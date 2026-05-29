« Les conseils ouvriers et le parti de classe » : ou comment le conseillisme, chassé par la porte, revient par la fenêtre

Le texte Les conseils ouvriers et le parti de classe s’inscrit dans le cadre de la Gauche communiste et plus particulièrement des « frontières de classe » que la TCI, le CCI, le GIGC, voire d’autres groupes ou cercles encore, partagent. C’est donc dans ce cadre qu’il convient de se prononcer sur cette contribution individuelle. Au delà du simple fait qu’elle apporte des points de clarification et de réappropriation historique, elle cherche à rejeter « toute forme de substitutionnisme ou de fétichisme organisationnel. » Grossièrement et si nous avons bien compris le texte : le substitutionnisme consisterait essentiellement à substituer l’action des masses prolétariennes par l’action du parti. Il concernerait principalement les groupes du courant dit bordiguiste. Le fétichisme organisationnel concernerait « le fétichisme des conseils, caractéristique du conseillisme [qui] idéalise la forme conseil comme une solution universelle », comme une garantie pour la lutte prolétarienne.

Précisons d’entrée que, selon nous, les dangers opportunistes du substitutionnisme et du conseillisme n’affectent pas les seuls courants politiques précités. Leurs effets ou influences s’exercent sur l’ensemble du camp prolétarien – y compris nous-mêmes. Rajoutons aussi qu’il nous semble que le danger du conseillisme est toujours actuel, au point même qu’il touche et affecte régulièrement des groupes « pro-parti » et même dits bordiguistes. De plus, substitutionnisme et conseillisme ne se réduisent pas à la simple question proparti-antiparti, mais aussi à la compréhension de la dynamique de la lutte des classes. Nous étendons donc la catégorie « conseillisme » à toutes les formes d’« économisme » qui rejettent plus ou moins ouvertement le caractère et la dimension politique des luttes ouvrières propres au « phénomène universel de la grève de masse », pour paraphraser Rosa Luxemburg [1]. C’est donc aussi à l’aune de cette lutte permanente au sein du camp prolétarien comme un tout que nous devons évaluer si cette contribution remplit son objet.

Le texte s’articule d’abord autour de principes généraux sur « les conseils ouvriers, expression de l’auto-organisation prolétarienne (…) et le parti révolutionnaire, outil important au service du prolétariat. » Ensuite, sa partie centrale, contre le substitutionnisme et le fétichisme, argumente à partir de l’expérience de la Révolution russe pour établir le combat contre le substitutionnisme et le fétichisme d’organisation. Enfin, les dernières parties traitent du « rôle du parti, vigilance et clarification programmatique » et des « enseignements historiques et perspectives actuelles. »

Nous voulons attirer l’attention du lecteur sur deux passages en particulier : « les conseils ouvriers, ou soviets, incarnent l’auto-organisation de la classe ouvrière » et « le parti (…) doit émerger des luttes prolétariennes. » À première vue, les deux formules semblent tout à fait cohérentes avec les deux principes communistes selon lesquels « l’émancipation des travailleurs sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes » et l’« organisation du prolétariat en classe, et donc en parti politique. » Pourtant, nous allons voir que l’argumentaire qui les sous-tend laisse la porte ouverte à des concessions au conseillisme, parfois même des concessions d’ordre anarchisante et démocratique, alors même que la contribution réaffirme la « nécessité du parti ».

Auto-organisation de la classe ou organisation des luttes prolétariennes ?

Le texte se réfère donc aux conseils ouvriers comme étant « les organes unitaires d’auto-organisation du prolétariat. » Le terme « auto-organisation » est utilisé par neuf fois dans le texte. Celui d’« auto-émancipation » quatre fois. Il est juste de considérer les soviets ou conseils ouvriers comme des « organes unitaires » de la classe, c’est-à-dire regroupant l’ensemble des prolétaires en lutte et pour leur lutte. Par contre, le terme d’« auto-organisation » est toujours au moins ambiguë, quand il n’est pas directement retourné et utilisé contre le développement des combats prolétariens.

