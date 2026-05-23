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Par Normand Bibeau et Robert Bibeau

Malgré son ton solennel et «ex cathedra» intimidant, cette «analyste sous IA», à l’instar de nombre de géopoliticiens bourgeois: «regarde le doigt alors que l’économie matérialiste pointe la lune» lorsqu’elle répète qu’en raison de «son déficit de la balance commerciale, Trump serait à la merci de Xi, l’empereur chinois» (Donald Trump – Xi Jinping : ce que personne n’a compris du sommet de Pékin est ici dévoilé (Synapse) – les 7 du quebec). C’est une aberration économique qui nie la DOMINATION DU CAPITAL FINANCIER sous le mode de production capitaliste à son stade de développement impérialiste comme l’a démontré LÉNINE dans son livre: «L’IMPÉRIALISME, STADE SUPRÊME DU CAPITALISME» (voir L’Impérialisme stade suprême du capitalisme (Lénine) – les 7 du quebec).

L’impérialisme hégémonique américain sous perfusion monétaire

Il est exact de souligner que les États-Unis sont le plus grand importateur de biens «manufacturés», à l’exception des armements et des hydrocarbures (37% des exportations mondiales d’armes et 20% des exportations d’hydrocarbures), c’est-à-dire «que les USA consomment plus de biens manufacturés qu’ils n’en produisent», ce que Trump lui-même a exploité de manière démagogique lors de sa «déclaration de guerre tarifaire planétaire en janvier 2025», en manipulant sommairement un tableau patenté et falsifié des «déficits de la balance commerciale américaine» que ce larbin concluait de la façon suivante:

«Une balance commerciale des biens» («importations moins exportations de marchandises») de 6,25 billions dollars américains d’importations contre 5,15 billions de dollars d’exportation pour un déficit commercial global annuel de 1,12 billion de dollars U$, ce que Trump, ce milliardaire ignare, prétend être: «le vol des consommateurs américains par les producteurs mondiaux».

Une rhétorique démagogique où le débiteur consommateur paie ses fournisseurs mondiaux en monnaie de singes américains (les dollars dévalués) pour des biens manufacturés et consommés que ce Président ignorant présente comme n’ayant aucune valeur commerciale (sic). Cette rhétorique démagogique a pour finalité de tromper les péquenots et les idiots-utiles sur la réalité de ce qu’est la balance commerciale et la balance des paiements d’un État parasitaire impérialiste.

L’unité économique de la mesure de l’hégémonie dans un système économique capitaliste est la somme des biens + services + revenus de placements + flux de capitaux + patrimoine financier national et international. Un tableau d’ensemble sur lequel, malgré un déficit massif des biens manufacturés, grâce à «un important excédent dans les services» (finance, numérique, logiciels, propriété intellectuelle, consulting, plateformes) et sa capacité d’attirer l’épargne mondiale captive grâce au rôle international du «pétrodollar» et à la puissance militaire, une économie capitaliste est hégémonique jusqu’à… (Voir https://les7duquebec.net/archives/305521)

Selon le Bureau of Economic Analysis («BEA»), des USA:

«[L] es actifs américains détenus à l’étranger s’élèvent à la somme pharaonique de 42,96 billions $ U$, au 25 mars 2026, ce qui fait des «investisseurs américains»:

1- les plus grands détenteurs d’actifs financiers mondiaux;

2- les plus grands exportateurs historiques de capitaux financiers;

3- le centre incontestable du système financier mondial;

4- la détention d’actifs étrangers sous forme d’investissements en sol (immobilier) et de dettes extérieures de 70,49 b/$, ce qui fait de l’économie U$, la «banque de réserve mondiale» avec « une position extérieure nette» de – 27, 54 b/$ advenant une faillite de l’économie YANKEE ou d’une révolution sociale.

En résumé, le déficit commercial U$ et «son train de vie impérial» est financé par l’épargne de ses «colonies financières» comme la Rome impériale et l’Empire britannique l’étaient de leurs «colonies manufacturières» démontrant ce que LÉNINE décrivait comme «la domination du capital financier né de la fusion du capital bancaire et industriel».

