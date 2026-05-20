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Par Mouvement spontané des femmes en Afghanistan (SMAW), afghanwomen2022@gmail.com

Les talibans : de la misogynie à la pédophilie

En mai 2026, les talibans ont dépassé la misogynie et ont officiellement légitimé la pédophilie en publiant le code de la « séparation conjugale » dans le Journal officiel n° 1489. Ce document de 31 articles, approuvé par le chef taliban Hibatullah Akhundzada, a légalisé le mariage des enfants en Afghanistan. Le document stipule que si un parent autre qu’un père ou le grand-père paternel organise le mariage d’un garçon ou d’une fille mineur, le contrat est déclaré «valide».

Actuellement, il n’existe pas d’âge légal minimum pour se marier en Afghanistan. Avant le retour au pouvoir des talibans en 2021, l’âge minimum pour le mariage des filles était fixé à 16 ans. Cependant, les talibans ont aboli cette restriction et établi comme seul critère la «maturité physique», qui peut être déterminée dès l’âge de 9 ans.

L’année dernière, les Nations Unies ont rapporté que le taux de mariages d’enfants et forcés en Afghanistan avait augmenté jusqu’à 25 %. Certaines estimations indiquent qu’aujourd’hui, entre 28 % et 57 % des filles afghanes se marient avant d’atteindre l’âge de 18 ans.

En juillet 2025, dans la province de Helmand, un homme de 45 ans a épousé une fillette de six ans. Après que la nouvelle soit devenue publique, les talibans ont arrêté l’homme — mais l’ont ensuite relâché par une décision, lui demandant d’attendre que la jeune fille ait neuf ans avant de l’épouser !

La pauvreté et les crises économiques ont contraint les familles afghanes à « vendre » leurs jeunes filles. Dans une enquête de quatre mois dans les provinces de Herat et Badghis, l’ONU a identifié au moins 161 enfants, âgés d’un mois à 16 ans, qui avaient été « vendus » à d’autres familles pour rembourser des dettes ou acheter de la nourriture.

Biologiquement, le corps de l’enfant n’est pas prêt pour une grossesse. Les filles de moins de 15 ans ont cinq fois plus de risques de mourir pendant la grossesse et l’accouchement que les femmes de 20 ans. L’Afghanistan affiche déjà l’un des taux de mortalité maternelle les plus élevés au monde — environ 620 décès pour 100 000 naissances vivantes — et le mariage des enfants aggrave cette statistique.

Ces mariées innocentes, elles-mêmes enfants nécessitant des soins, deviennent soudainement mères, portant la lourde responsabilité d’élever un enfant et de servir la famille de leur mari. La maternité précoce cause des dommages physiques et psychologiques irréversibles.

Un autre facteur clé aggravant le mariage des enfants est la privation de l’éducation des filles et la vision traditionnelle des filles comme un « fardeau économique ». Près de 3,5 millions de filles se voient refuser l’éducation au-delà de la sixième année. Lorsque les filles ne peuvent pas aller à l’école, dans le cadre de la culture patriarcale et des enseignements religieux, le mariage précoce devient la seule « voie » restante pour leur avenir.

Depuis leur retour au pouvoir, de nombreux membres talibans se sont livrés à la polygamie et au mariage forcé avec de jeunes filles. De nombreux rapports indiquent que les commandants talibans épousent de force les filles de familles ayant coopéré avec l’ancien gouvernement ou appartenant à des classes sociales inférieures. Au cours des cinq dernières années, de nombreux membres de ce groupe ont forcé de jeunes filles à se marier en menaçant leurs parents.

Lorsque ces filles osent se plaindre du mariage forcé ou d’être vendues, elles font face à un mur froid et cruel de « justice talibane ». Les tribunaux médiévaux talibans, entièrement dominés par des juges masculins et des interprétations anti-femmes de la charia, refusent catégoriquement d’entendre la plainte d’une jeune fille manifestante fuyant son mari. Dans ces tribunaux, le mari a toujours « raison », et la femme est toujours considérée comme « désobéissante et coupable ». Une jeune fille qui s’enfuit de la maison de son mari n’est pas entendue mais est accusée de désobéissance et renvoyée de force chez son mari — où elle fera certainement face à des passages à tabac et même à des crimes d’honneur.

Puisqu’aucune organisation d’aide domestique n’est autorisée à opérer et qu’aucun mécanisme de protection légal n’existe, ces filles ne voient qu’une seule issue désespérée : fuir de chez elles vers un destin inconnu. Ces filles malchanceuses deviennent facilement la proie de trafiquants d’êtres humains et de bandes criminelles, ou sont arrêtées, torturées et emprisonnées par la police talibane pour avoir fui leur domicile, ou, dans le pire des cas, poussées au suicide.

Le Mouvement Spontané des Femmes Afghanes (SMAW) a besoin de votre soutien et de votre solidarité, ainsi que des organisations nationales et internationales de défense des droits humains et des droits de l’enfant, pour atteindre les revendications suivantes :

Cette réglementation pédophile doit être immédiatement supprimée et un âge minimum pour le mariage de 18 ans être établi. des « Maisons sûres » secrètes et protégées doivent être établies aussi rapidement que possible à l’intérieur de l’Afghanistan et dans les pays voisins. Qu’un mécanisme d’évacuation d’urgence soit mis en place pour les filles dont la vie est en danger, via des corridors humanitaires aériens et terrestres. Un soutien financier et juridique gratuit devrait être fourni à ces filles afin qu’elles puissent demander l’asile dans des pays tiers, et leur sécurité ainsi que leur éducation devraient être priorisées. Les organisations internationales de défense des droits humains font pression sur leurs gouvernements pour qu’ils ne déportent pas de force les filles ayant fui l’enfer du pouvoir taliban, ni les familles, en particulier celles ayant de jeunes filles.

L’avenir de l’Afghanistan se construit avec les enfants, pas en les sacrifiant dans l’enfer de l’ignorance, de la pauvreté et de la violence. Le silence face à ce crime est de la complicité. Chaque fille qui proteste contre les ordres misogynes et pédophiles des talibans et ne fuit pas dans la soumission au mariage forcé est une héroïne qui mérite soutien et protection.

Mouvement spontané des femmes en Afghanistan (SMAW)

18 mai 2026

Afghanistan

afghanwomen2022@gmail.com