France – Le coronavirus s’apprête à disparaître, mais pas le mensonge

http://mai68.org/spip2/spip.php?article5702

Avec le printemps et le réchauffement climatique, le virus va disparaître, mais pas le mensonge : le gouvernement va nous dire que c’est grâce à lui et à son confinement que le virus a disparu. Alors qu’en fait, le confinement a propagé et propage encore le coronavirus. Vous pouvez vérifier que c’est ce que je disais déjà le 18 mars 2020 :

http://mai68.org/spip2/spip.php?article5404

Voici une carte du coronavirus établie le 6 avril 2020

Pour vérifier que le coronavirus n’a presque pas touché l’hémisphère sud où c’était l’été pendant qu’en France c’était l’hiver :

Cliquer sur l’image pour l’agrandir

Le confinement propage le coronavirus :

http://mai68.org/spip2/spip.php?article5418

FERMER LES YEUX SUR LES YEUX CREVÉS

Non seulement approuver le « confinement », c’est approuver la police, puisqu’elle est nécessaire pour le faire respecter ; mais, en plus, le « confinement » est totalement contre-productif.

Les historiens qui ont étudié la peste le savent bien. Le professeur Raoult de l’IHU de Marseille le dit aussi à propos du choléra dans cette ville il y a une centaine d’années.

On a bien vu à la télé ce qui s’est passé à Wuhan. Comme tout le monde allait être confiné, beaucoup de Chinois sont partis juste avant, trimballant le coronavirus avec eux dans tout le reste de la Chine. Les Français ont envoyé des avions à Wuhan pour rapatrier des centaines de français qui ont ramené le coronavirus avec eux. Pareil pour les autres pays. Du coup le coronavirus est devenu subitement mondial.

En France, le confinement a le même résultat. Beaucoup de gens se sont enfuis des grandes villes juste avant pour aller se réfugier dans la campagne afin d’être plus libres ou par peur du coronavirus. Ils ont évidemment dispersé d’un seul coup le coronavirus partout. J’aimerais savoir si des avions sont venus de l’étranger, comme à Wuhan, pour venir chercher des milliers de touristes et les ramener dans leurs pays d’origine.

Sans compter que les flics qui contrôlent tout le monde vont forcément être contaminés et contaminer tout le monde en retour !

Question de ralentir la progression du coronavirus, le gouvernement a donc obtenu le résultat exactement inverse de ce qu’il prétendait vouloir. J’espère que c’est seulement de l’incompétence et pas une volonté.

Note du 31 mars 2020 : Je viens d’entendre à France-culture — le 31 mars 2020, vers 18h20 — que, grâce aux téléphones portables, l’État avait pu déterminer que 1,7 millions de personnes avaient quitter précipitamment la région parisienne au moment du confinement :

http://mai68.org/spip2/spip.php?article5593

Or, à Paris, les gens vivant les uns sur les autres, ils ont « tous » le coronavirus :

http://mai68.org/spip2/spip.php?article5465

La suède a choisi de ne pas du tout confiner les gens. Voici sa courbe journalière des morts :

Cliquer sur l’image pour l’agrandir

La suède est un pays de 450 000 km2 qui possède 10 millions d’habitants.