Les impérialistes YANKEES U$ détiennent entre 120 et 130 milliards $ d’investissements directs en République Populaire de Chine pour ~ 30% des exportations manufacturières chinoises fabriquées en RPC par des entreprises américaines expatriées et faussement attribuées à des «entreprises chinoises» ou «mixtes». Au total, la puissance manufacturière chinoise est pour un tiers la puissance manufacturière américaine en Chine.

Ces investissements directs qui s’ajoutent au 760 milliards de dollars U$ de dettes que détiennent les investisseurs chinois («ceicdata.com», 02/2026) et aux milliards de dollars U$ aussi détenus à travers la Belgique, le Luxembourg et les chambres de compensation comme Euroclear (reddit.com), autant de «gages» que contrôlent les impérialistes YANKEES pour «tenir» leurs «alliés/rivaux» chinois à la gorge comme ils l’ont fait avec les «avoirs iraniens», vénézuéliens et russes (300 milliards de dollars U$) depuis des années.

Quiconque analyse scientifiquement la conjoncture internationale et particulièrement les relations entre les impérialistes YANKEES dominants et les impérialistes «nationaux-socialistes à la chinoise» de la République Populaire de Chine («RPC») doit d’abord s’élever au-dessus de la rhétorique démagogique des estafettes politiques et idéologiques de ces «alliés/rivaux» exploiteurs du prolétariat international et le «voler, piller et brigander» pour s’en partager le profit.

L’auteure – marionnette de l’IA de la vidéo – radote la chiourme des propagandistes occidentaux en postulant une supposée volonté «chinoise» du «fils du ciel de l’empire du Milieu confucéen et de la civilisation Chinoise cinq fois millénaire esclavagiste-féodale-capitaliste» de «ramener l’île dissidente de Formose», frauduleusement appelée «Taïwan», sous le girond continental alors que rien n’est plus faux et contraire au programme du Parti communiste chinois aspirant à «une seule Chine avec deux régimes différents réunis pacifiquement».

Depuis 1949, l’île de Formose a toujours servi de «pont» stratégique entre la RPC et l’occident collectif au point où, ~ 45% des exportations dites «taïwanaises» d’entreprises étrangères opérant sur l’île de Formose le sont à destination de la RPC, loin devant les U$A à ~ 20 %, l’ASEAN ( Asie du Sud-Est) à ~ 15%, le Japon à 7%, l’U€ à ~6% et encore moins pour la Corée du Sud et l’Inde.

Dans les mêmes proportions ou presque, Formose importe de la RPC, sauf en matière d’armements, faisant de la RPC le principal partenaire commercial de Formose malgré la propagande belliciste occidentale. Par ailleurs, il est évident que malgré la volonté «chinoise» de conserver ce «pont stratégique» entre la RPC et l’occident collectif, l’«empire du Milieu du fils du ciel» Xi (sic) ne saurait tolérer que les impérialistes YANKEES U$ utilisent Formose comme base militaire pour «contenir-encercler» la RPC en lui «bloquant» la navigation par la mer de Chine méridionale et le détroit de Formose comme ils semblent le projeter.

L’analyse est cependant moins biaisée à propos des relations des impérialistes YANKEES – et les nationaux-socialistes à la Chinoise que l’argumentaire sur la guerre d’agression YANKEE/SIONAZI-ISRAÉLIENS contre l’Iran et les pétromonarchies du golfe persique comme nous l’expliqueront plus loin.

L’objectif stratégique ultime des guerres pétrolières américaines

L’impérialisme YANKEE U$ prend à la gorge ses «alliés/rivaux» chinois, japonais, sud-asiatiques, européens, australiens et canadiens en s’emparant du contrôle de l’énergie pétrolière, gazière et alimentaire (engrais azotés) conformément à la doctrine du criminel de guerre Henry Kissinger: «[Q]ui contrôle le pétrole domine les nations; qui contrôle l’agriculture domine les peuples».

