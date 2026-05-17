dimanche, mai 17, 2026
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Donald Trump – Xi Jinping : ce que personne n’a compris du sommet de Pékin est ici dévoilé (Synapse)

Robert Bibeau 22 Views 1 Comment

L’étrange Donald Trump silencieux semblait soudainement capable de maîtriser son bagou proverbial… c’est que les enjeux réels de ce sommet entre les deux premières puissances impérialistes mondiales étaient de tailles.  Synapse Stratégique, fournit ici les clés de compréhension tactiques de ce meeting stratégique.  

Pour visionner l’analyse de Synapse Stratégique :
https://www.youtube.com/watch?v=MFBngfJtHSM

Robert Bibeau

Auteur et éditeur

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