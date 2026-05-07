L’objectif stratégique de la guerre du Golfe Persique

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Par Normand Bibeau et Robert Bibeau.

Le vol, le pillage et le brigandage des ressources du Golfe Persique

Larry Johnson est probablement avec l’ex-colonel Greg McGregor, et le polémiste Scott Ritter l’un des pamphlétaires des plus compétents et des plus honnêtes à commenter l’actualité militaire mondiale.

Malheureusement, s’agissant d’un expert militaire chevronné, Larry sous-estime la FINALITÉ ÉCONOMIQUE de TOUTES les guerres impérialistes. (Voir l’article Suivez l’argent et vous connaîtrez les vainqueurs des guerres asymétriques – les 7 du quebec et https://les7duquebec.net/archives/305305)

Ainsi, pour la guerre dans le Golfe Persique, jamais monsieur Johnson ne commente la prise de contrôle du pétrole, du gaz naturel, de la pétrochimie et des engrais azotés qu’a procuré aux compagnies capitalistes YANKEES la fermeture du canal d’Ormuz par la violation du «cesser le feu» bidon provoquée par le blocus des ports iraniens conformément à la doctrine du criminel de guerre Henry Kissinger: «Celui qui contrôle le pétrole domine les nations; celui qui contrôle la nourriture (engrais azotés) domine les peuples» («The health of the nations»), KISSINGER, le père du «pétrodollar». (Voir La fin du système du pétrodollar explique le cessez-le-feu de l’Empire – les 7 du quebec)

De fait, Johnson comme tous les autres commentateurs de guerre occulte systématiquement que grâce à la guerre dans le Golfe Persique, les compagnies pétrolières YANKEES, deviennent de généreux donateurs aux caisses électorales des politiciens renégats. Ces cartels se sont enrichis massivement par l’augmentation de leurs parts de marché de 10% volés directement à leurs concurrents en faisant passer l’exportation du pétrole YANKEE

Avant le 28/02/2026 :

USA: exportations (2025) de ~ 3,5 à ~ 4,5 Mb/j de «crude oil» pour des exportations totales (bruts + raffinés) de ~ 10 à ~ 11 Mb/j;

pour ~10 à ~ 12% du marché mondial et des profits de ~ 11 milliards U$D (ExxonMobil ~ 8,8 milliards et Chevron 2,2 milliards U$D);

pays du golfe persique via Ormuz (+ OPEP) : ~ 25 Mb/j pour ~ 45 à ~ 50% du marché mondial;

Après le 28/02/2026 :

U$A: ~ 6,44 Mb/j (record historique) pour des exportations totales (record absolu) de ~14,18 Mb/j et, des gains additionnels (+ 2 Mb/j exportations + hausse de ~ 40$ du prix du baril) = + 15 à + 30 milliards U$D ( ExxonMobil, Chevron).

PAYS DU GOLFE: ~ 10 – 15 Mb/j (- ~ 10 Mb/j ou – de ~ 60% d’exportations) pour ~ 20% du marché mondial (perte de 25% à 30% de parts de marché) et des revenus en baisse de ~ 30 milliards U$D. (IRAN: chute de ~ 80% de ses exportations)

Comment oublier les paroles provocatrices du génocidaire Tr0mp: «Les tankers du monde entier se dirigent vers le Texas pour acheter notre pétrole», la version guerre du golfe persique de sentences des criminels de guerre Biden et Lindsey Graham pour la guerre d’Ukraine: «La guerre en Ukraine crée des emplois payants (lire des profits pharaoniques) au Texas» (dixit Biden) et «La guerre en Ukraine rapportera 1000 milliards $ U$ de matières premières et de terres rares aux U$A sans coûter un seul boy, notre meilleur investissement» (dixit Lindsey Graham). (Source: REUTERS 4/05/2036; WallStreetJournal, 4/05/2036; Oil Market Report, 04/2026; kpler.com, 7/04/2026; Bakerinstitute.org, 8/04/2036; WIKIPÉDIA 4/05/2026; Axios.com, 12/04/2026; theguardian.com, 1/05/2026; APNews.com, 1/05/2026; LES7DUQUEBEC.NET, 3/05/2026)