L’auteure (IA), dans la troisième partie de la vidéo (Donald Trump – Xi Jinping : ce que personne n’a compris du sommet de Pékin est ici dévoilé (Synapse) – les 7 du quebec) effleure l’un des aspects cruciaux de la guerre d’agression YANKEE U$/SIONAZI-ISRAÉLIENS de «cette populace fasciste et réactionnaire en entier» contre l’Iran et incidemment contre les pétromonarchies des ploutocrates du Golfe Persique, après s’être emparé du contrôle des approvisionnements et des réserves vénézuéliennes, lorsqu’elle commente l’affirmation des analystes bourgeois à l’effet que:

« [C]ette guerre est coûteuse pour les U$A et Trump devra y mettre fin pour des raisons économiques.» Cette affirmation est inexacte et son inexactitude a des conséquences directes sur l’évaluation de la durée probable de cette guerre impérialiste. Les U$A sont aujourd’hui la première puissance mondiale exportatrice d’hydrocarbures. Depuis la découverte du gaz de schiste au début des années 2010, Washington est devenu un exportateur net d’énergie. Ce changement structurel de l’économie américaine a une conséquence directe sur le calcul coûts/bénéfices de tout conflit énergétique.

Lorsque le détroit d’Ormuz est fermé et que le prix du pétrole monte, les U$A exportent plus de gaz naturel liquéfié vers l’Europe et l’Asie. Quand ils dépensent des milliards en munitions de précision, leur industrie de la guerre massivement exportatrice tourne à plein régime… le capital fructifie et s’accumule aux États-Unis.

Ce commentaire essentiellement juste, n’expose que la partie visible de l’iceberg YANKEE qui heurte de plein fouet le Titanic de l’économie bancaire/bancale mondiale, car il ne souligne que l’enrichissement YANKEE U$ résultant de la hausse du prix du baril de pétrole et de la vente d’armes occultant sciemment d’autres aspects tout aussi cruciaux que sont l’élimination de la concurrence énergétique iranienne et arabe; l’appropriation massive de parts de marché et la soumission des économies dépendantes de l’énergie pétrolière et gazière aux diktats hégémoniques de celui qui «contrôle le pétrole et domine les nations; contrôle la nourriture et domine les peuples».

Dans une analyse publiée précédemment dans les 7 du Québec (La répartition du Capital actif – énergétique notamment – entre les classes sociales en lutte – les 7 du quebec et L’objectif stratégique de la guerre du Golfe Persique – les 7 du quebec) nous avons démontré, chiffres à l’appui, que la perfide agression militaire perpétrée par les impérialistes YANKEES et leurs mercenaires génocidaires SIONAZIS-ISRAÉLIENS, à l’occasion du «cesser le feu» bidon, le blocus des ports iraniens et la «fermeture» du détroit d’Ormuz, ont eu des conséquences extraordinaires pour les exportations et les profits des entreprises américaines.

AVANT L’AGRESSION du 28/02/2026

EXPORTATIONS de 4 à 4,5 millions de barils de pétrole BRUT par jour («mb/j»);

~ 10 à ~ 11 Mb/j de produits raffinés et carburants;

~ 2,4 Mb/j de diesel, essence et carburéacteur;

entre 13 et 15% des exportations mondiales combinées de pétrole brut et produits pétroliers pour des exportations totales de 10,7 Mbj;

prix du baril: ~50 à ~ 60.00 $ U$;

20% du pétrole mondial et 20 à 25% du gaz naturel liquéfié;

Pour une valeur annuelle directe de la production pétrochimique U$ estimé entre ~ 750 milliards et 1 billion de dollars U$ avec contribution au PIB de l’Amérique de 1,5%.

(L’objectif stratégique de la guerre du Golfe Persique – les 7 du quebec)

APRÈS L’AGRESSION DU 28/02/2026:

EXPORTATIONS: ~ 10 millions de barils de pétrole BRUT par jour (avril-mai 2026) pour des exportations totales de

+ ~ 13 Mb/j, en hausse de + ~ 3 Mb/j, depuis le 28/02/2026;

~ 22% du marché mondial du pétrole et des produits pétroliers raffinés en hausse de + ~ 7% de parts de marché;

hausse à 22% du marché pétrochimique;

~ 6,3 Mb/j de diesel, essence et carburéacteur pour une hausse de + ~ 3,9 Mb/j;

prix du baril passé à ~ 116 $ U$;

Pour une valeur approximative des exportations énergétiques annuelles américaines à ~ 1,380 milliard $ U$ en hausse fulgurante de + ~ 620 milliards dollars U$ si la fermeture du détroit d’Ormuz se poursuit;

Pour une valeur annuelle directe au PIB projetée de 1,8 à 2 billions $ U$.

