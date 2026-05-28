Ils sont revenus de Pékin après la visite fructueuse de leurs succursales chinoises

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Par Normand Bibeau et Robert Bibeau.

LE «CA» DU CAPITAL FINANCIER HÉGÉMONIQUE AMÉRICAIN VISITE SES SUCCURSALES EN CHINE

Dans un article récent, nous formulions la question suivante : « Ils sont «allés à Canossa» en République Populaire de Chine !?… Ils sont «allés à Canossa» en République Populaire de Chine !?… – les 7 du quebec. En d’autres termes, l’énigme se résumait ainsi: « Le Président américain, ses secrétaires d’État et une quinzaine de multimilliardaires mondialistes – sans attaches nationales particulières – se sont-ils agenouillés le 19 mai dernier à Pékin devant l’empereur de Chine, le sérénissime Xi Jinping ??? » https://les7duquebec.net/archives/305607

Les médias mainstream ont fait un étalage exubérant et débilitant de la visite du calife Trump, à son vizir, «le fils du ciel» Xi, en occultant sciemment la supervision de cette visite par une cohorte de multimilliardaires apatrides, propriétaires d’entreprises capitalistes «chinoises» et/ou « américaines » qui contrôlent ~30% des exportations de la Chine vers les U$A et dans le monde entier, afin de superviser leurs éventuels déplacements (délocalisation) de la République «Populaire» de Chine («R’P’C»), exsangue d’hydrocarbures (pétrole et gaz naturel) suite à la fermeture du détroit d’Ormuz par les U$A et de la destruction des capacités d’extraction et d’exportation iraniennes et des pétromonarchies arabes du Golfe Persique, pour la délocalisation des capacité productives et financières vers la FORTERESSE AMERICA/MAGA INC./UNIPOLAIRE.

AINSI, était du «voyage» de supervision de haut niveau:

ELON MUSK, «le capitaliste le plus riche du monde», propiétaire de TESLA/SPACEX, qui exploite la gigantesque usine «Gigafactory Shanghai», l’une des plus importantes usines de fabrication de voitures électriques du groupe et dont la «R’P’C» représente une part majeure des ventes mondiales de Tesla et de son approvisionnement en batteries (re: Al Jazeera, 14/05/2026; CBS News, 14/05/2026; The Guardian);

JENSEN HUANG, de Nvidia, une entreprise capitaliste YANKEE U$ qui dépend fortement du marché chinois pour la production et la vente de ses puces d’intelligence artificielle et ses centres de données malgré les «sanctions américaines» à l’exportation (re: CBC News,13/05/2026; The Guardian);

TIM COOK, de Apple qui possède une immense chaîne de production en «R’P’C» par l’intermédiaire de ses fournisseurs: Foxconn, Pegatron et Luxhare, lesquels sous couvert d’anonymat fabriquent et assemblent à des coûts dérisoires les Iphones, IPad et Mac destinés au marché mondial. Aussi le marché chinois constitue un marché stratégiques pour les ventes d’Apple (re: Al Jazeera, 24/05/2026; Democraty Now!; The Guardian);

DAVID SOLOMON, de Goldman Sachs, la banque U$ d’investissements qui opère massivement en «R’P’C», notamment dans la gestion d’actifs, les services bancaires d’investissement et les «co-entreprises financières ‘mixtes’ avec des partenaires chinois et l’État», preuves indéniables que la «R’P’C» est un État capitaliste dominé par le capital financier mondial et en aucun cas un État «socialiste» (re: Al Jazeera,14/05/2026; The Guardian);

LARRY FINK, de BlackRock, le plus important fonds d’investissement impérialiste mondial, détenteur d’intérêts dans des fonds d’investissement chinois et la gestion d’actifs (re: REUTERS, 11/05/2026; PBS, 13/05/2026; The Guardian);

STEPHEN SCHWARZMAN, de Blackstone, important gestionnaire immobilier et financier privés ( re: REUTERS, 11/05/2026);

JANE FRASER, de Citigroup qui opère une banque d’affaires et d’opérations financières en «R’P’C» (re: PBS, 13/05/2026);

KELLY ORTBERG, de Boeing qui vient d’obtenir de l’empereur Xi une commande pour 300 milliards de dollars U$ d’avions commerciaux (re: The Guardian);

LARRY CULP, de GE Aerospace qui produit en R’P’C des moteurs d’avions et assure une importante coopération aéronautique avec les laquais chinois.

Selon Forbes, ces 9 patrons multimilliardaires américains, représentent ensemble environ ~ 1,070 milliards de dollars U$ de fortune cumulée et si MUSK réalise son projet d’entrée en bourse de Tesla et SpaceX, dans les mois à venir, il portera sa fortune personnelle de ~ 355 milliards $ U$ à plus de ~ 1,000 milliards $ U$, ce qui fera de ce «maître du monde capitaliste», l’homme le plus riche de tous les temps, confirmant la théorie MARXISTE de la concentration de la richesse à un pôle et de la pauvreté à l’autre pôle social.