Pour notre part, nous préférons parler de « l’organisation de la lutte prolétarienne selon et pour des tâches précises » plutôt que l’abstraite et dangereuse « auto-organisation ». Les prolétaires en lutte s’organisent pour mener telle ou telle action, surtout lorsqu’ils prennent conscience que les syndicats s’y opposent directement ou indirectement ; ils se réunissent en assemblée générale pour décider d’une grève ou non ; pour nommer un comité de grève ; ou pour décider d’envoyer une délégation massive à tel ou tel lieu de travail, à telle ou telle manifestation de rue. Ils se dotent de comités de grève pour organiser et centraliser la lutte et de tout autre « comité » regroupant les comités de grève pour les centraliser à un échelon supérieur. Mais il peut aussi arriver que l’assemblée comme un tout ne soit pas disposée à envoyer telle ou telle délégation massive pour étendre la grève, en général parce que les syndicats réussissent à s’y opposer. Alors, une partie des travailleurs, « formellement minoritaires » au sein de l’assemblée générale, peut très bien aussi s’organiser, sous une autre forme, pour chercher à étendre la lutte ou à la développer par tel ou tel moyen de type organisationnel. Ou pour aller participer à telle ou telle manifestation de rue, etc. Au contraire du fétichisme d’organisation, cette position politique sur l’organisation des prolétaires en lutte pour répondre aux besoins de celle-ci signifie que les formes d’organisation changent selon les moments et les lieux, selon les besoins immédiats de toute lutte, qu’elle soit locale et limitée, ou bien étendue, voire généralisée.

L’expérience de la révolution allemande de novembre-décembre 1918 à laquelle le texte se réfère, nous montre comment l’« auto-organisation », érigée en principe abstrait, voire pire en fétiche, peut très bien se retourner contre le prolétariat en lutte et être sciemment utilisée par la bourgeoisie, en particulier ses forces de gauche et gauchistes. C’est au prétexte qu’ils n’étaient pas délégués d’entreprise que la sociale-démocratie réussit à interdire Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht de participer au congrès des conseils d’ouvriers et de soldats du 16 décembre 1918. Au final, comme le souligne Trotsky dans Leçons d’octobre, les conseils surgis en novembre 1918 furent très vite vidés de leur fonction d’organe de l’insurrection et, encore plus, du pouvoir prolétarien par l’action même des forces contre-révolutionnaires, en tout premier lieu du parti social-démocrate. Dans ce cas, l’« auto-organisation » de la classe s’est retournée contre la classe en Allemagne.

« Ces conseils ne sont pas de simples organes de gestion temporaire, mais des embryons du pouvoir prolétarien », dit le texte. C’est juste mais pas suffisamment précis. Nous préférons la formule de Trotski : les conseils ou soviets en tant « qu’organes de l’insurrection et organes du pouvoir prolétarien ». Elle est plus claire car elle fournit et précise la ligne d’orientation qui doit présider aux choix des tactiques et mots d’ordre successifs du parti, en tant que « direction politique du prolétariat », dans les conseils et, surtout, dans la classe comme un tout – autrement dit l’ « articulation dialectique » concrète entre le parti et la classe. En effet, la finalité du « phénomène universel de la grève de masse », telle que l’expérience russe de février à octobre 1917 nous l’enseigne et que Lénine souligne, est précisément l’insurrection prolétarienne et l’instauration de la dictature du prolétariat. C’est donc toujours à l’aune de l’évolution du « véritable rapport de forces entre les classes en présence déterminant nos tâches [2] » pour paraphraser ce dernier, c’est-à-dire entre le prolétariat et l’État bourgeois, que doivent être définis et adoptés les orientations et les mots d’ordre du parti dans les luttes ouvrières en général et dans les périodes de mobilisation de masse. Notre position et nos interventions se fondent sur la bataille entamée par Lénine, à partir des thèses d’avril 1917, dès son retour en Russie. Elle visait précisément à faire des conseils des organes de l’insurrection et de pouvoir prolétariens. C’est alors la perspective de l’insurrection et du pouvoir de classe qui détermine la succession – et les changements – des orientations et des mots d’ordre tactiques avancés par les bolcheviques de février à octobre : grossièrement, « tout le pouvoir aux conseils » d’avril à juillet, abandon du mot d’ordre jusqu’à l’échec de Kornilov, et reprise du mot d’ordre « tout le pouvoir… » en septembre. Mais alors il acquiert un autre contenu puisque les masses, dans les usines et les rues, mais aussi en nommant des délégués bolcheviques aux soviets, se retrouvent sur la même ligne que les bolcheviques en adhérant, reprenant et mettant en pratique leurs orientations.