(Sources: Energie USA, 29/04/2026; World Top Export, 2025; USAFacts, 1;03/2026; REUTERS, 14/04/2026; Ycharts, 2025-2026; Bespafific, 7/03/2026; Tendata, 27/02/2026; Oilmonster, 10/03/2026; Eia, US Reports 29/04/2026; Tradents, 8/94/2026; WIKIPÉDIA).

Le cinquième pouvoir

MARX dans «Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte» écrivait:

«La bourgeoisie […] possède la presse quotidienne, l’université, la tribune et les assemblées représentatives». Grâce à sa domination des moyens de la production de la vie matérielle, ce qui lui assure aussi la production de la vie spirituelle.

ENGELS écrivait, pour sa part dans une lettre à Franz Mehring, qu’en prétendant représenter «l’opinion publique» (sic), les médias de la bourgeoisie, toutes tendances confondues, droite-gauche, libéral illibéral, ne font qu’exprimer «l’opinion de leurs propriétaires et bailleurs de fonds publicitaires», en somme, l’opinion de la bourgeoisie toutes tendances confondues:

«L’idéologie est un processus que le prétendu penseur accomplit consciemment sans doute, mais avec une conscience fausse», c’est-à-dire que les médias bourgeois font du monde une représentation fausse pour masquer les véritables rapports de domination économique, politique et idéologique au sein de la société de classes.

LÉNINE écrivait dans: «Comment assurer le succès de l’Assemblée constituante» (…) «Les capitalistes appellent liberté de la presse la liberté pour les riches de corrompre la presse […] Tant que les meilleures imprimeries et les plus grandes réserves de papier restent aux mains des capitalistes, la liberté de presse est un mensonge».

Une juste analyse qui pourrait se lire ainsi aujourd’hui: «Tant que les meilleurs réseaux sociaux et les plus grands organes numériques, de l’IA notamment, restent aux mains des capitalistes… ce sont eux qui nous imposent le «récit officiel/alambiqué». Voir : https://les7duquebec.net/archives/305521

Pour ceux qui doutent de la justesse de ces analyses, il leur suffira de lire les commentaires des organes de propagande de la bourgeoisie sur la visite du milliardaire pédophile au teint orangé et à la chevelure peroxydée de faux «jeune premier», Trump, au «fils du ciel de la dynastie chinoise millénaire», l’empereur Xi, puis de la visite du Tsar moscovite Poutine pour s’en convaincre. (Voir L’empereur de l’Empire du Milieu. La Chine et la « Nouvelle » économie – les 7 du quebec).

Ainsi, les journaux de propagande démocrate «has been», le New York Time («NYT»), le Washington Post («Wp») et Politico («Pol»), ont unanimement écrit que Tr0mp avait dû se prosterner aux pieds de Xi et accepter contre son gré que «le sommet de Pékin répond à l’objectif chinois: être sur un pied d’égalité avec les États-Unis» (Wp).

Le NYT a écrit: «[M.] Xi est arrivé avec un discours […] ne laissant aucun doute sur le fait que […] l’heure était venue pour la Chine d’agir en tant que superpuissance (impérialiste) à part entière». Quant à Politico, Il a écrit que: «Trump est venu à Pékin dans l’espoir de convaincre Xi d’user de son influence pour amener Téhéran à rouvrir le détroit d’Ormuz, et que Trump a déclaré que Xi a promis de ne pas fournir d’équipement militaire à l’Iran et a proposé d’aider à résoudre le conflit» (sic). En résumé, une litanie de mensonges pathétiques.

D’abord, chacun aura remarqué qu’aucun de ces médias mainstream des milliardaires démocrates n’a mentionné la supplication de l’empereur Xi à l’effet que: «les U$A et la Chine doivent être des partenaires et non des rivaux»; les 300 milliards $ U$ d’achat d’avions à Boeing; la réouverture forcée du marché chinois aux bœufs et au soja américain alors que le «fürher» Trump, pour sa part, n’a absolument rien promis à son «égal», illustrant bien qui est soumis à qui. (Voir Pourquoi la presse internationale boude-t-elle la visite de Poutine en Chine ??? – les 7 du quebec).

