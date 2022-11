R.M. Rilke : « L’amour : nulle région humaine n’est aussi riche de clichés. Enclins à n’y voir qu’un plaisir, les hommes l’ont rendu d’accès facile, pareil à un plaisir de foire !

Par Brigitte Bouzonnie.

1°)-Reiner Maria Rilke écrit : “(L’amour) Nulle région humaine n’est aussi riche de clichés que celle là. Canots, bouées, ceintures de sauvetage, la société offre là tous les moyens d’échapper : enclins de ne voir dans l’amour qu’un plaisir, les hommes l’ont rendu d’accès facile, bon marché, pareil à un plaisir de foire”(sic), (cf “Lettres à un jeune poète », Collection les cahiers rouges, édition Grasset, 1937 .

2°)- Brigitte Bouzonnie : je partage la lucidité du poète R.M.Rilke. Son amertume aussi. Depuis toujours, je déteste la Bourgeoisie occidentale. Avec son argent, elle s’imagine pouvoir tout se payer. Y compris et surtout ce qui n’a pas de prix. Plus que le Peuple, la Bourgeoisie utilise sa position dominante dans la société : notamment pour faire de l’amour un “plaisir de foire”, comme dit si bien Reiner Maria Rilke. Bourgeoisie au coeur dur. Sans émotions. Bourgeoisie inculte, ne lisant pas. Encore moins des livres de réflexion : et je parle d’expérience. Mais assouvir ses appétits grossiers, -baiser de façon XXL-, structurent sa vie. Sont la grande préoccupation de toute son existence.

Je déteste la Bourgeoisie, son vernis d’éducation, souvent passée dans les grandes écoles. Je déteste la Bourgeoisie qu’on peut résumer par ce mot : la revanche du “ça” sur le “surmoi”. La revanche du Sexe sur la raison critique forgée par le Cortex. Je déteste la Bourgeoisie, dont la raison de vivre est de se remplir les (poches) et les couilles. A n’importe quel prix. N’importe comment. Avec n’importe qui. ”Plutôt que de mourir d’un rêve inassouvi”, “tout est possible, tout est permis”, chantait leur idéologue préféré : Georges Moustaki. Je déteste la Bourgeoisie, dont la grande affaire de sa vie est d’assouvir ses désirs. Collectionner femmes et enfants, malgré et surtout à cause des interdits. Telle est la grande affaire de sa vie. De toute une génération libérale/libertaire apparue dans les années soixante-dix. La même qui agonise aujourd’hui sur le bord de la route, analyse parfaitement le sociologue Michel Clouscard dans son ouvrage : “Critique du libéralisme libertaire”, édition Delga, 2013.

Je pense aux horribles tunnels, où sont enfermés les enfants promis, livrés à leurs pires débauches. Je pense au beau combat mené par 22 armées dirigées par Donald Trump, qui tentent de les libérer. Je pense à eux, lorsque j’entends des bruits feutrés de bal trap, arme qui immobilise l’adversaire, utilisée par les soldats de Trump. Histoire de neutraliser les gardiens des pauvres enfants prisonniers. Donald Trump s’honore de libérer les enfants impuissants à fuir par eux même. Comptez sur moi pour défendre le seul vrai Président des Etats-Unis (Biden a gagné par fraudes massives) dans son combat, dans ma modeste lettre politique indépendante.

Il faut savoir que ces sales orgies d’enfants ont déjà existé dans le passé. Pendant la période dissolue de la Régence (1714-1721), les nobles faisaient enlever des enfants, souvent de petits paysans. Ils servaient de chair fraiche aux orgies des aristocrates décadents. 70 ans plus tard, ce fut la Révolution Française…

De la même façon, aujourd’hui, avec la décadence du camp mondialiste occidental, nous vivons ces mêmes orgies d’enfants dégoutantes. Ces orgies sont le signe d’une élite décadente, qui va bientôt être privée de son Pouvoir politique national.

Après toutes ces orgies mondialistes répugnantes. Après tout ce que nous savons du rôle du sexe, pierre angulaire du système libéral (comment croyez-vous que macron soit arrivé à l’Elysée ?). Tous les chantages sexuels et lynchages publics exercés par la CIA, avec son faux nez : l’association Me Too (coucou Rousseau, coucou Obono !). Après le FBI de Edgard Hoover, lui-même homosexuel, ce qui ne l’empêchait pas de chasser de façon féroce les homosexuels “communistes”, afin de les “tenir”. Après les chantages sexuels de la GESTAPO, où participait directement Hitler, comme le montre l’excellent ouvrage rédigé par l’historien et ancien commissaire de police Jacques Delarue intitulé : “La Gestapo”, 1963.

Aujourd’hui, la CIA, avec sa vitrine “convenable” Me Too, véritable justice expéditive parallèle, utilise les moeurs d’un homme politique, afin de le décaniller par le lynchage public. Et le tour est joué : Bonsoir Adrien, Bonsoir Julien Bayou, si nous ne faisons rien… !

Le sexe, tel qu’il est pratiqué dans la France 2022, je commence à vraiment le détester de toutes mes forces.

2°)-Je déteste la Bourgeoisie, grossière d’esprit, d’âme et de coeur. J’ai travaillé 17 ans de ma vie à m’occuper du licenciement économique de salariés. Puis à réinsérer les chômeurs de longue durée. Ce qui m’a amenée à fréquenter professionnellement les patrons. Les mêmes, qui ont mis sciemment au chômage de masse, puis à la pauvreté de masse des millions de salariés. 1 million de chômeurs en 1980 avec Giscard. 2 millions en 1988 sous le félon mitterrand. 3 millions en 1997 sous Jospin. 6,5 millions aujourd’hui, selon les chiffres de la DARES, 9 millions selon nos calculs.

On le sait : pour les salariés licenciés, terminus tout le monde descend. Et poignée de miraculés mise à part, personne ne retrouvera jamais un emploi en contrat à durée indéterminée.

Ces patrons, qui, avec l’aide des gouvernements de droite et de “gôche”, ont laissé filer sciemment, volontairement le courbe du chômage ne méritent que notre mépris le plus aigu.

De les avoir côtoyé chaque jour pendant une époque, je sais en secret, qu’ils ont voué leur âme au Mal, hausse du taux de profit, volonté de puissance obligent, comme écrit notre regretté ami Alain Benajam dans son article intitulé : “Le Mal ou le Secret, la Violence et la Mort”(2011).

Aujourd’hui, la Bourgeoisie mondialiste occidentale a un taux de profit en chute libre. Elle est attaquée de toute part : en particulier par Poutine, dans le cadre de la guerre en Ukraine. Conflit qui est en réalité une guerre entre la Russie et le camp mondialiste occidental. Sa Volonté de puissance de régner seule sur la planète primant sur tout le reste !.

Sans tomber dans l’idolâtrie imbécile, faisons une alliance objective avec Poutine et les russes, afin de renverser la bourgeoisie mondialiste occidentale. Décaniller pour toujours les nazis du XXIème siècle, que sont les élites américaines et européennes à la manoeuvre.

Le mondialisme occidental agonise. Profitons en pour faire émerger notre programme politique du Rassemblement “Pouvoir au Peuple” rédigé par Philippe Meens, Dominique Kern et moi. Nous prévoyons notamment la rédaction d’une nouvelle Constitution aux rond-points des Gilets Jaunes, esquisse d’un double pouvoir, qui à terme gouvernera seul le pays. Et un emploi correctement rémunéré pour chacune, chacun, qu’on se le dise !

Comme on disait dans les années 70 : ON A RAISON DE SE REVOLTER !