Ce qui est vrai pour une période révolutionnaire l’est aussi pour les luttes immédiates d’aujourd’hui. Le fétichisme de l’auto-organisation, a fortiori assembléiste, réduit d’autant, sinon complètement, la reconnaissance et la compréhension de chaque lutte ou mobilisation prolétarienne, de ses batailles gagnées et perdues, de son essor et de son déclin, de ses flux et reflux à une question de forme d’organisation. Mesurer la dynamique de chaque lutte ou mobilisation au seul niveau d’« auto-organisation » plus ou moins abouti tourne le dos à la compréhension de l’évolution réelle du rapport de force entre prolétariat et bourgeoisie tant de manière locale et immédiate qu’international et historique. Ce faisant, la voie s’ouvre aux forces bourgeoises en milieu ouvrier, syndicats et gauchistes, pour au nom de « l’auto-organisation à sauvegarder » [3] vider assemblées générales, comités de grève, coordinations ou encore conseils ouvriers de leur fonction vitale d’extension, de généralisation et d’unification de la lutte prolétarienne ; puis d’insurrection et d’exercice de la dictature de classe pour les conseils ouvriers.

La question n’est donc pas l’« auto-organisation » de la classe en soi et par principe, mais quels sont les différents types d’organisations unitaires, visant à rassembler l’ensemble des prolétaires en lutte, dont se dotent le prolétariat en fonction des besoins et des moments de son affrontement à l’appareil d’État [4].

Le parti au service de l’auto-organisation ou dirigeant de la lutte prolétarienne ?

Cette formule d’« auto-organisation », du moins la tendance à sa fétichisation, induit donc une intervention de parti principalement basée sur celle-ci. Malgré l’affirmation de la nécessité du parti et le rejet formel du conseillisme, la contribution nous montre ô combien nettement comment cette focalisation sur l’« auto-organisation » reste fondamentalement sur le terrain du conseillisme.

« Le Parti ayant vocation à devenir international/mondial doit émerger des luttes prolétariennes comme la cristallisation de la fraction la plus consciente du prolétariat, portant un programme communiste clair permettant ainsi une praxis révolutionnaire conséquente. Il doit rester ancré dans l’auto-organisation prolétarienne, tout en luttant contre les dérives opportunistes néfastes qui, historiquement, ont souvent menacé les intérêts du prolétariat, même en période révolutionnaire. » (nous soulignons)

Le parti est une fraction de la classe ouvrière. Il en est une partie et non un élément extérieur. Le conseillisme le plus grossier est donc rejeté. Cependant, la formule « le parti doit émerger des luttes prolétariennes » est pour le moins ambiguë, car elle laisse la fenêtre suffisamment ouverte pour qu’il revienne aussitôt. On peut en déduire que le parti est le produit des luttes immédiates de la classe, ce que Lénine combat à raison dans Que faire ? contre le conseillisme d’alors, à savoir l’économisme. Le parti, tout comme la conscience de classe ou « conscience communiste », ne peut pas être le produit des luttes immédiates du prolétariat [5]. Les deux sont les produits de la lutte historique du prolétariat dont le parti est la fraction la plus consciente et la plus déterminée. Considérer le parti comme le produit des luttes immédiates laisse entendre que la conscience de classe – contrairement à son extension dans les rangs ouvriers – est elle-aussi déterminée par les luttes ouvrières immédiates. Il en résulte que le rôle de l’organisme spécifiquement chargé de matérialiser, défendre et « renvoyer » au prolétariat comme un tout cette conscience communiste est donc pour le moins sous-estimé, réduit, quand il n’est pas ouvertement nié pour les conseillistes les plus fervents.