Agressions répétées des Yankees et des Sionazis israéliens

Comme le prouvent ces chiffres probants, les analystes auront beau s’égosiller, les YANKEES et leurs mercenaires génocidaires SIONAZIS ISRAÉLIENS en déclenchant cette guerre d’agression perfide, illégale, criminelle et mortifère qui a causé l’assassinat de 170 écolières innocentes, de 3000 Iraniens, de 40 dirigeants et des dévastations matérielles pour une valeur de 387 milliards U$D ont peut-être selon eux: «perdu la guerre» mais en fait ce sont leurs victimes iraniennes qui négocient avec leurs bourreaux, des renégats qui n’ont jamais respecté AUCUN CESSER LE FEU, NI AUCUN TRAITÉ (dixit Jacques Baud) et les ont agressé en pleine négociation de leur droit inaliénable à l’enrichissement de l’uranium et de ne pas être attaqué pendant que leurs «alliés» palestiniens et libanais subissent les outrages des SIONAZIS ISRAÉLIENS avec la complicité des impérialistes du monde entier.

Pertes iraniennes pendant la guerre impérialiste

Comment peut-on se réjouir des pertes iraniennes depuis l’agression des YANKEES U$ et de leurs mercenaires génocidaires SIONAZIS ISRAÉLIENS: § entre 3400 et 6000 morts dont 170 écolières de 6 à 12 ans lors d’un crime de guerre inhumain;

§ entre 15000 et 26000 blessés;

§ des dommages matériels évalués à 387 milliards U$D;

§ une chute de 80% de ses exportations de pétrole (réduction de ses exportations de 2,17 millions de barils par jour («Mb/j») à 0,5 mille barils par jour par pipeline;

§ pertes de revenus de revenus de ~ 1,5 à ~ 3,5 milliards U$D par mois et au total (pétrole et produits pétroliers) de 12 milliards U$D par mois;

§ pertes de ~ 15 à ~ 20 parts de marché des hydrocarbures;

§ pertes d’approvisionnements en nourriture, produits médicaux et pièces de rechange pour l’industrie;

La loi d’airain de la guerre impérialiste

Comme nous l’avons écrit: «L’objectif stratégique de la guerre impérialiste ce n’est pas de ‘changer de régime’ ou de satisfaire la paranoïa d’un président fou, mais d’accumuler du capital».

Ainsi, MARX écrivait dans Le Capital (Livre I): «Accumulez, accumulez! C’est la loi du capital !», et pour cause: si le capitaliste n’investit pas «la plus-value» (soit la différence entre le coût de subsistance et de reproduction des prolétaires (esclaves salariés) et la valeur crée par leur travail que s’approprie sans compensation le capitaliste), qu’il accumule dans le développement de ses moyens de production (capital fixe= machinerie) par des «innovations technologiques», il sera ruiné par la concurrence que lui livrent inexorablement les autres capitalistes sur le marché selon la règle: «PROFIT OR PERISH».

La baisse tendancielle du taux de profit

Cette augmentation obligatoire du capital fixe (machinerie) par des «innovations technologiques» pour concurrencer ses compétiteurs sur le marché engendre la baisse tendancielle du taux de profit c’est-à-dire que puisque le taux de profit résulte de la différence entre le capital investi (machines + matières premières + salaires) et la plus-value (travail non payé seule source de profit), plus le capitaliste investi en machines et réduit en conséquence le nombre de ses esclaves salariés créateurs exclusifs de plus-value: plus son taux de profit baisse selon la formule:

r=\frac {s} – {c + v}



Où r = taux de profit; s = plus-value; c = capital constant (machines) et

v = capital variable (salaires) soit que plus «c» augmente et «v»

diminue = diminution de «r». (Le Capital, Livre III)

La baisse tendancielle du taux de profit diminue l’accumulation du capital qui empêche l’innovation technologique (augmentation de «c») et engendre la stagnation du mode de production.

Par ailleurs, l’innovation technologique (augmentation de «c») qui remplace le prolétariat par des machines qui ne créent pas de plus-value, transmettant leur coût intégralement au prix, entraîne pour sa part la mise à pied des prolétaires (diminution de «v») donc la diminution du pouvoir d’achat des prolétaires/consommateurs donc de la consommation, entraînant des crises de surproduction.

