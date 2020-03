La grève en faveur de la vie et contre les profits en Italie

En espagnole Traduction

Enfin, après des centaines de grèves et après avoir atteint près de 800 morts par jour, le gouvernement italien décide de suspendre toute activité productive non essentielle . Alors qu’en Espagne, au Portugal, en France et en Allemagne, ils continuent de résister bec et ongles à un confinement vraiment efficace au milieu de la plus grande vague de grèves et de la pire épidémie en un siècle.

Depuis le dernier décompte, vendredi , la chaîne Telegram@huelga n’a cessé de répertorier de plus en plus de grèves dans toute l’Italie: les travailleurs de Lidl , Unes , Iper , Amazon , Hydro Aluminium … se sont mis en grève avec une visibilité qui a rendu impossible déni médiatique. La bourgeoisie italienne était confrontée à une véritable explosion de travailleurs qui poussaient le seul moyen d’arrêter le nombre de plus en plus scandaleux de décès et de nouvelles infections. Et elle a dû reculer.

C’est une victoire douce-amère. Doux car il survient après une expansion spontanée qui a brisé les mesures de confinement de l’alliance patronale-syndicale en un temps relativement court. Mais aussi aigre car il laisse derrière lui des centaines de nouveaux infectés et morts qui auraient été parfaitement évitables depuis la déclaration de l’internement jusqu’à aujourd’hui si l’internement n’avait pas été soumis à un étirement des dividendes de l’entreprise pendant deux semaines de plus. En tout état de cause, il est extrêmement important: il ferme une étape et prépare une sortie de l’épidémie avec beaucoup moins de marge de manœuvre pour les gouvernements et leurs stratégies d’appauvrissement des travailleurs afin de relancer les investissements et la capitalisation. En fait, Conte dit déjà clairement à l’Allemagne et aux Pays-Bas que l’Italie post-covirus ne peut pas être une nouvelle Grèce… Merkel et ses alliés nordistes de l’UE résistent et le résultat, pour le moment, est reporté.

Allemagne

La «ténacité» allemande est en fait un pari sinistre. Avec des frontières fermées, ils s’attendent à ce que les bourgeoisies des pays du Sud supportent le poids du coût économique de l’épidémie, transitant par la crise en évitant les fermetures et les pertes de marché pour gagner encore plus de poids relatif dans le monde post-épidémique. Si le pari était qu’il n’y avait pas de contagion communautaire à l’intérieur du pays … ils l’ont perdu depuis longtemps. Nous savons maintenant que si les chiffres montrent une absence incroyable de mortalité, c’est parce qu’en Allemagne il n’y a pas de tests post mortem pour le coronavirus.

Ainsi, avec la sourdine statistique, seuls les atterrisseurs les plus touchés commencent, de manière non coordonnée, à imposer des mesures de confinement partielles, tandis que Merkel interprète le numéro de «normalité» en allant faire l’achat dans un dépanneur à Berlin pour réaffirmer l’illusion de normalité qui garde les rues pleines d’enfants et de vie communautaire à des niveaux normaux, sans que personne ne pense que le travail est un danger pour tout le monde.

Espagne et Portugal

En Espagne, Sánchez est sorti défensivement à la télévision hier, visiblement nerveux et donnant son «meilleur de lui-même», c’est-à-dire recourant aux pièges à discours les plus cyniques. Lorsque le journal « El País » lui a demandé s’il allait étendre le confinement à une production non essentielle, il est allé voir des gens pour demander aux journalistes s’ils voulaient interdire à la mère d’un enfant autiste de promener son fils ou acheter le pain. Rien de mieux ne lui vint à l’esprit.

L’image d’un Sánchez de mauvaise couleur, vêtu par un gouvernement truffé de généraux et écrasant un discours nerveux de « l’union nationale antivirale » est significative du degré de contradictions dans lesquelles se trouve la bourgeoisie espagnole à ce stade. Pour l’instant, le blocus de l’information se déroule relativement bien pour eux, même si une partie de la petite bourgeoisie est déjà en train de déraper et de secouer ses casseroles avec passion dans les nuits humides de Madrid.