Le parti doit rester « ancré dans l’auto-organisation du prolétariat » – dans le cas où on accepte l’usage du terme « auto-organisation » – ne veut pas dire grand-chose du point de vue de l’intervention de parti, de son rôle et de la bataille qu’il doit mener pour diriger les luttes ouvrières. Nous y opposons que le parti doit lutter et chercher à assumer la « direction politique » de la classe comme un tout, et bien sûr dans et de ses organisations unitaires de lutte, assemblées, comités de grève, conseils, etc. dont elle se dote pour les besoins successifs de ses luttes.

La phrase, « le parti n’a pas vocation à se substituer aux conseils ou à les diriger de manière bureaucratique », vise certainement à répondre aux anarchistes et conseillistes qui rejettent la fonction centrale et indispensable du parti. Malheureusement, le texte ne réussit pas à se dégager de leur terrain. Il n’arrive pas à présenter clairement et « positivement » le rôle du parti, ici dans les conseils : « Les membres du parti doivent chercher à être élus par la base, de manière démocratique… le parti doit continuer de jouer un rôle de clarification idéologique et d’orientation stratégique. (…) La direction du mouvement ouvrier [devrait] être effectuée par son avant-garde organisée (…) et cela grâce à la lutte menée par en bas et via la propagande. »

« La base », « de manière démocratique » ? Si l’on introduit qu’il existe une « base » dans les conseils ouvriers, on suppose qu’il y un « sommet », une hiérarchie en leur sein, auquel la base doit s’opposer – c’est la thèse dès les années 1920 de ceux qui allaient devenir conseillistes dans les années 1930 – Gorter en particulier. Pourquoi cette référence à « manière démocratique » ? Y a-t-il une « manière démocratique » en soi ? Valable en toutes circonstances et pour… toutes les classes ? En voulant leur répondre, le texte reste sur le terrain des conseillisto-économistes, si proches de l’anarchisme et du démocratisme petit-bourgeois. Pour notre part, nous préférons la formule qui voit les assemblées ouvrières « nommer » leurs délégués, les mandater et, éventuellement les révoquer.

Il est vrai que le texte rappelle que Marx et Engels estimaient « que la direction du mouvement ouvrier devait être effectuée par son avant-garde organisée. » Très bien. La position conseilliste est une nouvelle fois formellement rejetée. Malheureusement elle est réintroduite dès la phrase qui suit : « grâce à la lutte menée par en bas et via la propagande (il n’est pas question de s’imposer d’office par en haut, mais que la fraction la plus conscientisée du prolétariat cherche pleinement et légitimement à assurer un rôle de boussole) » La lutte menée par « en bas » ? Et non en « s’imposant par en haut » ? Nous renvoyons aux commentaires précédents sur cette « opposition bas-haut ».

« Le parti doit être un outil au service de la classe, actif au sein des conseils, sans chercher à les transformer en coquilles vides, ni en simples chambres d’enregistrement. » Que les forces bourgeoises en milieu ouvrier, syndicats et gauchistes, cherchent à vider les conseils de leur fonction est logique et attendu. Mais pourquoi le parti du prolétariat chercherait à transformer les conseils en coquilles vides ? Pourquoi une telle crainte et méfiance en soi, a priori, quasi par principe, à l’égard du rôle dirigeant du parti [6] ? Si tel est le cas, le parti n’est plus le parti, ou du moins il est gagné par l’opportunisme et le rapport des forces entre les classes est en train de s’inverser. « Le parti dégénère quand il n’est plus l’expression fidèle de l’évolution du prolétariat et ce phénomène de décalage n’est pas déterminé par le parti mais par la modification des rapports entre les classes. Plus tôt l’on se rend compte de ces modifications et plus vite l’on peut nettoyer le parti de classe et permettre au prolétariat de poursuivre sa marche en avant [7]. »

Dans le moins mauvais des cas, ces formules gortériennes, osons-nous dire, ne présentent aucune valeur du point de vue concret de la lutte ouvrière et du rapport parti-classe, du point de vue de « l’articulation dialectique entre le parti communiste et les conseils prolétariens » pour reprendre le titre donné au texte. Dans le pire, nous ne doutons pas qu’elles puissent être reprises par tel ou tel groupe révolutionnaire, voire des individus sous influence conseilliste pour sous-estimer, voire nier, le combat politique central que doivent mener les avant-gardes révolutionnaires dans les luttes elles-mêmes pour imposer leur extension et généralisation ; et par des groupes ouvertement gauchistes pour établir et justifier la constitution artificielle et prématurée d’assemblée générale inter-pro ou autres et interdire les interventions de groupes politiques au nom de la « base » et de « l’auto-organisation démocratique » – le groupe trotskiste Révolution permanente en France s’en est fait la spécialité.

