La répartition du Capital actif – énergétique notamment – entre les classes sociales en lutte

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Par Normand Bibeau.

Ce qui est déterminant de savoir PRÉSENTEMENT relativement au «Trans-Caspian Gas Pipeline»

(«TCGP») qui amènerait le gaz naturel turkmène, à rabais, sans passer par la Russie ou l’Iran, à une Europe exsangue d’énergie et au bord de l’effondrement économique, politique, diplomatique et à l’aube de possibles guerres civiles, à travers le Corridor gazier méridional pour suppléer au gaz russe et iranien, bon marché et à son remplacement par le gaz de schiste liquéfié («GNL») à coût prohibitif des YANKEE U$, c’est qu’il n’existe aucune date officielle pour la mise en chantier de «son segment crucial sous la mer Caspienne – entre le Turkménistan et l’Azerbaïdjan – et que les «négociations diplomatique, politique et financière» pour sa réalisation aux coûts pharaoniques de ~ 40 milliards U$D sont au point mort («interfaxKazakhstan, 17/02/2025; REUTERS, 22/02/2026), en raison des différents stratégiques majeurs qui opposent l’alliance occidentale U$A/Union européenne/ Turkménistan/ Turquie/ ISRAËL / British Petrolium BP et l’alliance orientale Russie/ Iran / Chine, suite à l’échec cuisant du LEBENSRAUM NÉONAZI U$/OTAN… pour s’emparer des richesses naturelles de la Russie (principalement gaz naturel et pétrole) par le renversement de la clique tsariste pro-asiatique qui règne au Kremlin sous la férule du tsar Poutine, une réédition du LEBENSRAUM NAZI de 1941 contre l’URSS et du «coup d’État» de palais de Gorbatchev en 1991.

Considérant que le gaz naturel azerbaïdjanais circule déjà «largement» sur le marché européen à travers la Turquie d’est en ouest par le Trans-Anatolian Pipeline («TANAP» de ~ 1,800 km) et le Trans-Adriatic Pipeline («TAP»: par la Grèce> Albanie> mer Adriatique > Italie propriété de SOCAR azerbaïdjanais + BOTAS turque + BP (d’une capacité de 30 milliards de m3), les dictateurs azerbaïdjanais, turkmènes, YANKEES U$ et russes soufflent le chaud et le froid et jouent triple-jeu: flirtant tantôt avec les EURONAZIS/ SIONAZIS ISRAÉLIENS, tantôt avec les tsaristes russes et les mollahs iraniens, tantôt avec le sultan Erdogan, le «fils du ciel de l’Empire du Milieu» XI et les dictatures militaires régionales, au dépens des idiots-utiles européens et chinois, un «noeud de vipères» que seule l’épée du dieu de la guerre pourra trancher.

Ainsi, considérant que ce projet de TCGP est au «point mort», pourquoi Korybko en fait-il un sujet urgent de préoccupation pour l’actualité géopolitique mondiale, voilà la question? (Voir son article ici: https://les7duquebec.net/archives/305467)

D’abord, il faut considérer que Korybko est un «ami» des tsaristes russes et de la mouvance «multipolaire» orientale – «3e alignement des non-alignés», du melting-pot des «challangers» aux bras-cassés, en mal de se gagner une place au soleil du capitalisme mondial face aux potentats, les multi-milliardaires mondiaux organisés autour des réunions de Davos et de l’impérialisme YANKEE U$/Occident collectif.

Ceci étant, il faut noter que Korybko traite de la question d’un pipeline de gaz naturel c’est-à-dire de matières premières, la «carte maîtresse», l’«atout» que les «challengers aux bras cassés» multipolaires (tsaristes Russes, mollahs Iraniens), en complément à la production «manufacturière» de leur «allié» et «ami sans limite» national-socialiste chinois en négociations avec l’agent orangé du capital occidental, l’odieux milliardaires Trump (en pèlerinage à Pékin ces jours-ci), OPPOSENT à leurs adversaires «unipolaires» impérialistes YANKEES U$, EURONAZIS, OTANESQUES, et ses mercenaires UKRONAZIS BANDÉRISTES KIÉVIENS et SIONAZIS ISRAÉLIENS qui eux leurs opposent le «dollar U$», le système financier «SWIFT», la «dette» YANKEE U$, le capital financier et l’Intelligence Artificielle («IA») dans la guerre des riches qu’ils se livrent pour le repartage de la «plus value» extorqué de l’exploitation barbare et inhumaine du prolétariat mondial. (Voir notre article sur le dollar en débandade : https://les7duquebec.net/archives/305475).