Les propagandistes stipendiés, tant de droite que de gauche, les «démocrates-libéraux» aux «autocrates-ilibéraux», sont unanimes dans leurs délires démagogiques d’interpréter la conjoncture internationale et l’avenir de l’humanité, en fonction des discours patentés; du ton de voix de l’un, du silence de l’autre; du regard torve à l’humeur courroucé; des «insinuations» timorées de «peuple déclinant» à la volonté «de partenariat» contre «les rivalités», que des spéculations débilitantes à défaut d’avoir accès aux sources «fiables» pour ces charlatans de prophéties glanées dans les «feuilles de thé» ou les «entrailles d’animaux immolés» comme au temps «bénis» de l’ignorance pieuse des oracles postulés maîtres des destinées de l’humanité. S’il fallait croire ces charlatans de l’information: Trump le milliardaire va-t’en-guerre dégénérée et Xi, «le fils du ciel de l’empire civilisationnel féodal comprador chinois» seraient les héros du futur (sic). (Voir Les États n’ont pas d’amis, ils n’ont que des intérêts et l’intérêt commande l’action! – les 7 du quebec).

ENGELS ajoutait:

«Les causes dernières de toutes les modifications sociales et de toutes les modifications sociétales et de toutes les révolutions politiques doivent être recherchées non dans la tête des hommes, dans leur compréhension croissante de la vérité et de la justice éternelles, mais dans les transformations du mode de production et d’échange». (ENGELS, «Socialisme utopique et socialisme scientifique»).

LÉNINE appliqua, in concreto, les principes MARXISTES à la politique et aux partis politiques:

«Les hommes ont toujours été et seront toujours, en politique, les dupes naïves des autres et d’eux-mêmes tant qu’ils n’auront pas appris à discerner derrière toutes les phrases, déclarations et promesses morales, religieuses, politiques et sociales les INTÉRÊTS DE TELLES OU TELLES CLASSES». («L’État et la révolution»).

En conclusion

Ces principes on ne peut plus scientifiques s’appliquent au cas des médias mainstream des milliardaires qui n’existent que pour servir de faire valoir et d’instruments de propagande au service de leurs propriétaires et publicitaires, car comme l’enseigne la sagesse populaire: «CELUI QUI PAIE LES MUSICIENS COMMANDE LA MUSIQUE».

S’agissant d’appliquer ces judicieux principes scientifiques MARXISTES à la visite du génocidaire TR0MP à son «homologue», l’aspirant génocidaire XI, il importe de déterminer: QUELLE CLASSE SOCIALE SERT CETTE VISITE DU CALIFE À SON VIZIR?

LE MOMENT OÙ SE SITUE CES VISITES D’ÉTAT.

UNE CRISE DE SURPRODUCTION MONDIALE DE CAPITAUX ET DE MARCHANDISES

Afin d’établir s’il y a «crise de surproduction» dans une société capitaliste donnée, il faut d’abord bien comprendre qu’il ne s’agit en aucune manière d’une «crise de surproduction» de biens visant à satisfaire les besoins humains, mais exclusivement d’une crise capitaliste où:

il y a trop de marchandises sur les marchés monopolisés qui sont produites pour la capacité solvable des consommateurs de les acheter; il y a TROP d’inventaires d’invendus ruineux; il y a trop de capital à la recherche d’investissements profitables; une partie des esclaves salariés (les prolétaires) est «excédentaire» pour une exploitation profitable, ce qui entraîne du chômage; le chômage en réduisant le pouvoir d’achat des chômeurs/consommateurs ralentit les ventes et augmente les inventaires d’invendus et la surproduction de biens et services; il devient impossible de «valoriser» de manière profitable le capital, finalité même du capitalisme; les nouvelles ressources naturelles nées des innovations technologiques (ex. terres rares, énergie solaire) doivent être appropriées, de gré ou de force, pour alimenter les marchés naissants.

RÉPUBLIQUE «POPULAIRE» DE CHINE

1- chômage; officiel: 5,4% (Tradays; mqi5.com,18/04/2026); chez les 16-24 ans: 16,9% (reddit.com,17/05/2026);

2- inflation: ~ 1%;

3- capacités industrielles utilisées à 73,6%, taux le plus faible depuis 2024 malgré un soutien massif de l’État;

4- taux d’épargne «populaire» de 44% du PIB, le plus élevé au monde;

5- inventaires: automobiles 3,570,000 invendues pour + de 19,4% avec chute des ventes de 14% en janvier 2026; immobilier: ~ 10 à ~ 15% du parc immobilier inoccupé (REUTERS, 17/05/2026);