Loin de devoir « s’ancrer » dans une quelconque forme d’« auto-organisation », loin de s’enfermer dans un quelconque fétichisme d’organisation, le parti intervient dans la classe, non pas en défendant l’organisation en soi, mais pour y présenter et avancer orientations et mots d’ordre correspondant aux besoins et moments des luttes, y compris d’ordre organisationnel si nécessaire ; pour en gagner et en assurer la direction politique autant que possible ; et en appelant aussi les ouvriers à assumer le confrontation contre les forces bourgeoises en milieu ouvrier qui cherchent à saboter et s’opposer à leur combat, tout en faisant mine de le soutenir. Dans toute période de luttes ouvrières, dans toute mobilisation, limitée ou se généralisant, locale ou étendue, massive ou non, dans des périodes non-révolutionnaires ou prérévolutionnaires et révolutionnaires, le parti intervient – évidemment en fonction de ses forces réelles et de ses priorités – dans la classe comme un tout.

Une des mesures, parmi d’autres, du développement effectif de toute lutte prolétarienne face à la bourgeoisie et à son État, et pour évaluer l’évolution du rapport de force entre prolétariat et bourgeoisie tant au plan local et immédiat qu’international et historique, est l’influence et le degré de « direction politique » que les minorités révolutionnaires réussissent à gagner dans les mobilisations prolétariennes et, le cas échéant, dans les organisations unitaires et les conseils ouvriers. Elle se juge à l’aune de la présence politique plus ou moins affirmée et étendue, à l’influence plus ou moins large parmi les masses en lutte, et surtout à la reprise plus ou moins accomplie par les masses des mots d’ordre du parti et leur réalisation effective. Lorsque c’est nécessaire pour les besoins de la lutte, les assemblées prolétariennes nomment comme délégués les prolétaires et militants les plus combatifs et déterminés [8]. Parmi ceux-ci on trouve ceux qui sont aussi les plus clairs politiquement, les plus capables de porter orientations et mots d’ordre correspondant à l’efficacité immédiate du combat ; ceux-là même qui sont les plus en capacité de permettre aux prolétaires en lutte, et plus largement au « tout », la classe « comme un tout », de les mettre en œuvre. Or précisément, le parti et ses membres sont – par définition si l’on peut dire tout en sachant que cela doit être vérifié dans les affrontements de classe – les plus disposés à avancer les orientations et les mots d’ordre correspondant aux besoins successifs des luttes que la classe « comme un tout » – aucun critère de majorité ou minorité « démocratique » ici – doit reprendre et réaliser dans la pratique. Il en résulte que les révolutionnaires et tout particulièrement les membres du parti sont ou finissent par être nommés comme délégués dans les comités de grève, dans les conseils ; bref dans tous les organes de centralisation et d’unification de la lutte prolétarienne. Et il est difficile d’envisager qu’il en sera différemment lors de la dictature prolétarienne elle-même.

Il y aurait encore d’autres passages d’ordre « conseilliste » à relever dans cette contribution. Nous voulons en souligner un autre en particulier, car il renvoie aussi à la nature de classe du gauchisme et à l’indispensable rupture politique avec celui-ci. En critiquant le substitutionnisme, le texte affirme que « les maoïstes et autres staliniens/bonapartistes contre-révolutionnaires vont en réalité au-delà du paroxysme de cette caricature bureaucratique blanquiste. » La formulation est dangereuse. Bien que les dénonçant comme contre-révolutionnaires, émettre que des forces bourgeoises tels les staliniens « iraient au-delà du substitutionnisme » revient à les réintroduire au sein du camp prolétarien. L’opportunisme ne frappe pas les forces bourgeoises, mais les forces prolétariennes. Outre l’expression d’une incomplète rupture politique avec la nature de classe du gauchisme, la confusion introduite ici laisse la voie ouverte, de nouveau, à des concessions d’ordre démocratique et conseilliste, en particulier dans les luttes ouvrières et dans les conseils. Quel doit être le principal terrain de l’affrontement dans les luttes ouvrières avec les forces bourgeoises gauchistes : le respect de la démocratie, de la volonté de la « base », contre les volontés soi-disant substitutionnistes des gauchistes [9] ? Ou bien les intérêts immédiats de la lutte, son orientation, que l’on peut résumer – même au risque de la réduire – comme définie et déterminée par la nécessité d’élargir le combat autant que possible, de l’étendre et de l’unifier ?