L’effet combiné de ces tendances antagoniques au cœur même du capitalisme: innovation technologique > chômage crée les cycles systémiques de crises économiques capitalistes; production > innovations technologiques > chômage > surproduction = crise économique.

La loi de l’accumulation du capital a pour conséquences nécessaires:

1- la concentration et la centralisation du capital entre les mains des capitalistes milliardaires toujours moins nombreux et puissants («l’argent attire l’argent»); 2- la prolétarisation croissante de la population avec la paupérisation des masses laborieuses et la disparition de la petite bourgeoisie (bobo) artisanale, commerçante et professionnelle. ENGELS écrivait dans l’«Anti-Dühring»: «[L] a concurrence transforme les lois immanentes de la production capitaliste en lois coercitives pour chaque capitaliste individuel», ce qui signifie que: 1- chaque capitaliste individuel est contraint d’augmenter la productivité de ses esclaves salariés (augmenter l’extraction de plus-value par la réduction des salaires et l’intensification de leur exploitation); 2- d’opérer des «améliorations» constantes à son capital fixe (machinerie) par des «révolutions» des moyens de production (machines à vapeur, à explosion, électrique, nucléaire, cybernétique, Intelligence Artificielle, etc.) et pour ce faire, il doit accumuler plus de capital à investir dans la «recherche et le développement» pour des innovations technologiques.

La composition organique du Capital et la crise impérialiste de surproduction

LÉNINE a poursuivi l’étude MARXISTE du capitalisme à son stade suprême en ajoutant: «[L] a concentration de la production et du capital (…) a atteint un degré si élevé qu’elle a créé les monopoles (…) L’exportation des capitaux devient particulièrement importante (…) Le capital industriel a fusionné avec le capital bancaire pour créer le capital financier (…) Le capitalisme a atteint son stade suprême: l’impérialisme».

Ainsi, pour Lénine, l’accumulation du capital a mené aux monopoles capitalistes qui dépassent les frontières nationales pour devenir un système économique mondial sous la domination du capital financier en quête constante d’investissements plus profitables pour surmonter la baisse tendancielle du taux de profit = l’impérialisme.

En raison de la composition organique du capital (+ capital fixe/capital constant (machineries + matières premières) > – capital variable (salaires) = moins de profit) plus élevé dans les sociétés capitalistes avancées, les capitalistes recherchent des profits supérieurs dans des sociétés où cette composition organique est moins élevée et la plus-value plus grande: les pays sous-développés aux salaires inférieurs et aux ressources naturelles inexploitées, d’où exportations des capitaux dans ces pays, domination étrangère et rivalités entrent capitalistes à l’échelle mondiale pour l’hégémonie.

LÉNINE qui assista et analysa directement la 1re Guerre mondiale conclut avec justesse qu’il s’agissait d’une guerre impérialiste pour «l’accumulation du capital» par la domination des peuples «vaincus» et «vainqueurs» et de leurs ressources naturelles, de leurs marchés, de leur territoire par «le vol, le pillage et le brigandage» des alliances capitalistes en rivalité pour l’hégémonie mondiale.

LÉNINE démontra que toute la propagande démagogique des rivalités entre les dictateurs d’une puissance belligérante ou d’une autre, de guerre «patriotique», «civilisationnelle», culturelle, linguistique et tutti quanti, ad nauseam amen, n’était que brouillard de guerre, poudre aux yeux pour tromper, arnaquer et mobiliser la «chair à patrons» des uns et des autres capitalistes pour en faire de «la chair à canon» des uns contre les autres au seul profit des capitalistes en mal de s’enrichir du sang et de la chair des prolétaires pour accumuler toujours plus de capital.

LÉNINE démontra que LE PROLÉTARIAT DEVAIT TRANSFORMER LA GUERRE IMPÉRIALISTE EN GUERRE CONTRE SA PROPRE BOURGEOISIE ET CONDUIRE À LA RÉVOLUTION PROLÉTARIENNE, SEULE ET UNIQUE SOLUTION AUX GUERRES MORTIFÈRES SANS FIN DU CAPITALISME MORIBOND ET À L’EXPLOITATION DE L’HOMME PAR L’HOMME.

PROLÉTAIRES DU MONDE ENTIER UNISSEZ-VOUS POUR RENVERSER LE CAPITAL DÉCADENT ET MORIBOND !