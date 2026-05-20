Les États n’ont pas d’amis, ils n’ont que des intérêts et l’intérêt commande l’action!

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Par Normand Bibeau.

René Naba nous offre, encore une fois (l’article est ici: https://les7duquebec.net/archives/304960) une analyse de la conjoncture guerrière internationale très documentée toutefois et, avec déférence, il confond «la proie pour son ombre», en analysant cette conjoncture à partir «de l’opinion qu’ont d’eux-même les protagonistes» et de leurs propres déclarations plutôt qu’à partir des déterminismes économiques capitalistes et des conséquences de leurs actions selon les principes que «les États n’ont pas d’amis, ils n’ont que des intérêts» (Charles De Gaulle) et que «l’intérêt commande l’action».

MARX, ENGELS et LÉNINE ont démontré de manière probante que l’«infrastructure économique» a de tout temps dominé les «superstructures politiques, juridiques et idéologiques» pour déterminer le cours des actions humaines, ce qui constitue le corpus du matérialisme historique.

Ainsi, MARX a synthétisé cette loi historique incontournable dans sa «Contribution à la critique de l’économie politique» (1859), en ces termes:

«Dans la production sociale de leur existence les hommes entrent en des rapports déterminés, nécessaires, indépendants de leur volonté, rapports de production qui correspondent à un degré de développement déterminé de leurs forces productives matérielles. L’ensemble de ces rapports de production constitue la structure économique de la société, la base concrète sur laquelle s’élève une superstructure juridique et politique et à laquelle correspond des formes de conscience sociale déterminées. Le mode de vie de production de la vie matérielle conditionne le processus de la vie sociale, politique et intellectuelle en général. Ce n’est pas la conscience des hommes qui détermine leur être; c’est inversement leur être social qui détermine leur conscience».

MARX et ENGELS, ont complété ce principe fondamental de l’organisation sociale humaine dans «L’idéologie allemande» (1845 – 1846), en ces termes:

«Les idées de la classe dominante sont aussi, à toutes les époques, les idées dominantes, autrement dit la classe qui est la puissance matérielle dominante de la société est en même temps sa puissance spirituelle dominante.»

ENGELS dans sa lettre à Joseph Bloch (1890) a écrit:

«D’après la conception matérialiste de l’histoire, le facteur déterminant de l’histoire est, en dernier, la production et la reproduction de la vie réelle.

Ni MARX ni moi n’avons jamais affirmé davantage.

Si ensuite quelqu’un torture cette proposition pour lui faire dire que le facteur économique est le seul déterminant, il la transforme en une phrase vide, abstraite, absurde (…) La situation économique est la base, mais les divers éléments de la superstructure (…) exercent également leur action sur le cours des luttes historiques.»

Dans l’«Anti Dürhing» , ENGELS a écrit:

«Les causes ultimes de toutes les modifications sociales et de tous les bouleversements politiques doivent être recherchées non dans la tête des hommes, dans l’idée éternelle de la vérité et de la justice, mais dans les transformations du mode de production et d’échanges».

LÉNINE poursuivit et compléta l’analyse matérialiste historique de la réalité matérielle des hommes en ces termes tout aussi scientifique:

«Le matérialisme a fourni un critère absolument objectif en mettant en relief les ‘rapports de production’ comme structure de la société et en permettant d’appliquer à ces rapports le critère scientifique général de la répètition».

Puis, dans «L’État et la révolution»:

«L’État est le produit et la manifestation de ce fait que les contradictions de classes sont inconciliables.»

et comme l’illustrent abondamment les guerres qui ont marqué de tout temps et marquent encore aujourd’hui le monde capitaliste, ces guerres sans fin ont pour FINALITÉ ULTIME: «le vol, le pillage et le brigandage», l’appropriation des richesses naturelles, des marchés et de la main d’oeuvre des esclaves salariés au profit des capitalistes, la classe dominante qui s’enrichit de ces guerres livrées par sa «chair à patrons» convertie en «chair à canons».

Ce qui est caractéristique de TOUTES les analyses idéalistes bourgeoises, c’est quelles occultent l’ultime question de déterminer: A QUI PROFITENT LES GUERRES? QUI S’ENRICHIT ET QUI S’APPAUVRIT ET MEURT LORS DE CES GUERRES?

Alors que TOUS les idéologues bourgeois s’ingénient à interpréter de différentes façons les causes des guerres en les imputant tantôt à Tr0mp, tantôt à Poutine, Netanyahou, Maduro, aux Gardiens de la réaction islamiste, aux chrétiens sionistes, aux juifs sionistes et tutti quanti, ad nauseam amen, aucun n’examine matériellement: A QUI PROFITE LE CRIME?