Cependant, contrairement à l’Italie, les médias ont mis en place un cordon sanitaire sur les manifestations et les grèves des travailleurs de telle sorte que pour découvrir la grève des travailleurs de Vesta, l’une des plus grandes entreprises industrielles de La Mancha… il fallait aller pendant des jours à la presse d’entreprise européenne en anglais ; Les premières nouvelles en espagnol n’ont pas été publiées avant hier et dans un coin perdu sur le site Web d’un syndicat régional de base . C’est loin d’être le seul cas . Les fermetures réalisées par les grèves des travailleurs sont présentées dans la presse, si elles sont rapportées, comme des mesures à l’initiative des propriétaires.

Mais il semble que cela fasse de l’eau et pour cette raison le message principal d’un Sánchez cynique, condescendant et énervé était que nous ne croyions pas aux nouvelles qui ne provenaient pas des « canaux autorisés » et que nous avions appelé des amis pour les encourager … au lieu d’aller sur Internet et les usines renversant l’ordre, il est entendu. L’ensemble de la scène n’a pas manqué de révéler le degré croissant de contradictions qui pèsent sur le capital national.

Au Portugal, la situation pourrait évoluer de manière très similaire avec l’extension prévisible de l’épidémie. Une autre chose est la réponse du gouvernement dans un pays où la bourgeoisie n’a jamais fait face à une grève de masse ou à une révolution ouvrière et s’est toujours sentie plus forte lorsqu’elle a recours à la répression directe. En effet, la proclamation de l’état d’urgence suspend le droit de grève et a déjà servi à imposer une réquisition civile dans le port de Lisbonne où les débardeurs provenaient déjà d’une dynamique de grèves qui chevauchait l’épidémie.

La France

Cette vocation à faire des restrictions à l’enfermement un levier pour s’introduire, sous la menace de la répression, le programme de la capitale nationale, est l’expression la plus authentique du sens de «l’union nationale antivirale». Et, bien sûr, il a eu son fer de lance en France: Macron n’a pas perdu l’opportunité des lois d’exception pour adopter une réforme permanente du statut des travailleurs, imposant des limites aux congés payés et aux vacances ainsi que Semaine de 35 heures.

Mais l’objectif des efforts de l’État et de la bourgeoisie française est d’attaquer le «droit de retrait». Ce droit légal donne aux travailleurs la possibilité de quitter leur emploi lorsque cela devient un danger pour leur propre vie. Il va sans dire que des dizaines de milliers de travailleurs à travers le pays l’exercent. Des centaines uniquement sur Amazon. D’autres, comme les employés des centres de recyclage , utilisent également leur droit de dissidence pour paralyser les activités.

La mesure du pouvoir et du potentiel du mouvement de grève et de retrait est évidente parce que l’État essaie d’éviter les affrontements directs et essaie de trouver un certain niveau de concessions qui évite la fermeture totale des centres de travail. Par exemple, il propose désormais que les entreprises puissent envoyer des travailleurs chez eux en vacances payées…. Cela oui, dans le style de macronisme habituel, ne clarifie pas si ces jours sont réduits ou non du total annuel. Cela fait partie d’un jeu d’ambiguïté qui a commencé avec l’annonce que le gouvernement utiliserait le licenciement temporaire payé à 100% comme outil. Au cours des vingt premiers jours, près de 26 000 entreprises ont demandé cette formule, touchant 560 000 travailleurs. Lors de l’établissement des comptes, le budget total requis a augmenté et le gouvernement a modéré la promesse de 100 à 70% du salaire. Mais quand il a atteint 1,7 milliard d’euros … il a juste commencé à les nier .

Que faire?

Merkel en Allemagne induit en erreur les chiffres et les forces pour étendre une « normalité » risquant la vie de milliers de personnes et des blessures permanentes pour des centaines de milliers. Macron en France joue pour garder la production calme avec des promesses qu’ils n’ont pas l’intention de tenir d’une main et imposant des attaques profitant de l’état de siège, de l’autre. Sánchez en Espagne se faufile comme il peut de la pression croissante pour fermer les emplois non essentiels. Ce n’est qu’en Italie qu’ils ont dû reculer et l’accepter après la pression de centaines de grèves à travers le pays.