6- ventes au détail: +1,3% plus faible hausse depuis 2022;

ÉTATS-UNIS

1- chômage / 4,3% en avril 2026; («US Bureau of Labor statistics», 15/05/2026);

2- inflation 2025-2026 + ~ 3% avec hausse à ~ 6,1% en avril 2026 en raison des coûts de l’essence et de la nourriture;

3- capacités industrielles utilisées 75,7% en mars 2026 («Tradingeconomics.com») avec une perte de ~ 24% d’utilisation du potentiel productif par le rachat d’actions équivalent à un gaspillage d’investissements productifs en faveur de l’accumulation discrétionnaire des actionnaires;

4- capitaux 7,75 trillons $ U$ de fonds monétaires U$, un record historique dont une partie importante est en manque d’investissement plus rentable sur une masse monétaire U$ de 22,4 billions dollars U$ et avec une capitalisation de 60 billions $ U$ utilisé à 76%;

5- dette mondiale et suraccumulation: la dette mondiale totale dépasse les 300,000 milliards $ U$ soit plus de 300% du PIB en croissance exponentielle avec paiement d’intérêts annuels de ~ 1000 milliards $ U$ pour le seul État fédéral;

6- inventaires: 2,87 millions automobiles invendus pour hausse de + 1%;

7- immobilier: + 10% des inoccupés aux U$A («housegwire.com», 18/05/2026);

8- vente de détails: hausse de + 0,3% des inventaires hors automobiles («Fx,co», 18/05/2026).

CONTRÔLE ÉNERGÉTIQUE ET GUERRE PÉTROLIÈRE ET GAZIÈRE

L’industrie capitaliste carbure à l’énergie et autant le capital est «le sang du système financier», autant « l’énergie est le sang vital de l’industrie» comme l’écrivait le criminel de guerre Henry Kissinger.

RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

La principale source d’énergie industrielle de la RPC est un «mix» énergétique composé comme suit:

a) ~ 51% de charbon produit localement + Mongolie + Indonésie + Russie + Australie;

b) ~ 19% de pétrole de Chine + Russie + Arabie saoudite + Iraq + Émirats arabes unis + Iran + Angola;

c) ~ 9% de gaz naturel de Russie + Turkménistan + Qatar + Australie + Myanmar

d) ~ 8% d’hydroélectricité localement;

e) 10 à 12% d’éolien + solaire + photovoltaïque combiné localement;

f) 2% de nucléaire localement.

En résumé, la RPC est dépendante ~ 21% de ses approvisionnements énergétiques de l’étranger, principalement de Russie et du golfe Persique. La RPC consomme environ 16,4 millions de barils de pétrole par jour («mb/j»), en produit de 5 à 5,3 Mb/j et en importe ~ 11,55 Mb/j pour 70% de sa consommation, ce qui en fait le 1er importateur mondial de pétrole.

Elle s’approvisionne en pétrole à ~ 20% de Russie; à ~ 17% d’Arabie saoudite; ~ 19% d’Iraq; à ~ 8% des Émirats arabes unis; à ~ 8% d’Iran; ~ 5% du Brésil; ~ 5 % d’Angola dont 90% lui parviennent par pétrolier et ~ 10% par pipeline.

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

LES U$A sont aussi dépendant d’un «Mix» énergétique dont le gaz naturel (41%) est l’ingrédient principal, suivi du pétrole et de l’électricité, le tout d’origine essentiellement nationale avec importation d’hydrocarbures principalement canadien et partiellement mexicain et saoudien.

Les U$A étaient un pays exportateur net de pétrole brut d’environ 4,2 Mb/j avant l’agression perfide contre l’Iran et la guerre du golfe persique, depuis le 28 février 2026, ils ont accru leurs exportations pétrolières de pétrole brut à + 5,2 à 5,5 et jusqu’à 6,4 Mb/j en avril-mai 2025, pour des augmentations d’entre 25 à 35% qui ajouté à l’augmentation du prix du baril de ~ 67 $ U$/ baril à ~ 105 $ U$/b selon les semaines ont généré pour les compagnies impérialistes YANKEES U$ et leurs actionnaires mondiaux des profits records accrus de + 65 milliards $ U$ (Le Groupe Rystad Energy les a estimés à + 63,4 milliards $ U$ à un prix du baril à 100 U$D).

