthodes de la lutte des classes. Nul doute que la situation internationale marquée par la guerre et ses conséquences dans tous les pays sur le prolétariat participe de ce réveil au sein de la classe ouvrière. Le Club progressiste de lecture ne prétend pas se situer sur le terrain du communisme et encore moins de la Gauche communiste. Pour autant, il tend à exprimer un besoin parmi les prolétaires : se regrouper et comprendre collectivement les enjeux historiques de la situation afin de pouvoir y répondre. Pour notre part, c’est que nous appelons un « cercle de discussion ». Nous considérons, que, dans la mesure de nos forces et capacités, nous entendons y intervenir pour défendre les positions de classe et le programme communiste et pousser à la réappropriation des leçons historiques du prolétariat.

Normand, mars 2026