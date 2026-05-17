Donald Trump – Xi Jinping : ce que personne n’a compris du sommet de Pékin est ici dévoilé (Synapse)
L’étrange Donald Trump silencieux semblait soudainement capable de maîtriser son bagou proverbial… c’est que les enjeux réels de ce sommet entre les deux premières puissances impérialistes mondiales étaient de tailles. Synapse Stratégique, fournit ici les clés de compréhension tactiques de ce meeting stratégique.
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