Maintenant que nous avons résumé sommairement certaines des caractéristiques économiques énergétiques fondamentales de chacun des 2 protagonistes en présence, à savoir: la République Populaire de Chine et les États-Unis d’Amérique, quelles conclusions s’imposent des conséquences de la guerre d’agression YANKEE U$/SIONAZIS-ISRAÉLIENS à contrario de la propagande démagogique de la bourgeoisie:

la RPC est à ~ 19% dépendante de l’importation de pétrole brut, principalement russe, arabe du Golfe Persique et d’Iran (importation d’environ 11,5 Mb/j dont 50% du golfe persique dont une carence d’environ 5,5 Mb/j pour des achats de près de 200 milliards de dollars U$);

elle est dépendante à 9% du gaz naturel, principalement russe;

Considérant un PIB chinois de 19 à 20 billions U$D, l’actuel «choc pétrolier» provoqué par cette guerre a pour conséquence sur une période de ~ 6 mois:– une chute du PIB chinois d’entre 1,5% à 5%;

des pertes annualisées d’entre 300 milliards U$D à 1 trillon U$D avec inflation énergétique, baisse de la production industrielle, baisse des exportations, chômage, chute des profits des raffineries, baisse du yuan et dépenses massives de l’État.

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

Considérant un PIB U$ de 30 billions U$D (30 trillions), l’actuel «choc pétrolier» entraînera pour l’économie U$: – explosion des exportations d’hydrocarbures U$;

– augmentation des exportations de ~ 10 Mb/j;

– augmentation du prix du baril de pétrole de ~ 20 à ~ 40 U$D;

– revenus additionnels d’environ 120 à 250 milliards U$D;

– profits additionnels d’environ 50 à 120 milliards U$D (ExxonMonil; Chevron; ConocoPhilips; Occidental Petrolium; Cheniere Energy);

– hausse des budgets militaires;

– vente d’armes accrues aux «alliés»;

– contrats logistiques et navals;

– + revenus du complexe militaro-industriel de + 40 à 90 milliards U$D;

– + profits de 8 à 20 milliards U$D (Lockheed Martin; RTX Corporation; Northrop Grumman; General Dynamic; Boeing Defence);

– achat de bons du Trésor; renforcement du rôle du $ U$; spéculations énergétique et militaire;

– + revenus financiers de + 20 à 60 milliards U$D;

– transfert d’industries étrangères aux U$A pour assurer leur sécurité énergétique et création d’emplois;

– renforcement de la FORTERESSE AMERICA/MAGA INC. sur les cendres des «concurrents» européens, asiatiques, canadiens et chinois.

Les gains nets estimés sur une période de ~ 6 mois sont de l’ordre de + 90 à + 360 milliards U$D de PIB annualisé pour une augmentation du PIB de + 0,3 à + 1,2 % environ.

Si le prix du baril de pétrole devait dépassé durablement les 150 à 180 U$D le baril, l’inflation U$ augmenterait et la consommation ralentirait, ce qui entraînerait un risque de «récession» pour les consommateurs et une «défaite» électorale aux élections de mi-mandat des républicains, mais qui se soucie du sort de la classe laborieuse quant la bourgeoisie s’enrichit et que Tr0mp et sa famille à travers des transactions frauduleuses d’initiés ont encaissé des milliards de dollars de profits pharaoniques? Qui plus est, Trump ne peut plus se représenter et les milliards U$D de «contributions» au PAC/MAGA INC. permettra aux criminels républicains d’acheter assez de propagande massive pour matraquer l’électorat et l’abrutir.

À ces bénéfices mirobolants pour l’économie YANKEE U$ et à ces pertes catastrophiques pour l’économie «national-socialiste» chinoise, il faut ajouter les bénéfices politiques et idéologiques au moins aussi importants. Ainsi, le monde entier est le témoin tétanisé de la suprématie militaire YANKEE U$/ SIONAZIS-ISRAÉLIENS/UKRONAZIS BANDÉRISTES KIÉVIEN alors que:

