Mise en vente de l’Île de la Grande Tortue

MOHAWK NATION NEWS TRADUIT PAR R71 ET PLUS ENCORE DU GRAIN DE SABLE JBL1960

Voilà pourquoi Trump a toujours affirmé que les Indiens n’étaient pas Souverains.

Prisonniers en leurs propres terres…

Justin Waterhole Trudeau est dans tous les mauvais coups ;

Faut dire qu’il a été a bonne école. Le 9 juillet 2016 il était déjà question de Jean Chrétien, le bien nommé, et j’avais en appui du Rapport spécial de l’International Tribunal into Crimes of Church and State (ITCCS) : Programme pour éliminer les activistes menant campagne au sujet des pensionnats pour Indiens et pour arrêter l’enquête qui a commencé officiellement au printemps de 1998 rappelé le pedigree complet du Premier Ministre de l’époque qui n’était autre que Jean Chrétien, dans ce billet très complet – Traduction Résistance71 – L’AUTOROUTE DES LARMES – ITCCS est à l’origine du Contre-Rapport Meurtre Par Décret – Le crime du génocide au Canada dont R71 a traduit l’essentiel que j’ai réunifié dans un PDF N° 1 et récemment mis à jour ► MEURTRE PAR DÉCRET.

Joseph Jacques Jean Chrétien est né le 11 janvier 1934 à Shawinigan au Québec au Canada et sans aucun doute, à 83 ans, a-t-il festoyé le 1er juillet dernier sur la terre volée encore rougie du sang des Natifs célébrant le 150ème anniversaire de la Confédération Canadienne, priant, dans le silence des églises à 10 heures précises ; Remerciant Dieu de leur avoir donné la force de Tuer l’Indien pour sauver l’homme blanc et de surcroit Chrétien. Comme le prédispose le DEUTERONOMY 7: 1-2, 5-6 de l’Ancien Testament : Lorsque l’Éternel, ton dieu, t’auras fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu’il chassera devant toi beaucoup de nations et que tu les auras battues alors tu devras les détruire entièrement. Tu ne traiteras point d’alliance avec elles, et tu ne leur feras point grâce, tu ne laisseras la vie sauve à aucun d’entre eux. Voici au contraire comment tu agiras à leur égard : tu renverseras leurs autels, tu briseras leurs statues, tu abattras leurs idoles et leurs arbres et tu les brûleras au feu. Car tu es un peuple choisi par l’Éternel, ton dieu, entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre.

Et le problème, voyez-vous, c’est qu’ils ont été au-delà de ces funestes conseils, bien au-delà. Génocidant les Natifs, et Nations Premières et s’établissant sur leur Terre et comme cela ne suffisait, organisant la capture « la chasse » des africains et leur mise en esclavage pour leur seul et unique profit et comme nous pouvons le revoir, même si c’est sous le prisme Zunien, avec la série télévisée « Roots » ► Racines. Et nous sommes tous Kunta Kinté, guerrier Mandingue au cœur de la doctrine chrétienne de la découverte. Voilà pourquoi nous affirmons que nous sommes tous des colonisés et que l’avenir de l’humanité passe par les peuples occidentaux émancipés de l’idéologie et de l’action coloniales, se tenant debout, main dans la main avec les peuples autochtones de tous les continents pour instaurer l’harmonie de la société des sociétés sur Terre.

Résistance au colonialisme : L’Amérique du Nord est vendue par morceaux aux plus offrants (Mohawk Nation News)