D’autres questions à préciser…

Il est d’autres points qui mériteraient d’être soulevés. Relevons-en quelques uns en particulier. « Il faut chercher à dépasser la dichotomie centralisme contre fédéralisme », à propos de la période de transition du capitalisme ou communisme. Le communisme et la dictature du prolétariat qui le précède ne dépassent pas la dichotomie centralisme-fédéralisme, mais requiert et oppose le centralisme à toute forme de fédéralisme… qui ne peut qu’être d’ordre anarchisant.

Nous sommes évidemment d’accord sur le fait qu’il ne faut pas considérer les conseils ouvriers comme un parlement prolétarien. Sur cette question, nous nous retrouvons du même côté de la barricade, de classe, qui nous oppose à tous ceux, ils sont relativement plus nombreux qu’on peut le penser à première vue dans le camp prolétarien, à considérer que la dictature de classe devrait distinguer entre pouvoir exécutif et législatif comme le fait la démocratie bourgeoise. Cette vision est contraire à l’expérience historique du prolétariat et aux enseignements tirés par les révolutionnaires : « La Commune devait être non pas un organisme parlementaire, mais un corps agissant, exécutif et législatif à la fois. » (K. Marx, La guerre civile en France, 1871) Nous soulignons : la forme organisationnelle, ici la Commune, comme « corps agissant. »

Pointons aussi que nous ne sommes pas d’accord avec la position qui voit un caractère double de la Révolution russe, tel que mentionné dans la partie Enseignements historiques et perspectives… C’est la thèse bordiguiste, mais aussi conseilliste, qui voit un caractère à la fois bourgeois et prolétarien dans la révolution. Le caractère bourgeois serait dû à l’arriération économique de la Russie d’alors et aux tâches bourgeoises ou capitalistes qui en auraient découlé comme le développement du capitalisme d’État en Russie. Son caractère prolétarien serait – et est – dû à Octobre 17 et à l’instauration de la dictature du prolétariat

Parti politique d’avant-garde ou d’arrière-garde ?

Le lecteur l’aura compris : pour nous, malgré son intention de départ, la contribution ne réussit pas à se dégager des visions d’ordre conseilliste et démocratique sur le processus même de la lutte de classe prolétarienne. En fait, ces faiblesses ne sont pas le propre de son auteur. Elles touchent et affectent l’ensemble du camp prolétarien, y compris ses forces « pro-parti » se revendiquant de la Gauche communiste d’Italie. Il est une vision partagée que nous pouvons grossièrement résumer par l’attente d’un saut qualitatif entre les luttes économiques et les luttes politiques ou révolutionnaires. Pour beaucoup, seul le parti peut permettre ce qui est souvent appelé « la politisation des luttes ». Une des conséquences de cette vision est qu’elle tend à sous-estimer, voire à nier, la dimension dite « économique » des luttes ouvrières, y compris de la lutte révolutionnaire du prolétariat elle-même. Nous laissons ici de côté les positions conseillistes en général, et celle du CCI en particulier, tout comme les positions bordiguistes à la fois sur la question du parti et, surtout, sur le processus de la lutte prolétarienne.