En analysant scientifiquement les champs de bataille économique, politique et idéologique de «la lutte des classes», le moteur de l’histoire, selon le matérialisme dialectique et historique, il faut identifier les INTÉRÊTS GLOBAUX DE CHACUNE DES CLASSES EN GUERRE ET LES DIVISIONS AU SEIN DE CHACUNE DE CES CLASSES SOCIALES.

Les classes sociales en guerre mondiale

Considérant que la population terrestre se chiffre à 8,2 milliards d’êtres humains, les «classes sociales» se répartissent ainsi:

La BOURGEOISIE mondiale c’est-à -dire: «la classe sociale» qui possède les moyens de production, de financiarisation et de communication» et tire ses revenus de la «plus value» extraite de l’esclavage salarié sous forme de dividendes, de gains en capital, de rentes «foncières» et «financières» sous-imposés se chiffrent:

1- milliardaires: ~ 3, 000 individus;

2- «ultra-riches»: ~ 300,000 individus (+ de 50 millions U$D d’actifs);

3- millionnaires : 60 millions d’individus.

(re: Credit suisse)

Le PROLÉTARIAT c’est-à-dire «la classe sociale» qui dépourvu de la propriété des moyens de production et de subsistance est réduite à «louer» sa force de travail:

esclave salarié: ~ 5,5 milliards d’individus (ouvriers, employés de services, de bureaux, fonctionnaires, chômeurs temporaires,etc.)

Entre ces 2 classes sociales fondamentales se trouve à divers degré 2 «classes sociales» que MARX et ENGELS ont défini comme la PETITE-BOURGEOISIE et le LUMPEN-PROLÉTARIAT selon qu’ils possèdent leurs modestes moyens de production: la petite-bourgeoisie professionnelle, commerciale et artisanale ou qu’ils sont exclus de la production pour cause de maladie ou de déficiences permanentes: le lumpen-proletariat.

PETITE-BOURGEOISIE et LUMPEN-PROLÉTAIRES: ~ 1,5 milliards d’individus (agriculteurs, paysans, commerçants, artisans, professionnels, artistes, chômeurs permanents, assistés-sociaux, malades chroniques, etc.).

Comme MARX, ENGELS et LÉNINE l’ont enseigné:«Le prolétariat n’a pas de patrie», tout comme la grande bourgeoisie et les INTÉRÊTS de la bourgeoisie du Grand Capital régnante, celle du 0,001 %, (56,000 à 60,000 individus) qui possède à elle-seule «3 fois plus de richesses (et partant de pouvoir) que la moitié la plus pauvre de l’humanité entière (~ 4 milliards d’individus)» («World Inaquality Report» 2026; The Guardians, 10/12/2025); à la tête du 0,01% (820,000 individus) et des 0,1% (8,2 millions individus) qui ensemble contrôlent 43 à 45% des actifs financiers et patrimoniaux mondiaux contre le 99% restants ( ~ 8,199 milliards) qui se partagent le ~ 55% restants dont le «BOTTOM 50%» (4,1 milliards d’individus) se partagent la portion lilliputienne insignifiante de ~ 1 à 2% de la richesse mondiale.

Les 3,028 milliardaires qui forment 0,000037% de la population mondiale et qui a eu seul possèdent 16,1 billions de U$D pour ~ 5% de toute la richesse mondiale incluant la richesse publique, se répartissent indistinctement des «nationalités» et sont liés entre eux au sein du capital-actions des compagnies capitalistes monopolistiques mondiales comme suit:

YANKEES U$ (902), chinois (515), indiens (205), allemand (~170), russe (~ 140), Royaume-uni (~ 150), Suisse (~ 110), italien (~ 75), canadien (~ 70), France (~ 55), etc. pour un sommet historique de concentration de la richesse jamais égalé dans l’histoire du capitalisme et en accélération constante confirmant irréfutablement les conclusions MARXISTES sur l’enrichissement de la bourgeoisie et la paupérisation du prolétariat (re: Forbes 2025,15/07/2025; WSJ,25/02/2025;Das Kapital, Grundisse, livre IV).

À SUIVRE.