Cinquante-huit (Karinthi)

Cinquante-huit

Agnès Karinthi

Ils sont cinquante-huit, ils sont des milliers

A fuir leur passé, désespérés, en quête d’horizons plus glorieuses

Eldorado? Ils le croient, toujours.

Comment ne pas y croire, lorsqu’aux alentours

Il n’y a que sécheresse et terres rocailleuses?

Ils sont cinquante-huit, ils sont des milliers

Ils prennent la route, comme hébétés, bravent désert, faim, épuisement

La mer? Peur, promesse d’avenir.

Comment ne pas tenter, ne pas investir

Le pécule amassé si difficilement?

Ils sont cinquante-huit, ils sont des milliers

L’embarcation tangue, de droite, de gauche, elle va chavirer, c’est certain.

Les enfants? Questionnent leurs parents.

Comment dissimuler les regards déments

Sous les doigts qui caressent la chevelure châtain?

Ils sont cinquante-huit, nous sommes des millions

De joyeux nantis. Dolce vita, opulence et consommation.

Les migrants, un épiphénomène?

Un simple fait divers non anxiogène?

Ou une cause à plaider, au niveau des nations?

Ils sont cinquante-huit, nous sommes des millions

D’Européens choqués, interloqués, par cette absence d’humanité.

L’Aquarius, oiseau des mers, bridé?

Le sort des migrants, par l’Europe décidé

Sera-t-il le tombeau de notre dignité?