L’essentiel du débat sur ces questions se concentre autour des positions que la Tendance communiste internationaliste défend et dont semble s’inspirer le texte [10]. Parmi les différentes prises de position de la TCI dernièrement, nous avons relevé une Déclaration – initialement publiée en anglais le 17 janvier, Au-delà du Venezuela : la route vers la guerre généralisée : « Notre guerre [Guerrilla war en anglais, guerriglia dans la version italienne] contre le capital doit aller au-delà de la lutte pour les conditions quotidiennes. Nous devons aller au-delà de la revendication d’un ‘capitalisme plus juste’ [11] pour exiger l’abolition du système salarial lui-même. Cela exige un bond en avant dans la conscience de classe [12]. » Ce débat traverse, de fait, la TCI elle-même. En effet, ce passage est en contradiction avec d’autres prises de position et surtout avec sa plateforme : « La tendance inéluctable du capitalisme à se diriger vers la guerre se matérialise aujourd’hui par l’attaque généralisée contre les conditions de vie et de travail du prolétariat. Les conditions matérielles de la lutte internationale du prolétariat contre ses exploiteurs sont donc réunies [13]. »

Pour notre part, nous insistons au contraire sur l’affirmation toujours plus résolue de la « lutte pour les conditions quotidiennes » – autrement dit les conditions de vie et de travail des prolétaires, dont les salaires bien sûr – comme moment à part entière et indispensable au développement de la lutte révolutionnaire du prolétariat. Loin d’opposer de manière métaphysique l’une à l’autre, nous considérons que la lutte pour les salaires est un moment de la lutte pour l’abolition du salariat. Jusqu’à l’avènement du communisme et la disparition des classes, le prolétariat restera classe exploitée et la lutte pour « les conditions quotidiennes » restera une dimension centrale du combat historique du prolétariat et un moment du combat pour le… communisme et l’abolition du salariat.

Il existe une unité entre le but révolutionnaire et la lutte constante pour les besoins immédiats du prolétariat, y compris dans les luttes quotidiennes de portée limitée. Cette unité s’incarne et se matérialise dans la dynamique de la grève de masse, les vagues de luttes qui s’étendent et unifient les combats prolétariens jusqu’à l’insurrection prolétarienne. En mobilisant le prolétariat en masse pour ses intérêts matériels collectifs, une telle dynamique crée à la fois la possibilité matérielle pour imposer des revendications économiques prolétariennes à la bourgeoisie, car elle influe sur le rapport des forces en faveur des prolétaires ; et elle établit une condition essentielle à l’insurrection prolétarienne en remettant en cause l’autorité de l’État. Il ne s’agit donc pas d’accomplir un saut qualitatif dans la conscience entre dimensions économique et politique, mais de mener le processus de la lutte de classe, plus concrètement de la grève de masse, à son terme. Loin d’appeler les travailleurs à « exiger l’abolition du travail salarié » ou à faire un saut qualitatif de l’économique au politique, les révolutionnaires ont pour tâche de fournir des orientations concrètes et réalisables aux prolétaires dans le cours même de cette dynamique. Cette tâche « d’avant-garde » politique leur est spécifique précisément parce qu’ils sont armés du programme communiste, celui-là même qui définit le prolétariat comme classe exploitée et révolutionnaire à la fois, qui leur permet d’élaborer au mieux les orientations générales et d’avancer les mots d’ordre immédiats en rapport avec l’évolution permanente du rapport de forces entre classes à partir et dans l’affirmation du combat pour « les conditions quotidiennes ».

« Il est hors du pouvoir de la social-démocratie de déterminer à l’avance l’occasion et le moment où se déclencheront les grèves de masse en Allemagne, parce qu’il est hors de son pouvoir de faire naître des situations historiques au moyen de simples résolutions de congrès. Mais ce qui est en son pouvoir et ce qui est de son devoir, c’est de préciser l’orientation politique de ces luttes lorsqu’elles se produisent et de la traduire par une tactique résolue et conséquente. On ne dirige pas à son gré les événements historiques en leur imposant des règles, mais on peut calculer à l’avance leurs suites probables et régler sa propre conduite en conséquence [14]. »

Clarifier au mieux ces questions est un moment essentiel du combat pour le parti pour qu’il puisse intervenir à l’avant-garde, et non à la queue, des confrontations de classe qui ne manqueront pas du fait des conséquences de l’accélération de la marche à la guerre généralisée sur les conditions matérielles de vie du prolétariat. C’est donc dès aujourd’hui que se joue la capacité du futur parti à adopter le programme le plus clair possible et à garantir son unité politique maximale tout comme la conviction militante de ses parties et de ses membres à partir de son programme, ou plateforme, et autour des tactiques qui en découlent et en découleront.

Janvier 2026