Ainsi, ces renégats bourgeois ne vous diront jamais qu’en agressant perfidement la République islamique d’Iran, le 2ième État exportateur de pétrole mondial à partir des pétromonarchies va$$ales du golfe persique, suivie d’un «cesser le feu bidon», de «négociations» de soumission et du blocus des ports iraniens, ce qui a entraîné la fermeture «complète» du détroit d’Ormuz en plus des destructions massives des infrastructures pétrolières iraniennes et arabes, les actionnaires capitalistes des compagnies pétrolières YANKEES U$/ OCCIDENT COLLECTIF ont chassé du marché des hydrocarbures, des produits pétrochimiques, des engrais azotés, de l’hélium, de l’aluminium et de l’IA, leurs concurrents iraniens et arabes et mis à mal leurs clients asiatiques et européens, les forçant à acheter leurs propres produits pétroliers à prix majorés avec profits pharaoniques à la clé où à installer leurs usines énergivores dans la FORTERE$$E AMERICA/ MAGA INC/ UNIPOLAIRE. (Voir quelques articles sur cette thématique ici: https://les7duquebec.net/archives/304978).

Jamais, ils ne vous diront qu’en s’emparant par un «coup d’État de palais» des réserves de pétrole vénézuéliennes, les actionnaires apatrides des compagnies pétrolières YANKEES U$/occident collectif par leurs estafettes politiques et idéologiques, se sont enrichis de plusieurs dizaines de milliards de $ U$ en capitalisation et en dividendes.

Ces idéologues stipendiés du capital ne vous diront pas davantage que par la guerre en Ukraine, les sanctions kamikazes contre la Russie et l’attentat terroriste contre le pipeline Nordstream, les mêmes actionnaires apatrides de ces mêmes compagnies pétrolières s’étaient déjà enrichi de milliards et de milliards de gains en capital et de dividendes sous taxés en supplantant le gaz naturel russe bon marché par leur propre gaz de schiste à prix prohibitif.

Ce ne sont là que quelques exemples de l’ultime FINALITÉ des guerres de classes de tout temps: ENRICHIR LA CLASSE DOMINANTE avec «la chair, le sang, la sueur et les larmes» des CLASSES DOMINÉES qui seules fournissent la «chair à canons» tuée, blessée, estropiée, handicappée et ruinée par la guerre.

Lorsque René Naba réfère à «la domination blanche» du monde sous la dictature de l’occident qui serait en guerre avec «la montée en puissance asiatique» donc «jaune», il emprunte une interprétation «raciste» de l’histoire, une variation «actualisée» des explications de «la guerre des races» entre «la race aryenne, blanche et supérieure» et «la race juive et toutes les races inférieures» à réduire en esclavage selon les racistes. L’histoire a démontré la fausseté de cette théorie et l’a jeté dans la poubelle de l’histoire.

Les masses laborieuses et exploitées européennes «blanches» qui vécurent les famines, la peste noire, les expropriations barbares et mortifères pour la conversion de leurs terres ancestrales en pâturage pour le bétail des capitalistes afin d’ACCUMULER LE CAPITAL, l’épuration ethnique à l’occasion des déportations génocidaires pour coloniser les terres volées aux autochtones pour enrichir la noblesse et la bourgeoisie, n’ont en aucun cas «dominer» le monde, comme les autochtones massacrés, ils furent les victimes et les auteurs forcés de ces crimes contre l’humanité, leur imputer la responsabilité de ces crimes inhumains ne sert qu’à disculper la noblesse, le clergé et la bourgeoisie de leurs propres crimes, eux qui en Occident vécurent dans une indécente opulence pendant que leurs esclaves guerroyaient et croupissaient loin de leur terre d’origine et de leur famille.

Tromper les masses laborieuses populaires en confondant l’enrichissement par la guerre des classes dominantes et celles des classes dominées sous une réthorique fallacieuse de «civilisation blanche» versus des «civilisations jaune, noire ou rouge»; «européenne» versus «asiatique, africaine et sud-américaine» n’est que brouillard de guerre, poudre aux yeux et propagande bourgeoise pour détourner le prolétariat de son idéologie prolétarienne révolutionnaire: le MARXISME et de la lutte des classes pour en faire de «la chair à canons» dans la Troisième Guerre mondiale thermonucléaire apocalyptique qu’ourdit la bourgeoisie mondiale comme issue à la crise systémique du capitalisme à son stade suprême et finale: l’impérialisme.

PROLÉTAIRES DU MONDE ENTIER UNISSEZ-VOUS ET

COMBATTEZ LES THÉORIES BOURGEOISES QUI VOUS DIVISENT!