Une fois démasquée et ridiculisée la propagande de «Trump» allant «s’agenouiller aux pieds de Xi triomphant pour ouvrir le détroit d’Ormuz qu’il blocus lui-même» propagé par les torchons «démocrates» (re: New York Times, Washington Post et Politico), il faut évaluer à la lumière du MARXISME, les finalités recherchées par cette visite du calife et de ses bailleurs de fonds impérialistes à son vizir exsangue d’énergie et réduit à négocier sa survie industrielle avec le « Calife américain », tout comme le sont ses «amis sans limite» russes et iraniens:

1- les tarifs douaniers à la lueur de la guerre tarifaire déclenchée par Tr0mp en janvier 2025;

2- les semi-conducteurs et l’intelligence artificielle à la lueur des «sanctions» YANKEES U$;

3- l’approvisionnement énergétique chinois à la lueur de la «guerre en Ukraine sous les menaces d’attaques des infrastructures pétrolières russes par les mercenaires UKRONAZIS»; du «coup d’État de palais et de la prise de contrôle des réserves vénézuéliennes»; de la «guerre du golfe et de la rupture de l’approvisionnant chinois sous la menace des mercenaires SIONAZIS-ISRAÉLIENS»;

4- les chaînes d’approvisionnement après la disette d’hydrocarbures;

5- le transfert des usines YANKEES U$ de «R’P’C» vers la FORTERESSE AMERICA/ MAGA INC./unipolaire;

6- l’accès YANKEE U$ au marché chinois pour les capitaux et les produits américains;

7- les achats «forcés» de produits YANKEES U$ comme les avions commerciaux de Boeing;

8- la stabilité financière et l’abandon de la «dédollarisation», un prix de consolation pour les BRICS en état de décomposition sous les coups de butoirs militaires et économiques des YANKEES U$ et de leurs mercenaires génocidaires; (Re: REUTERS, 26/05/2926; PBS, 13/05/2026/ The Guardian; timesofindia.indiatimes.com «Why TrOmp invided Nvidia CEQ Jensen Huang at the 11th hour»).

Bien que les chiffres exacts de la domination étrangère, principalement U$, de l’économie «socialiste» à la sauce chinoise, soit difficile à obtenir en raison de la dissimulation de l’origine des capitaux à la faveur de la complexité du capital-actions des entreprises étrangères installées à Hong-Kong, Formose (alias Taïwan), Singapour, Macao et ailleurs dans le monde, selon le «Foreign Invested Enterprises» – FIEs, depuis le coup d’État de palais de Deng Siao Ping (an 2000) et l’adoption de «la politique de l’économie chinoise au service des exportations»; «que le chat soit blanc («socialiste») ou noir («capitaliste») pourvu qu’il attrape des souris» et des «4 modernisations», environ ~ 60% des exportations chinoises à l’étranger, l’étaient par des entreprises étrangères, principalement U$, opérant en «R’P’C», imposant, dès lors, la domination étrangère sur l’économie «socialiste» à la sauce chinoise et retournant la «R’P’C» au règne d’avant la Révolution maoïste de 1949; une économie chinoise dominée par des puissances étrangères, principalement U$ au lieu de Franco-britannique, d’une «bourgeoisie nationaliste compradore chinoise» et d’une fonction publique «confucéenne», déguisée en apparatchik d’un faux Parti «communiste», fondée sur une exploitation féroce du prolétariat chinois réduit au statut d’«immigrés de l’intérieur», condamné à se rendre dans les cités industrielles prisons pour y être exploité avant que de retourner dans leur campagne. (Re: nber.org,95/2006; sciencedirect.com, 07/2024; Brookings par Nicolas R. Lardy, 22/05/1997).

Présentement, environ 20% des exportations «chinoises» manufacturières à haute valeur ajoutée le sont par des compagnies YANKEES U$ exploitant le prolétariat chinois. Par exemple, la production de iPhone, iPad, MacBook et des AirPod mondiaux par Apple, sont assemblées en Chine dont 85 à 90% de la production d’iPhone alors qu’ils sont «officiellement» et frauduleusement calculés dans les exportations chinoises et cela même si la conception, la propriété intellectuelle et surtout les PROFITS restent américains.

En conclusion

À la lumière d’une étude MARXISTE de l’infrastructure économique de la «R’P’C» et au plus profond mépris de la propagande à propos de l’économie «socialiste à la chinoise» parce qu’un parti «national-socialiste chinois» y planifie la répression et l’exploitation anti-communiste du prolétariat chinois, force est de constater:

1- les impérialistes YANKEES U$ détiennent environ 120 à 130 milliards $ U$ d’investissements directs dans l’économie chinoise;

2- ces entreprises U$ représentent ~ 20% des exportations manufacturières chinoises en haute technologie à grande valeur ajoutée;

3- la «R’P’C» dépend pour 20% d’énergies étrangères (principalement des hydrocarbures en provenance d’Iran, des ploutocraties du golfe persique, du Vénézuela, du Brésil et du Nigéria) qui sont contrôlées, de gré ou de force, par les impérialistes YANKEES U$ qui menacent de les couper définitivement si les «concurrents» chinois ne se soumettent pas à son hégémonie dictatoriale «démocratique».

Le prolétariat mondial doit savoir qu’il n’a absolument rien de bon à attendre des impérialistes mondiaux. qu’ils soient YANKEES U$, UKRONAZIS BANDÉRISTES KIÉVIENS, SIONAZIS ISRAÉLIENS, nationalistes-patriotiques-néofascistes européens, confucéens chinois, tsaristes russes, hindouistes indiens, islamistes iraniens, bolivariens vénézuéliens, castristes cubains, mandelistes sud-africains et toutes les variations bourgeoises de la dictature du capital sur le travail concoctées par les idéologues de la bourgeoisie pour le tromper, le manipuler, l’abrutir et le transformer de «chair à patrons» en «chair à canons» pour «le vol, le pillage et le brigandage», l’exploitation inhumaine et l’inévitable Troisième Guerre mondiale capitaliste s’il ne renverse pas leur dictature mortifère, en passe de devenir génocidaire ainsi que résistent les peuples palestiniens et libanais martyrs.

PROLÉTAIRES DU MONDE ENTIER UNISSEZ-VOUS ET RENVERSEZ

L’INHUMAINE DICTATURE DE LA BOURGEOISIE.