LA FÉDÉRATION DE RUSSIE

Une armée UKRONAZIE de ~ 750,000 soldats et d’une population lilliputienne de ~ 40 millions d’habitants, dépourvue d’aviation, de missiles, de marine, d’artillerie et d’un arsenal nucléaire tient en échec cuisant depuis plus de 4 ans, l’armée de 2 millions de soldats d’une population russe de 145 millions d’habitants dotée d’une aviation, de missiles, d’une marine, d’artillerie et du plus important arsenal nucléaire du monde;

1- la Fédération de Russie se fait confisquer sans réplique 300 milliards $ U$ et voler les intérêts de ses avoirs souverains;

2- la Fédération de Russie subit sans réplique plus de 30,000 sanctions financières des économies occidentales;

3- la Fédération de Russie subit sans réplique un attentat terroriste contre son principal pipeline d’une valeur de ~ 10 milliards d’euros de la part des États-Unis hégémoniques et des Européens;

4- la Fédération de Russie subit sans réplique la co-belligérance de tous les pays occidentaux;

5- la Fédération de Russie subit une «crise économique» et une chute de son PIB;

6- la Fédération de Russie supplie Trump de négocier la reddition de Zizilensky incapable de le vaincre militairement;

7- la Fédération de Russie est la risée militaire du monde entier.

VENEZUELA

Récipiendaire de plus de 10 milliards U$D d’investissements chinois, partenaires des BRICS +, les impérialistes YANKEES U$ ont ridiculisé à la face du monde l’empire du Milieu et son empereur, «le fils du ciel», Xi en s’emparant de leur «allié» Maduro, subverti son régime bolivarien et se sont emparés de leurs livraisons présentes et futures de pétrole et de leurs investissements vénézuéliens.

CUBA

L’héroïque petite île des Caraïbes et son courageux peuple ont encore fait la mauvaise «alliance». Ainsi, après l’alliance avec les renégats soviétiques, puis russes, vénézuéliens et chinois, les voilà accablés par un blocus naval YANKEE U$ qui les réduit à la misère noire sans qu’aucun de ces «amis sans limites» ne lève le petit doigt pour défier ce blocus illégal, inique et génocidaire. Que valent tous ces renégats qui abandonnent leur «ami» cubain aux mains de leur ennemi? Ce sont des pleutres, des lâches, des renégats complices par omission.

IRAN, LIBAN, PALESTINE, IRAQ, SYRIE, LIBYE, YÉMEN, SOUDAN…

Agressé perfidement à deux reprises sans réplique, après un nombre innombrable d’assassinats perfides en violation du droit international et au mépris absolu de l’honneur des Gardiens de la réaction islamiste et de leurs mollahs, les impérialistes YANKEES U$ et leurs mercenaires génocidaires SIONAZIS-ISRAÉLIENS ont humilié le régime des mollahs et leurs «amis sans limites» russes et chinois.

Après des pertes humaines (3,600 morts + 26,000 blessés + 170 écolières sans défense + le guide suprême + sa famille + 40 dirigeants de haut rang), matérielles (387 milliards U$D), le blocus de ses ports et l’effondrement de 90% de ses exportations pétrolières et de ses revenus, l’IRAN, l’«allié» stratégique des tsaristes russes et fournisseur de pétrole aux mandarins chinois en est réduite à négocier avec «le Grand Satan» en personne sa souveraineté sous la menace d’autres agressions perfides, illégales, iniques, génocidaires et criminelles, une humiliation totale pour ces «vainqueurs» bidons aux mains des milliardaires «vaincus».

L’héroïque peuple iranien martyr, comme ses frères arabes, sont les victimes des renégats sans honneur iraniens, Russes et Chinois, preuves irréfutables que l’idéologie religieuse, le tsarisme orthodoxe et le confusionnisme à la sauce «national-socialiste chinoise» n’apporteront pas le bonheur et la prospérité au peuple iranien et du monde entier.

Seule une idéologie résolument révolutionnaire prolétarienne saura guider

les masses populaires sous la direction de son avant-garde prolétarienne

à la liberté véritable et au bonheur. Cette idéologie est le MARXISME.

PROLÉTAIRES DU MONDE ENTIER UNISSEZ-VOUS,

SAISISSEZ-VOUS DE VOTRE IDÉOLOGIE RÉVOLUTIONNAIRE: LE MARXISME

ET LIBÉREZ-VOUS DE LA DICTATURE DE LA BOURGEOISIE ET DE SES GUERRES SANS FIN